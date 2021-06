FINALMENTE ESTATE!

L’EDITORIALE DI EXCELLENT MAGAZINE #distinguersi

Cari amici lettori,

a nome mio e di tutta la redazione vi do il benvenuto su questo nuovo numero dedicato a lei, la stagione più attesa dell’anno, l’estate.

Un’estate vale più di dieci inverni, recita un proverbio. Ed è proprio così. Tuffi in acque cristalline, abbronzature dorate (senza esagerare!), tramonti sulla spiaggia, passeggiate all’aria aperta, ma anche più tempo da dedicare a se stessi e alle proprie passioni…l’estate regala momenti indimenticabili, che vorremmo non finissero mai!

Come facilmente intuibile dalla copertina, il focus di questo nuovo numero è dedicato alle Tendenze Moda Mare cominciando dai costumi più glamour fino agli accessori più trendy. Nella Rubrica Benessere scoprirete come accendere il vostro look grazie al makeup e come riequilibrare corpo e mente con la nuova tendenza Hair Therapy, oltre ai trattamenti all’avanguardia di medicina estetica per proteggere la vostra pelle dalle lunghe ore di esposizione al sole.

Infine, un pensiero per i viaggiatori ai quali abbiamo consigliato le mete più nascoste e segrete della Grecia dove concedersi un soggiorno di relax, lontano dal turismo.

SFOGLIA LA RIVISTA QUI:

Ora vi lascio alla lettura di questa anteprima online dedicata all’Estate sperando che le notizie più belle dal mondo dell’Eccellenza possano conquistare anche voi!

Prossimamente potrete sfogliare le pagine lisce e patinate della rivista cartacea nelle migliori boutique e bar/caffé e avrete la possibilità di richiederne gratuitamente una copia al vostro edicolante di fiducia nelle città di: Rimini, Riccione, Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, San Giovanni Marignano, Morciano di Romagna, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria, Gambettola, Cesenatico, Pinarella di Cervia, Cervia, Milano Marittima, San Leo e Repubblica di San Marino.

Buona Lettura,

Massimiliano Pozzi