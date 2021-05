Nespresso per Chiara Ferragni: la Regina del marketing colpisce ancora

Nespresso per Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale firma una limited edition di set da caffè Nespresso

Un altro colpo tirato a segno (e che segno!) per l’imprenditrice digitale milanese. Chiara Ferragni non si ferma e in vista dell’estate si allea con Nespresso per una limited edition esclusiva: Nespresso per Chiara Ferragni.

La business woman internazione, da poco entrata nel cda di Tod’s, amplia ancora il suo business e questa volta lo fa con Nespresso, firmando un esclusivo set di accessori e macchine per caffè Nespresso per Chiara Ferragni, logato dall’iconico occhio azzurro per la summer collection.

La giovane imprenditrice digitale ha annunciato la nuova collaborazione ai suoi 24 milioni di Followers su Instagram, ai quali ha svelato il design delle nuove macchine e accessori Nespresso. Colori vivaci e un design frizzante che sicuramente conquisteranno tutti i fan di Nespresso e di Chiara.

La collaborazione prevede una serie di iniziative in programma per i mesi estivi: dal lancio della collezione in edizione limitata ad eventi esclusivi, fino a ricette di caffè ispirate all’estate e momenti di incontro con i fan. Tutti i coffee lovers quest’estate potranno seguire Chiara e Nespresso nelle attività pensate appositamente per loro.

Anna Lundstrom, Chief Brand Officer di Nespresso, ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare questa collaborazione. Chiara Ferragni è un’imprenditrice all’avanguardia conosciuta in tutto il mondo e che ha aperto la strada alla creazione delle nuove tendenze in ambito moda, stili di vita e comunicazione digitale. Questo accordo è ad oggi uno tra i più completi e ampi mai realizzati con un altro brand, un progetto entusiasmante che inaugura un approccio nuovo per Nespresso e che contribuisce a consolidare al contempo la nostra anima più creativa. Siamo davvero entusiasti di condividere l’interpretazione di Chiara Ferragni del marchio Nespresso e non vediamo l’ora di far conoscere il progetto alle nostre rispettive community”.

Disponibili dal 26 e 27 maggio in tutte le boutique Nespresso e sul sito ufficiale.