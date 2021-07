Oroscopo del Giorno 17 Luglio 2021 Sabato

Oroscopo del Giorno 17 Luglio 2021 Sabato: LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 17 Luglio 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: C’è un aspetto conflittuale oggi che potrebbe lasciarti incerto su come procedere. Da un lato, potresti sentirti come se volessi pianificare le cose e stabilizzare le tue emozioni in modo da poter funzionare a pieno regime. D’altra parte, qualcosa potrebbe portarti tra le nuvole. Questo è il tuo cuore che parla. Ascoltalo. Trova un compromesso tra queste due energie.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Divertiti, Leone. Hai molto di cui essere grato, quindi ringrazia. Sii orgoglioso di tutto ciò che hai realizzato finora e condividi la tua gioia con gli altri. Lascia andare le redini e siediti comodamente per un pò. Hai lavorato duramente per una ragione: per goderti la vita. Se non lo fai ora, quando? Prenditi del tempo e stai con i tuoi cari stasera.

Bando alle esitazioni: c’è chi merita di diritto il tuo affetto, e te? Concentra di più i tuoi slanci di calore umano su chi ti vuol veramente bene! Il Sole nel segno amico del Cancro può aver aperto delle brecce nel tuo cuore che non sospettavi, e per persone che non avresti mai preso in considerazione in passato.

Marte accompagnato da Venere è un incremento delle tue entrate, soprattutto se appartieni alla terza decade. Rasserenati dunque in campo finanziario e bando alle ristrettezze! È arrivato il momento di regalarti quel viaggio a lungo agognato.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I problemi familiari giocano un ruolo importante nella tua giornata, Sagittario. Parla con il cuore e dì ai tuoi parenti quanto significano per te. Non sentirti obbligato a fare grandi passi avanti in questo momento. È più un momento in cui puoi goderti ciò per cui hai lavorato. Rilassati e raccogli i frutti di tutto il tuo duro lavoro.

Oroscopo del Giorno 17 Luglio 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sbriga presto le tue faccende Toro, così avrai tempo per divertirti stasera. Organizza una fuga romantica con una persona cara. Lascia che la tua immaginazione ti porti in un regno completamente nuovo di piacere. Questo è un grande giorno per esplorare la tua natura artistica e iniziare a manifestare alcune delle idee che ti frullano in testa da un pò.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo potrebbe essere uno di quei giorni in cui non sai da che parte girarti.Per qualche ragione, non riesci a prendere una decisione, quindi continui ad andare in giro. Fermati e riposati. Esci e cammina per un pò finché la testa non smette di girare. Aspetta che la tua mente si schiarisca prima di fare la tua prossima mossa importante.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti essere indeciso su una persona cara oggi, Capricorno. Qualcosa potrebbe spingerti ad agire, ma vorrai restare nascosto. C’è un importante passo successivo che devi fare ora. Rifletti attentamente sulla situazione prima di fare una mossa. In effetti, sarebbe meglio trascorrere questa giornata raccogliendo dati sulla questione. Sembra che dovrai aspettare un pò prima di fare qualcosa al riguardo.

Oroscopo del Giorno 17 Luglio 2021 Sabato: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un giorno eccellente per dire alle persone esattamente come ti senti, Gemelli. Le tue emozioni sono più stabili del solito, quindi apriti e parla con il cuore. Ascolta. Quello che impari sarà prezioso per il futuro, quindi fai attenzione. Tieni d’occhio ciò che è reale, ma lascia che il tuo cuore esplori tutte le possibilità. Segui le tue emozioni e fidati del tuo istinto. Hai da guadagnare molto.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore arriverà se rimarrai equilibrato sulla situazione. Prenditi cura delle attività quotidiane e poi lascia che il tuo cuore si liberi. Hai una forte connessione con le tue emozioni. Fidati del tuo istinto e lascia che il tuo cuore prenda il controllo. Sii realistico riguardo alle tue relazioni con gli altri, ma spingi i confini una volta che sono stati stabiliti.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi è un grande giorno per andare avanti, Acquario. Le tue emozioni sono stabili, lasciando il tuo cuore libero di decollare verso le nuvole. Sogni ad occhi aperti. Questo potrebbe essere un buon momento per fare progetti con il partner. Consolidate la vostra relazione e confermate il vostro impegno reciproco. Se sei single, questo è un buon momento per mettere in atto un piano che ti avvicini alla tua più grande fantasia.

Oroscopo del Giorno 17 Luglio 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbe essere una giornata difficile, Cancro. Sembra che niente vada bene? Stai cercando di essere qualcuno che non sei? Se le cose non sembrano funzionare, non insistere. È meglio aspettare un momento in cui ti senti più sicuro di chi sei e di dove stai andando. Nel frattempo, prendi un tè e rilassati. Rilasciare lo stress può liberare un pò di energia per fare altre cose.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Le tue emozioni potrebbero essere riservate, Scorpione. Prenditi una pausa dal fuoco e sdraiati. Questo è un buon momento per sedersi e meditare. Non fare movimenti improvvisi. Lascia che l’energia del giorno ti porti dove vuole. Più ti avvicini alla tua natura interiore e alla tua energia, più ti avvicinerai al partner o a un membro della famiglia.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è un sentimento conservatore nel giorno che ti chiede di fare sul serio e di occuparti degli affari. Questa potrebbe non essere una cattiva idea. Questa atmosfera radicata può aiutarti a entrare in una relazione più profonda con qualcuno di speciale. Fai risplendere la tua creatività e cerca di ascoltare più che parlare. Trasforma i tuoi sogni in realtà.