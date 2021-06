Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2021 Martedì

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2021 Martedì: CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2021 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti senti piuttosto sensibile oggi, Ariete. Potresti voler salvare ogni animale ferito dal ciglio della strada. Combina questo istinto amorevole con una spinta guerriera che prenderà il comando e condurrà la lotta. Questo potente duo energetico è molto orientato all’azione. Invia i tuoi istinti amorevoli e interiori nel mondo per fare del bene.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Le persone e le situazioni ti stimolano oggi, Leone. Può sembrare che ci sia contesa dietro ogni angolo. Ricorda che il tuo percorso è quello che hai scelto. Potresti aver anticipato o meno le cose, ma sono inevitabili. La chiave del successo è trovare il giusto equilibrio tra attività interne ed esterne. Non dirigere tutta la tua frustrazione sugli altri. E non tenerti neanche tutto dentro.

SAGITTARIO: ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi il tuo cervello potrebbe essere da una parte mentre le tue emozioni dall’altra, Sagittario. La sfida sarà trovare un equilibrio tra le due. La tua mente si sta muovendo verso un approccio più sensibile e ricettivo, mentre il tuo cuore è più in modalità di attacco. Sfortunatamente, queste due energie normalmente non funzionano bene insieme. Il tuo compito è trovare un sano equilibrio.

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2021 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Le persone potrebbero accarezzarti nel modo sbagliato oggi, Toro. C’è una grande quantità di energia infuocata nell’aria che sta promuovendo l’atteggiamento “io prima di tutto”. Potrebbe entrare in conflitto diretto con la tua natura pacifica e diplomatica. Inoltre, le persone potrebbero essere un pò più sensibili del solito. Sarà più difficile sopportare le offese o gli insulti che ne derivano.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sii un pioniere nel tuo mondo oggi, Vergine. Parti per un’avventura con spirito coraggioso. Le tue emozioni sono accese e pronte a partire. Il tuo istinto è pronto per una nuova sfida. Se qualcosa ti rallenta oggi, sarà il tuo pensiero razionale. Il tuo meccanismo di autoprotezione può entrare in azione proprio quando le cose iniziano a farsi eccitanti. Trova il giusto equilibrio.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Uno dei temi di oggi è dare contro ricevere. Potrebbe esserti chiesto di gestire molti compiti contemporaneamente, qualcosa in cui sei naturalmente abbastanza bravo, Capricorno. C’è un forte bisogno di agire e portare a termine le cose, mentre potresti anche sentire una forte spinta interiore che ti chiede di calmarti e riflettere. Entrambe sono emozioni valide ed entrambe dovrebbero essere onorate durante la giornata.

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2021 Martedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Aggrappati a ciò che la tua mente ha da dire oggi, Gemelli. Molto probabilmente, il tuo cervello razionale conosce la strada giusta da percorrere. Il tuo umore può dettare l’azione, ma lascia che il tuo cervello gestisca tutto. Non agitarti per niente. Gli animi possono salire in accesi dibattiti su ciò che è e non è giusto. Sii parte della soluzione, non del problema.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente è sorprendentemente chiara oggi Bilancia e il tuo pensiero si adatta a ciò che il tuo ego si è prefissato di realizzare. La chiave per te è lasciare che le tue emozioni parlino. Prendi il controllo e lasciati andare dopo quello che vuoi. Mentre hai trascorso gli ultimi due giorni in contemplazione, i prossimi giorni dovrebbero essere più orientati all’azione.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sei in linea con il tuo istinto di guerriero Acquario, che ti ricorda di allinearti con i tuoi sogni. La parte difficile è come pianificherai il tuo attacco in modo che ci sia un buon equilibrio tra dare e avere. Le energie prevalenti di oggi potrebbero coglierti in una situazione difficile. A volte un approccio polemico e diretto verso l’esterno è l’unico modo per superare il blocco.

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2021 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è un’esplosione di grande energia che ti viene incontro oggi più di quanto non ce ne sia stata da un pò, Cancro. È come se stessi iniziando un nuovo ciclo e ora è la tua occasione è iniziare con un nuovo atteggiamento. Renditi conto che una natura sensibile è ciò che ti aiuterà a essere vittorioso in questo giorno. Mantieni la mente concentrata verso l’interno mentre persegui attività dirette verso l’esterno.

Un tenero e delicato scambio amichevole sta per trasformarsi in qualcosa di più serio e coinvolgente. Non ti tirare indietro proprio adesso e sappi farti avanti con la tua coinvolgente simpatia! Il fortunato team Giove, Nettuno, Luna pianeti assai congeniali, spiana i tuoi passi, specialmente se sei nato nella prima e terza decade.

Per te ogni traguardo costituisce la base per una nuova ripartenza: semini e lavori sodo, in vista di nuove promettenti iniziative, per un raccolto futuro più prospero. I soldi non ti mancano, ma capisci anche che “il denaro risparmiato è due volte guadagnato”!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente il tuo umore è abbastanza buono Scorpione, e hai un’ulteriore spinta alla fiducia in te stesso che ti aiuterà in quasi tutti i progetti che intraprendi. Anche se gli ultimi due giorni possono essere sembrati lenti e un pò stagnanti, oggi sarai pronto per agire. Qualcuno ha appena acceso la fiamma e ora sei pronto per partire.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti senti vivace oggi Pesci, e sei felice di prendere l’iniziativa. Sembra che il cancello di partenza si sia appena aperto e tu stia guidando la corsa. L’unica cosa che potrebbe mettere un freno alla gara è la tua mente razionale che ti ricorda che è anche importante fermarsi. Guardati intorno e rifletti su cosa sta succedendo intorno a te. Incorpora entrambe le energie nella tua giornata.