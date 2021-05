Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2021 Giovedì: TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti scrivere bene fiction o articoli di giornale oggi. C’è una buona possibilità che tu abbia riflettuto su una linea di lavoro letteraria. Perché esiti? Non è mai troppo tardi. Trova il tempo per scrivere una storia. Se hai sempre un atteggiamento negativo riguardo le situazioni, come farai a fare qualcosa?

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ci sono delle meravigliose sorprese in serbo per te, Leone. Potrebbero presentarsi sotto forma di una nuova opportunità di carriera. Con gli attuali aspetti planetari, puoi avvalerti dei modi migliori per trovare la realizzazione personale e professionale. Non esitare ad essere originale. Quella qualità avrà la meglio su tutto il resto!

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentire che certi valori nella tua professione non ti permetteranno di intraprendere determinate attività. Ma ne sei sicuro, o hai provato a convincerti di questo in modo da non dover affrontare la parte di te che desidera esplorare? Forse dovresti provare ad essere più coraggioso di quanto sei stato fino adesso. Ne varrebbe la pena.

Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è il tuo giorno, Toro! Fai del tuo meglio per lasciare un segno sulle persone intorno a te, specialmente su quelle che ti stanno più a cuore. Supererai te stesso attirando l’attenzione senza nemmeno volerlo. Sarai considerato molto attraente. Non sorprenderti se il tuo calendario si riempirà di appuntamenti. Questa è la tua ricompensa per tutto il tuo lavoro svolto nelle ultime settimane.

Sei un libero professionisti o un imprenditore? Mercurio ti stimola a compiere qualche “sorpasso”, malgrado il gusto per l’azzardo non sia mai stato il tuo forte. Una volta rotti gli indugi però, non ti potrai più però tirare indietro: Plutone muove le fila di una sfida al rischio dove saprai sare con animo impavido! E alla faccia di chi aveva avuto dubbi su di te!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Puoi aspettarti una giornata piena di soddisfazioni, Vergine. Potresti aver fatto una bella impressione sulle persone intorno a te con moderazione e la tua solita franchezza. Tutti sembrano disposti ad ascoltarti e si fidano di te. Sembra che tu stia trovando un posto nel mondo e soprattutto, all’interno di te!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Eccoti di nuovo, filosofando su cosa siano l’espressione personale, la creazione e l’autenticità. Hai notato che hai dei problemi nell’esprimere problemi che non rientrano nella norma, Capricorno? La tua forte volontà e il desiderio di essere apprezzato ti ostacolano. Non è facile esprimersi in modo autentico quando si cerca sempre di fare colpo sugli altri.

Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2021 Giovedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti auguro un’ottima giornata, Gemelli. È probabile che ti apra nuovi orizzonti in un momento in cui il futuro potrebbe sembrare cupo. Se qualche tempo fa sono riemersi vecchi problemi relativi alla tua famiglia, oggi potrebbero essere risolti in modo sorprendente. In ogni caso, questa è un’opportunità ideale per cercare risposte nei tuoi antenati.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Apprezzerai sicuramente l’armonia di oggi, Bilancia. Dopo lo stato d’animo conflittuale degli ultimi giorni, sembra che oggi sarai in grado di riposarti un pò. Se ti senti un pò stanco, è per una buona ragione. Questa giornata offre una buona opportunità per liberarti dei fardelli che le persone stanno cercando di farti portare.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Pensa alla tolleranza Acquario, e nota fino a che punto può liberarti. Se lasci che gli altri facciano e pensano quello che vogliono, scoprirai che anche tu potresti concederti lo stesso diritto. Questo è il problema del giorno per te. È quando non permetti alle norme culturali di arruffarti le piume che potrai davvero liberarti.

Oroscopo del Giorno 20 Maggio 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcuni giorni fa potresti aver provato una forte sensazione di connessione. Le persone a te vicine hanno aperto i loro cuori e ti hanno rivelato le loro speranze per il futuro. Oggi è probabile che sentirai nascere nuove ambizioni Cancro, che potrebbero essere state avviate dall’esperienza precedente. Gli aspetti della giornata sono destinati a ispirarti!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Verrà il giorno in cui qualcuno ti farà i complimenti per il tuo lavoro o la tua ricerca. Solo allora capirai che ti sei lasciato ingannare dalla società. Per quanto tu creda diversamente, la società non sta cercando di soffocarti o impedirti di essere te stesso, Scorpione. È vero che i pionieri spesso non vengono riconosciuti finché non riescono a mostrare alcun risultato.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Perché non dire di sì un pò più del solito, Pesci? Sei testardo e vuoi are solo quello che vuoi. Non è facile condurti nell’ignoto. Ti piace prepararti in anticipo. Oggi, quando le persone fanno proposte insolite, perché non andargli incontro? Vai avanti senza timore, farà miracoli per la tua prospettiva.