Lamborghini Countach LPI 800-4: tornano gli anni Ottanta in chiave ibrida

La monoscocca in fibra di carbonio è la stessa della Aventador, mentre tutti i pannelli della carrozzeria sono realizzati in composito. Così il peso a secco della Countach LPI 800-4 è di 1.595 kg, con un rapporto peso -potenza di 1,95 kg/CV.

La Lamborghini Countach del terzo millennio è accreditata di 814 CV, somma dei 780 a 8.500 giri del dodici cilindri e dei 34 dell’unità elettrica. Le prestazioni sono sensazionali: da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, da 0 a 200 km/h in 8,6 secondi e una velocità massima di 355 km/h.

Ne verranno costruite solo 112 , come omaggio al nome in codice della vettura originale, che infatti era LP 112. Sotto il cofano ci sarà il V12 Longitudinale Posteriore (LP) e ibrido (I) sviluppato per la Sián.

Era il 1971 quando la matita di Marcello Gandini creò per la prima volta i mitici tratti del profilo a cuneo, che avrebbero caratterizzato la produzione di Sant’Agata Bolognese per i decenni successivi, fino ad arrivare ai giorni nostri.