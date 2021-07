Yacht Sanlorenzo SL120 Asymmetric: il concetto di asimmetria alla sua massima espressione

Yacht Sanlorenzo SL120 Asymmetric

Maggiore funzionalità degli spazi interni e migliore comunicazione con l’esterno

Su Yacht Sanlorenzo SL120 Asymmetric il concetto di asimmetria è alla sua massima espressione

Misure sempre più grandi e carene plananti e semidislocanti. L’ultimo progetto firmato Sanlorenzo Yacht si chiama Yacht SL120 Asymmetric: lo yacht più grande dell’omonima gamma, che punta a migliorare la funzionalità della vita a bordo.

Dopo aver rivoluzionato la progettazione nautica con il lancio del primo modello asimmetrico al mondo, Sanlorenzo Yacht continua a riscrivere i convenzionali equilibri di bordo portando il concetto di asimmetria alla sua massima espressione: spazio, comfort, funzionalità, grande flessibilità d’uso e una forte connessione tra volumi interni ed esterni, per vivere come sospesi sul mare.

Il nuovo layout del Sanlorenzo SL120Asymmetric è reso possibile dalla sua asimmetria che consente di ampliare il main salon eliminando il passavanti di sinistra e di massimizzare la connessione con il mare realizzando da un lato un’ampia sala da pranzo con vetrata a tutt’altezza e dall’altro un salotto che si apre su una terrazza sul mare. Questa scelta regala otto metri quadri all’area living.

Altro fattore fondamentale nel progetto di Yacht Sanlorenzo SL120 Asymmetric è l’attenzione dedicata agli spazi esterni. Ne è un esempio la zona living outdoor di prua che si sviluppa su due ponti collegati tra loro da una scala, a cui l’armatore ha accesso diretto dalla propria cabina. Uno spazio di 15 mq pensato per i più diversi utilizzi: il ponte prodiero è totalmente attrezzato con un’area prendisole, quello superiore prevede un tavolo per cene all’aperto trasformabile a sua volta in prendisole. Il divano a C di fronte alla tuga può essere sostituito da una Jacuzzi.

Il garage si può trasformare in un grandioso beach club di 45 mq grazie alle terrazze abbattibili offrendo agli ospiti una magnifica fruizione del mare a filo d’acqua.

La piena connessione con il mare e la vivibilità degli spazi aperti si estende anche al ponte inferiore e in particolare alla beach area poppiera: 45 mq a filo d’acqua con grandi terrazze abbattibili.