Fulminea Estrema: l’hypercar elettrica modenese da 2 milioni di euro!

Automobili Estrema sostiene infatti che questa speciale batteria sia in grado di garantire un’ autonomia di 520 km. Il pacco batterie avrà un peso piuttosto contenuto per quanto riguarda la sola batteria, inferiore a 300 kg, e un peso a vuoto complessivo dell’auto di 1.500 kg.

Il pacco batterie, prodotto in collaborazione con la Imecar Elektronik (azienda turca superspecializzata) ha una capacità di 100 kWh, con un’autonomia, per ora soltanto prevista, di 520 chilometri nel ciclo Wltp.