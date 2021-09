Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary: omaggio speciale

Realizzata partendo dalla base della Panigale V2, la Ducati Panigale V2 Bayliss si distingue per la speciale livrea , la cui grafica si ispira a quella della 996 R che nella stagione 2001 ha accompagnato Bayliss alla conquista del suo primo titolo mondiale. Il rosso Ducati è il colore principale della moto e si unisce al verde e al bianco in un tributo all’italianità della Casa motociclistica bolognese, mentre sui lati e sul frontale spiccano l’iconico n°21 e il logo Shell. S

Il legame tra Bayliss e Ducati Corse nel Campionato Mondiale Superbike è una delle storie più affascinanti dell’universo del motorsport. Il risultato di questa bellissima avventura sono 52 vittorie, 94 podi e ben tre titoli mondiali conquistati con tre moto diverse. Troy Bayliss è stato l’unico motociclista nella storia capace di vincere in MotoGP e nel WorldSBK nella stessa stagione (2006) e le sue imprese in gara hanno impresso indelebilmente il nome dell’australiano nel cuore di tutti i Ducatisti.

La Casa di Borgo Panigale ha fatto cadere i veli dalla Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary, edizione speciale della sportiva bicilindrica italiana, prodotta in serie numerata, pensata per celebrare il primo dei tre titoli WorldSBK vinti da Troy Bayliss, leggendario campione australiano.