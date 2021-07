Sneaker Adidas Lego: collezione street style per distinguersi

Il set di LEGO Adidas Originals Superstar include 17 elementi LEGO extra per scegliere se costruire la scarpa destra o sinistra. Per rendere il set ancora più reale, sono compresi anche dei veri lacci, e il set viene fornito in un’autentica scatola di scarpe.

La sneaker presenta una classica costruzione in pelle bianca e nera con tre strisce personalizzate, la punta a conchiglia e la linguetta sul tallone, accuratamente realizzate per emulare perfettamente il modello a mattoncini LEGO.

Alcuni tra i talenti emergenti della street art tra i quali Nice And The Fox, Abel Bael, Howlers collective, Percy B, Nico Miyakawa e Guy Pitchon, si sono cimentati nella customizzazione del modellino LEGO Superstar, personalizzandolo con lo street style che più li rappresenta.