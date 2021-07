Oroscopo del Giorno 16 Luglio 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 16 Luglio 2021 Venerdì: VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 16 Luglio 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente hai voglia di solitudine oggi, Ariete. Sebbene tu possa esserti impegnato a partecipare a una festa o a una riunione, ora l’idea potrebbe sembrarti irritante. Potresti piuttosto lavorare su alcuni compiti o progetti, o potresti voler andare a fare un allenamento e rilasciare parte della tensione che senti. Quest’ultima idea è buona. Se ti alleni presto, potresti aver voglia di uscire più tardi.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbero arrivarti alcune telefonate misteriose: numeri sbagliati o sconosciuti. Le altre persone potrebbero sembrare meno comunicative del solito Leone, e tu potresti essere preoccupato. Potresti sentirti un pò più nervoso, ma dovrebbe passare se farai una passeggiata o qualche altro esercizio. Se hai pensato di scrivere un pò, questo è il giorno giusto per iniziare.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT: Probabilmente non avrai voglia di socializzare anche se gli amici vogliono che tu esca con loro. La tua pazienza potrebbe essere esaurita Sagittario, e potresti infastidirti per cose che normalmente non ti darebbero fastidio. Questa non è una buona giornata per fare attività di gruppo o feste. Potrebbe essere meglio fare un buon allenamento e poi riposare. Ti sentirai molto meglio dopo.

Oroscopo del Giorno 16 Luglio 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sebbene tu sia normalmente una persona socievole che si sente più a suo agio in compagnia degli altri Toro, oggi potresti preferire stare da solo. Potresti sentirti un pò giù di morale o potresti essere stressato da preoccupazioni legate al lavoro. Probabilmente hai bisogno di riposo, ma potresti anche trarre beneficio da una passeggiata per scaricare un pò di tensione, far funzionare le endorfine e aiutarti a sentirti di nuovo te stesso.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe sorgere confusione su questioni legate al denaro, Vergine. Potrebbe essere necessario controllare il tuo conto per far luce sulle transazioni passate. Non preoccuparti. Tutto dovrebbe andare bene una volta accertati i fatti. Potresti fare dei sogni intensi stanotte. Prendine nota perchè possono anche ispirare progetti futuri. C’è bisogno di tutta la tua pazienza e capacità di venire incontro al tuo amore, che oggi appare imbronciato e lievemente capriccioso. Sole e Mercurio nel segno delicato e affettivo del Cancro ti aiutano a trovare le maniere giuste e soprattutto le parole per farti strada nel suo cuore. Usa tutta la tua prudenza oggi e non ti fidare di chi ti propone guadagni facili. Dimostri poi, a chi ti vuol bene quanto sei oculati col denaro, specie se appartieni alla terza decade.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT: Il mood di oggi è teso. Potresti essere al centro dell’attenzione ad un certo punto. Anche se normalmente non ti dispiacerebbe Capricorno, questo oggi potrebbe renderti nervoso. Quando tutti ti guardano e si aspettano che tu dica qualcosa, dillo. Sii breve e poi ritirati. Non sei dell’umore giusto. Vai in biblioteca e buttati nella lettura di argomenti che ti interessano. Questo dovrebbe alleviarti lo stress.

Oroscopo del Giorno 16 Luglio 2021 Venerdì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tendi a goderti la solitudine Gemelli, ma oggi potresti sentirti più solitario del solito. Gli amici potrebbero invitarti, ma non accetterai la loro offerta. Potresti anche sentirti un pò irritato. Questo è un grande giorno per allenarti o buttarti a capofitto nei tuoi progetti. La tua concentrazione è buona e l’attività fisica allevierà lo stress.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno vicino a te potrebbe sembrarti più preoccupato del solito Bilancia, e forse un pò difficile da affrontare. Non prenderlo sul personale. Ha poco, se non niente, a che fare con te. Questa persona ha problemi suoi che non vuole condividere con te. Potresti sentirti un pò teso e nervoso, ma di nuovo, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Fai una passeggiata o allenati in palestra.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti voler essere lasciato solo con i tuoi pensieri. Rilassarsi con un buon libro potrebbe essere in cima alla lista delle tue priorità Acquario, e probabilmente non vorrai essere interrotto. Il rumore e le richieste che di solito non ti danno fastidio potrebbero irritarti, quindi è meglio passare un pò di tempo da solo e fare lo sforzo di essere il solito te stesso premuroso quando sei con gli altri. Fai una camminata veloce per alleviare la tensione.

Oroscopo del Giorno 16 Luglio 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe esserci tensione nell’aria senza una ragione oggettiva oggi. I membri della tua famiglia potrebbero sembrare preoccupati per problemi che non riescono a definire. La tua inclinazione naturale potrebbe essere quella di cercare di tirarli su di morale Cancro, ma probabilmente non funzionerà. Non essere infastidito se non risponderanno. Non sono loro. Dai la colpa ai pianeti. Questo è un ottimo giorno per fare jogging, seguire un corso di cardio o in altro modo liberarsi dallo stress.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò teso Scorpione, e probabilmente non capirai perché. La ragione? I pianeti. Potresti saltare di fronte a rumori inaspettati o offenderti quando non è previsto. Le relazioni con gli altri potrebbero essere un pò tese rendendo necessaria una comunicazione su come ti senti. Cerca di scaricare la tensione facendo una camminata veloce o magari allenandoti in palestra.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Le preoccupazioni per i soldi potrebbero renderti più nervoso del solito, Pesci. Sebbene tutto vada bene, potresti comunque essere abbastanza insicuro da pensare che i tuoi fondi non ti diano sicurezza. Considera la situazione in modo obiettivo. Probabilmente sarai sollevato da ciò che troverai. Le richieste degli altri sul tuo tempo potrebbero irritarti più del solito. Il modo migliore per alleviare la tensione è allenarsi o fare una passeggiata.