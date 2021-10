Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2021 Giovedì: LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: L’attrezzatura da cui sei arrivato a dipendere nella tua vita quotidiana potrebbe improvvisamente andare in tilt oggi. Questo potrebbe gettarti nel panico, ma non cadere in questa trappola. Telefona a un amico che conosce queste cose o chiama un professionista. In momenti come questo, è meglio non tormentarsi per un malfunzionamento, ma semplicemente occuparsene il più rapidamente possibile.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo potrebbe essere un giorno fortunato per quanto riguarda le questioni finanziarie. Forse una somma che ti aspettavi e alla quale hai rinunciato arriverà inaspettatamente, o potrebbe sorgere la possibilità di guadagnare qualcosa in più. Potrebbe essere necessario occuparsi di tante scartoffie e le circostanze potrebbero essere insolite, ma non lasciarti intimidire. Pensa a questo come al giorno in cui hai fatto una vincita!

Venere entra nel Sagittario e diventa super positiva per i nati nella prima decade. La forza morale che dimostri è un ingrediente essenziale del tuo appeal erotico, ma fa attenzione, non farla diventare autoritarismo. Sii più dolce e mite e vedrai che anche il tuo rapporto migliorerà, specie se sei nato in agosto.

Efficienza e produttività ti caratterizzano e sono il dono di Marte che transita felicemente in Bilancia. Sarai particolarmente apprezzato dai capi che hanno in mente grandi progetti per te!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Conoscenze di natura specialistica potrebbero entrare in tuo possesso oggi. Ad un certo punto potresti essere al centro dell’attenzione. Tutti, compresi quelli che hanno influenza sulla tua carriera, vogliono sapere cosa sta succedendo. Racconterai la tua storia e tutti saranno rapiti, appesi ad ogni tua parola, aspettandosi risposte senza nemmeno conoscere le domande.

Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le questioni del cuore improvvisamente prendono una svolta per il meglio quando arriva una conversazione lunga e affascinante tra te e il partner. Questo potrebbe coinvolgere un argomento che incuriosisce entrambi, quindi lascia che le informazioni volino liberamente! La discussione potrebbe concludersi con l’intenzione di scavare più nell’argomento. Quello che troverai probabilmente solleverà più domande che risposte!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tendi ad essere anticonformista, ma oggi potresti superare le tue aspettative. Un’esperienza spirituale potrebbe essere al centro della giornata. Stai cambiando in modi che sono ovvi per tutti. Non preoccuparti se saranno confusi. Sarai confuso anche tu. Pensa a te stesso come a un bruco che diventa farfalla! La transizione può essere strana, ma la farfalla è molto più bella del bruco!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se volevi seguire un corso di astrologia, scienze o informatica, è ora di iscriverti. Se stai già frequentando un corso del genere, aspettati una discussione affascinante e stimolante. Assicurati di prendere appunti, poiché non vorrai dimenticare queste informazioni non appena le ascolterai.

Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2021 Giovedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’eccitazione aumenta nella tua famiglia quando alcune nuove attrezzature entreranno in tuo possesso. Ciò potrebbe coinvolgere un computer, un telefono o un altro dispositivo. Questo potrebbe fare una grande differenza per tutti, ma assicurati di non trattarlo come un giocattolo. Vorrai che duri per un pò!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbero arrivarti sogni, visioni e fenomeni audio insoliti. Potresti pensare di sentire delle voci. Prima di trarre conclusioni affrettate, escludi qualsiasi condizione logica. Non sei pazzo. Questo probabilmente indica una crescente consapevolezza psichica. Dovresti scrivere ciò che vedi, ascolti o impari durante questo periodo. Potrebbe essere prezioso.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se stai cercando di imparare un programma per computer, potresti esserne ossessionato. In effetti, potrebbe anche perseguitare i tuoi sogni. Potrebbe essere frustrante sognare matematica e computer quando sei più abituato a immagini vivide, ma interpreta comunque i sogni. La tua mente dovrebbe operare in modo più scientifico in questo momento? C’è qualcosa nella tua vita che “non torna”?

Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Aspettati un’intera giornata di attività. Potresti passare molto tempo al telefono, magari organizzando un evento. Potrebbero esserci anche una serie di commissioni da svolgere, anche se potrebbero esserci delle difficoltà. Forse alcuni articoli di cui hai bisogno sono finiti. Ti sentirai ancora produttivo alla fine della giornata.

SCORPIONE ⭐⭐⭐EXCELLENT: Alcune notizie affascinanti potrebbero arrivarti oggi attraverso un’attività di un amico o di un gruppo. Questo potrebbe coinvolgere qualcosa vicino a casa o un argomento intellettuale, forse una discussione di gruppo. Avrai voglia di dirlo agli altri il prima possibile. Assicurati di conoscere tutti i fatti prima di farlo. Alcune cose potrebbero essere confuse,

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un evento sociale oggi potrebbe metterti in contatto con nuove affascinanti persone in campi interessanti. Durante la serata potrebbero svolgersi interessanti discussioni. L’unico problema è che se vai con il partner, probabilmente non lo vedrai molto. Potresti essere coinvolto in conversazioni separate che durano per ore. Avrai molto da condividere in seguito!