Oroscopo del Giorno 31 Luglio 2021 Sabato: CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 31 Luglio 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:La tua autostima potrebbe essere messa alla prova oggi da una conversazione o da una situazione spiacevole, Ariete. Non accettare le cose analizzandole solo a prima vista. C’è un significato molto più profondo che si nasconde sotto la superficie e saresti sciocco a non riconoscerlo. Attieniti alle tue armi e rimani con i piedi per terra. I nuovi dispositivi e le grandi promesse potrebbero non essere tutto ciò che vengono pubblicizzati.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Blocca la forza pratica e fondamentale del giorno che non è solo realistica ma anche flessibile. Cura i dettagli e organizzati, Leone. Tieni presente che potresti dover modificare un pò il tuo corso per adattarlo alla dinamica del gruppo. Cerca di lavorare con chi ti circonda per raggiungere un obiettivo comune. Accettare l’aiuto degli altri è più facile di quanto pensi finché rimani concentrato e motivato.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Connettiti con l’energia stabile e radicata del giorno Sagittario, ma fai attenzione che la tensione potrebbe manifestarsi sotto forma di discorsi veloci e disinformazione. Le persone potrebbero essere volubili e frenetiche. Aspetta che la polvere si depositi prima di scegliere una strada da percorrere. Le decisioni impulsive possono condurti su strade che non sono la scelta migliore per te ora. Rilassati e cerca di non pensarci troppo!

Oroscopo del Giorno 31 Luglio 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Salta a bordo del treno e guarda quanto lontano ti porta, Toro. Sarai sorpreso di quanto lontano potrai arrivare con il minimo sforzo. La tua grazia e la tua educazione ti aiuteranno ad arrivare rapidamente dove vuoi. Hai il vento dalla tua parte oggi. Sfrutta al massimo questa energia puntando verso la cima e non riposando finché non ci arriverai.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è uno di quei giorni in cui la prosperità è molto più vicina di quanto pensi, Vergine. Potresti sapere cosa stai cercando, ma sta a te fare il primo passo per inseguirlo. Probabilmente stai cercando risposte solide alle tue domande profonde e indagatrici. Non lasciare riposare la tua mente curiosa finché non troverai le risposte che ti sembrano vere.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti avere la sensazione di aver perso il contatto con la realtà. Assicurati di connetterti con la vita reale Capricorno, e fai un pò di pianificazione per bilanciare il tuo lato stravagante. Le cose di cui non hai tenuto conto finora potrebbero emergere oggi per ricordarti che devi affrontare la vita reale.

Oroscopo del Giorno 31 Luglio 2021 Sabato: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La flessibilità è una parte importante di oggi, Gemelli. Adotta un approccio rilassato. Cercare di far passare le tue idee non è la tattica migliore. Avere la visione a tunnel ti limiterà in molti modi. Mantieni una mente aperta e sii ricettivo alle idee e alle opinioni degli altri. Hai un sacco di potere. Sarebbe un peccato sprecarlo!

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: L’indecisione potrebbe lasciarti ad un bivio oggi, Bilancia. Anche gli altri potrebbero essere altrettanto indecisi su quale strada prendere. Allo stesso tempo, potresti sentirti sotto pressione per intraprendere un’azione immediata e sei stanco di aspettare che siano gli altri a fare la prima mossa. Trova le risposte in soluzioni semplici. C’è più di un modo corretto. La tua scelta è sempre quella giusta se credi che sia così.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cammina al ritmo del tuo tamburo, Acquario. Se provi ad agganciarti alle informazioni fluide e veloci del giorno, la tua voce potrebbe perdersi tra la folla. Ma se pianti con fermezza e provi a pianificare, potresti privarti di eventi spontanei che si rivelano invece i più appaganti. Traccia la tua rotta e non aver paura se nessuno ti seguirà.

Oroscopo del Giorno 31 Luglio 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le cose che ti arrivano da tutte le parti ti stanno costringendo a fare una mossa, Cancro. Ma non sentirti costretto a fare qualcosa che non vuoi fare. Un’irrequietezza può spingerti ad agire, ma assicurati la tua posizione e sii forte. Cerca di non lasciarti tentare da situazioni che sai ti faranno male.

Luna e Nettuno sono in splendido aspetto, rispettivamente da due punti felici: il Toro e i Pesci. Che tu sia un “inguaribile romantico” non è certo una novità per nessuno! Oggi avvertirai un innalzarsi del sentimento, una volontà di vivere l’emozione amorosa che ti permea completamente!

Hai stabilito una simpatia con un collega e le ore in ufficio volano molto rapidamente, se anche oggi lavori. Collaborazione e fiducia sono al tuo fianco. E il lavoro non ti pesa!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Aggrappati all’espansività che arriva quando ti connetti con gli altri in un’arena sociale, Scorpione. La comunicazione è un aspetto fondamentale della giornata. Se segui il flusso, atterrerai esattamente dove devi essere. Prendi il percorso avventuroso e salta da una cosa all’altra. Non c’è bisogno di limitarsi a un solo percorso o un unico modo di fare le cose.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Entra in contatto con il collega seduto accanto a te o magari la donna dietro di te in fila al negozio. Lui o lei potrebbero condividere un pò di saggezza che cambierà la tua vita per sempre. Sii consapevole che potresti anche essere quella persona che cambia la vita di qualcun altro con un pensiero o con una fetta di saggezza che hai raccolto nei tuoi viaggi. La comunicazione è la chiave per espandere il tuo mondo in molti modi.