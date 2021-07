Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2021 Martedì

Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2021 Martedì: BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2021 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: Un buon consiglio da ricordare è fare attenzione a ciò che dici delle altre persone, Ariete. Se stai parlando di qualcuno che non è presente, comportati come se lo fosse. Qual è la tua motivazione per dire le cose che dici? È necessario parlare in questo modo? Un commento negativo su qualcuno risuonerà nell’aria. Le persone potrebbero perdere la fiducia in te.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Se la maniglia della porta non gira oggi Leone, non forzarla. La spezzerai e basta. Forse hai bisogno di provare un’altra porta. Se le cose non vanno a posto, probabilmente non erano destinate. La vita non dovrebbe essere sempre una lotta. Il tuo compito è divertirti. Considera la situazione come un periodo di riposo.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo io potrebbe essere messo alla prova oggi Sagittario, e potresti avere problemi a mantenere il tuo posto durante il cammino. Tieni presente che il modo in cui gli altri ti vedono non è necessariamente quello che sei. Non pensare di dover cambiare direzione per compiacere qualcuno. La tua unica responsabilità è verso di te. Potrebbero verificarsi eventi bizzarri che ti spingono a cambiare il tuo modo di pensare.

Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2021 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti aver bisogno di stare un pò di tempo da solo oggi, Toro. L’indipendenza è l’idea chiave da tenere in tasca. Assicurati di non diventare vittima di un impegno che hai preso molto tempo fa. Man mano che lo scenario cambia, anche tu dovrai cambiare. Le azioni ostinate saranno dannose in un giorno come questo. Sii onesto e grato per le cose che hai.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo nuovo approccio alle cose potrebbe essere criticato dai superiori oggi Vergine, ma non lasciare che questo ti fermi. Renditi conto che la tua natura indipendente e in qualche modo ribelle aiuta a mantenere il mondo in equilibrio. Non rinunciare alla lotta quando le autorità insistono sul fatto che il loro modo di fare le cose è il migliore quando in realtà è semplicemente vecchio. Usa la tua volontà e determinazione per combattere le forze dall’alto.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mentre segui il percorso verso l’acquisizione dell’ultimo, più grande traguardo, potresti aver lasciato indietro alcuni valori fondamentali, Capricorno. Non perdere di vista i principi che costituiscono le tue fondamenta. Potresti essere scosso oggi quando il tuo ego verrà processato per comportamento testardo. Mantieni il controllo e sii consapevole del modo in cui ti proietti sugli altri.

Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2021 Martedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non pensare automaticamente che la bellezza debba essere definita secondo gli standard antiquati, Gemelli. È ora di cambiare idea. Non c’è bisogno di spremersi in uno stampo socialmente costruito che non risuona con ciò che sei veramente. Il tuo lavoro non è cercare di assicurarti che tutti ti amino. C’è solo una persona che devi soddisfare e quella sei tu.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere chiamato a scegliere tra due modi di gestire una situazione, Bilancia. Il vecchio modo entra improvvisamente in conflitto con il nuovo. In che modo hai intenzione di procedere? Non lasciarti ingannare dalle chiacchiere solo perché attirano l’attenzione. D’altra parte, non dare per scontato che il modo che ha sempre funzionato sia il migliore. Usa il tuo intuito per scegliere il percorso migliore per te.

La Luna propizia Ti invita a vivere l’esclusività e l’intimità amorosa. Lasciati da parte tutti i divertimenti, i travolgenti eventi mondani, desideri condividere con la tua dolce metà il piacere di un’intesa profonda che ti faccia ritrovare completamente il piacere di viversi all’unisono, come coppia.

Se fai un lavoro che si occupa di scambi, di commercio e di vendite, ti trovi di fronte a una giornata di grandi successi. Riuscirai infatti a mettere a segno vari colpi che vanno a infoltire i risultati già raggiunti in passato.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Entra nella tua natura sensuale e meravigliosa, Acquario. Prenditi del tempo per prenderti cura della tua anima e assicurati che riceva il nutrimento di cui ha bisogno per irradiarsi nel mondo. È probabile che le persone inaspettate appaiano dal nulla, quindi non sorprenderti quando un ex busserà alla tua porta. Gli eventi del passato possono insegnarti una preziosa lezione di vita.

Oroscopo del Giorno 20 Luglio 2021 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:I problemi potrebbero diventare un pò più pesanti di quanto vorresti oggi, Cancro. Il tuo compito è infondere leggerezza e umorismo, ma la tua capacità di adattamento sarà messa alla prova mentre le altre persone rimarranno ferme nelle loro opinioni. Sii consapevole di come usi le tue parole. Le altre persone, in particolare i superiori o gli anziani, potrebbero rimanere offese da commenti incauti.

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT:Eventi imprevisti potrebbero mischiare le carte quando meno te lo aspetti, Scorpione. Non scoraggiarti. Tutti gli altri giocano secondo le tue stesse regole. Se il banco sembra storto, vai a un altro tavolo. Non cadere vittima dello stesso trucco due volte.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti provare un’irrequietezza che ti spinge a muoverti, Pesci. Un viaggio in un luogo potrebbe spedirti in un altro, il che potrebbe portarti in un posto completamente diverso. Può sembrare che tu sia in una folle caccia al tesoro. L’energia della giornata potrebbe farti sentire a pezzi, ma non arrenderti. La tua perseveranza alla fine ti ripagherà.