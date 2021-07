Classifica zodiacale Estate 2021 Leone: prima posizione

Classifica zodiacale Estate 2021 Leone stilata da Excellent Magazine

Introspezione ed un grande campo d’azione! Gli influssi planetari del Cancro ti invitano ad immergerti in te stesso. Giove aumenta la tua perspicacia imprenditoriale e l’appetito sessuale. Un’energia forte e conquistatrice ti incoraggia a superarti nell’approccio all’amore oppure nell’espressione dei tanti desideri. Accetta tutti gli influssi estivi con la tua naturale gioia di vivere, sai essere coraggioso in qualsiasi sfida si presenterà!

Classifica zodiacale Estate 2021 Leone: Amore

Venere si trova in transito proprio nel leone durante questi mesi estivi! I single potranno contare su alcuni eventi e incontri che potrebbero rivelarsi molto interessanti durante l’estate.

Classifica Zodiacale Estate 2021 Leone: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, ci sono buone possibilità che in questa estate 2021 molti riescano finalmente a tornare a lavorare. Grandi responsabilità sono in arrivo per molti nati sotto questo segno.