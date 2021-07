Oroscopo del Giorno 19 Luglio 2021 Lunedì

Oroscopo del Giorno 19 Luglio 2021 Lunedì: SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 19 Luglio 2021 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi è il tuo giorno per brillare Ariete, quindi dai il massimo. Assicurati di ottenere il giusto merito per tutto ciò che fai. Cerca di non cadere nell’autocommiserazione. Sii te stesso e le persone seguiranno naturalmente il tuo esempio. Questo è un momento eccellente per fare progetti per il futuro. Rimani con i piedi per terra e concentrato sui tuoi obiettivi. Assicurati di non essere sviato dai capricci e dalle motivazioni degli altri.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il mondo è spalancato per te oggi Leone, quindi approfitta di tutte le grandi cose che ha da offrire. Anche se potresti non rendertene conto, hai un fedele fan club che si sta sviluppando dietro le quinte. Le cose che dici e che fai hanno un forte impatto sugli altri. Questo è un giorno fantastico per prendere il comando e guidare gli altri che sembrano essere in difficoltà. La tua solida prospettiva sarà una risorsa in ogni situazione.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è un giorno fantastico per te Sagittario, quindi divertiti. Le tue emozioni saranno stabili e avrai un senso di benessere molto forte. La tua autostima è alta, quindi usala a tuo vantaggio. Questa energia può essere sottile, ma se ti sintonizzi su di essa all’inizio della giornata e stabilisci un piano per ciò che vuoi realizzare, potrai essere molto produttivo.

A proteggerti da qualche scaramuccia ci pensa la mano protettiva della Luna, che è molto positiva per te. L’amore non sarà bello se non mostrerà elementi di frizzante contrapposizione, se non ci sarà qualche piccola baruffa. Si tratterà di nubi passeggere, presto risolte, in un quadro fondamentalmente sereno, specie se appartieni alle prime due decadi del segno.

Sul lavoro, non andare dietro a polemiche scatenate da alcuni colleghi e tieni un comportamento freddo e imparziale. Saturno ti aiuterà a non schierarti, specie se appartieni alla seconda decade.

Oroscopo del Giorno 19 Luglio 2021 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi è un giorno di contrasti, Toro. Mangi cioccolato al mattino e fai jogging nel pomeriggio. Dormi fino a tardi e vai a letto presto. Trascorri del tempo a casa ed fai più chiamate del normale. Pulisci la scrivania e organizza la libreria. Perché non pulire anche il frigorifero? Prenditi cura dei tuoi animali domestici.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Dì quello che hai in testa Vergine, ma non offenderti se nessuno sembra ascoltarti. Non sminuire il tuo punto di vista. Concentrati invece sulle tue aspirazioni e spingiti al limite. Potresti aver parlato molto ultimamente, e diffondere queste idee sarà fantastico. Ora è il momento in cui devi gettare le basi per realizzare queste idee.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi è un buon giorno per fare tante cose, Capricorno. Prenditi cura dei fastidiosi compiti che si sono accumulati. Hai una grande opportunità per realizzare molto. Le persone si preoccupano poco delle frivole sciocchezze e dei pettegolezzi quanto invece danno importanza a stabilire un piano per raggiungere un obiettivo importante. Contribuisci a questa tendenza prendendo sul serio i compiti a portata di mano.

Oroscopo del Giorno 19 Luglio 2021 Lunedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La giornata non inizierà finché non ti schiarirai le idee e farai il punto su alcuni problemi personali rimasti in sospeso, Gemelli. Potresti creare montagne con piccoli sassi. Renditi conto che c’è un percorso per tutti. Metti via il tuo pungiglione oggi. È potente, ma non servirà a niente. Mantieni il tuo potere nascosto. Concentrati di più sui compiti banali che devono essere svolti. Perché non fare una lista?

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tira fuori la testa dalle nuvole Bilancia, e torna sulla Terra. Ci sono alcune cose di cui devi occuparti qui. Le attività banali e le faccende di routine non saranno così dolorose una volta portate a termine. Puoi fare molto oggi. Assicurati solo di mantenere la testa equilibrata e di avere una presa solida sulla realtà della situazione.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Le tue emozioni possono sembrare un pò confuse oggi, Acquario. Potresti non capirne il motivo. Guarda gli altri per condividere i tuoi pensieri. Dovresti scoprire che parlare ti aiuterà a risolvere i tuoi sentimenti. Prenditi il ​​tuo tempo se ne hai bisogno. Non lasciare che gli altri ti spingano a credere che qualcosa che sospetti non sia vero.

Oroscopo del Giorno 19 Luglio 2021 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbe essere una giornata difficile per te, Cancro. Istintivamente vorrai fuggire dalla situazione ed esplorare i tuoi orizzonti, ma qualcosa ti trattiene. Prenditi cura delle fattire sulla tua scrivania e occupati del disordine in camera da letto. Liberare lo spazio fisico intorno a te ti aiuterà a liberare lo spazio mentale nella tua testa. Presto sarai libero!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Stai con i piedi per terra oggi Scorpione e goditi la giornata. Più rallenti e adotti un atteggiamento premuroso, sensibile e ricettivo, più le cose fluiranno naturalmente. Questo non è un giorno per combattere. È un momento per connettersi con gli altri a livello simbiotico. Coltiva te stesso e gli altri. Fatti un massaggio e accoccolati vicino a chi ami.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Avrai tutto oggi, Pesci. Potresti non sentirti particolarmente potente, e in effetti potrebbero esserci quelli che cercano di farti sentire incompetente. Renditi conto che questa è una tendenza passeggera e presto tornerai al tuo vero io. Apriti un pò più del solito e fai entrare più luce nella tua vita.