Lio Piccolo Jesolo

Il Paradiso dei tramonti infuocati

Lio Piccolo Jesolo: l’antica realtà lagunare che diventerà per pochi

Lio Piccolo Jesolo è un piccolissimo borgo, a un passo da Jesolo, di soli 20 abitanti in totale, una strada che corre tra panorami lagunari e tramonti infuocati. Ecco il luogo dove tutti vogliono andare, ma che diventerà a numero chiuso!

Un luogo minuscolo dimenticato da Dio, fatto di acqua salmastra e lembi di terra emersa, coriandoli di palude sparpagliati nella laguna veneziana con all’orizzonte lo skyline dei grattacieli che le archistar mondiali hanno progettato sul lungomare di Jesolo.

C’è un’unica strada per arrivarci ed è un nastro d’asfalto largo giusto lo spazio per far transitare un’auto. C’è un unico locale alla fine del sentiero: si chiama Il Notturno e prepara piatti di pesce da consumare sotto al capanno di legno.

C’è un unico prodotto tipico: il carciofo violetto, battezzato in lingua locale “castraura” per il taglio che viene inferto alle bratte fino a ridurre il cuore dell’ortaggio a un bocciolo. C’è un’unica chiesa rosa intitolata a Santa Maria della Neve.

In totale a Lio Piccolo ci vivono 20 abitanti effettivi residenti, con un albero genealogico scritto a stampatello su un muro: orgogliosa dichiarazione anagrafica a cielo aperto.

Da Settembre, nei giorni prefestivi e festivi e quindi sabato e domenica, vigilie di ponti e ricorrenze nazionali, bisognerà prenotare online per andarci!

Lio Piccolo Jesolo è l’unico esempio rimasto di vera realtà lagunare così com’era organizzata alla fine del ‘700. Un borgo microscopico per definizione che si trova a una ventina di chilometri dalla vivacissima e popolata Jesolo e ha di fronte il suo opposto, Lio Maggiore. È un luogo di tramonti infuocati da mirror effect, tant’è che lo spettacolare percorso è indicato proprio con questa accezione sui cartelli turistici: “Itinerario del Tramonto”.

Lio Piccolo è la meta da regalarsi per un weekend fuori dal caos della movida, per stare in raccoglimento e contemplazione, a contatto con la natura. È un posto da esplorare a piedi, in bici o in barca ma soprattutto in silenzio.