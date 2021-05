Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2021 Sabato

Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2021 Sabato: TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli attuali aspetti planetari stanno aumentando la tua naturale compassione per le altre persone. Le tue relazioni saranno in primo piano nella tua mente oggi, Ariete. Ti senti bene con te stesso e gli altri possono confermarlo! Le persone sono attratte da te e desiderano prendere parte alla tua serenità. Ascolta senza giudizio mentre le persone aprono il loro cuore. Questa è un’abilità molto preziosa.

LEONE ⭐ EXCELLENT:Il tuo giudizio sulle persone si basa troppo sull’opinione generale, Leone. Non appena incontri qualcuno, accetti ciò che gli altri pensano di lui o di lei senza cercare di saperne di più. Questa mancanza di curiosità potrebbe portarti a prendere una decisione affrettata su qualcuno oggi. Se ti prendi il tempo necessario per ascoltare il tuo cuore, potresti rimanere colpito da ciò che sentirai.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Le tue eccellenti capacità analitiche potrebbero non essere all’altezza nei prossimi giorni. Sembri sopraffatto dalle tue emozioni. Hai difficoltà a nascondere i tuoi sentimenti e ad elaborare le informazioni che ricevi. Invece di cercare di capire le persone, tendi a interpretare le loro azioni e immaginare cose che non sono vere. Stai attento al tuo giudizio in questo momento.

Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐: Sei nato con una certa grazia e bellezza, Toro. Oggi potrai coltivare il tuo amore per le cose belle. Potresti aver voglia di provare abiti firmati o di esprimere il tuo innato senso estetico dipingendo. Oggi i tuoi cinque sensi ti guideranno con l’aiuto della tua immaginazione e del temperamento dell’artista che c’è in te.

Il Sole ti illumina potentemente oggi il cammino affettivo: non deviare il suo tracciato con comportamenti diffidenti, sappi accogliere quel che il cielo ti sta regalando senza rifiutare i suoi favori. Una tenera Luna in Cancro è oggi con te. I cambiamenti sono dietro l’angolo, aspettano solo un tuo cenno per essere avviati, ma tu esiti a compiere passi piccoli e grandi che siano; ma è bene non irrigidirsi di fronte alle maree che mutano i loro percorsi, pazientando e attendendo una loro propizia discesa.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Hai la tendenza a dare più peso all’opinione popolare, Vergine? Forse vuoi solo vedere i film di cui tutti parlano, ascoltare la musica pop o leggere i romanzi. In breve, i tuoi gusti sono esattamente come quelli della maggior parte degli italiani. È davvero questo che vuoi? Anche quando non ti piace un film, dici che è bello se lo pensano tutti gli altri. Ascolta le tue idee oggi.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli aspetti planetari di oggi ti invitano a esplorare forti espressioni di sentimento, Capricorno. Una dichiarazione d’amore, un’autobiografia, una confessione spirituale, scuse o riconciliazione. Tutti questi tipi di comunicazione portano ad una sorta di rivelazione intima. Questo potrebbe essere ciò di cui hai bisogno per sfruttare la potente ispirazione del momento.

Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2021 Sabato: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai dei desideri molto urgenti, ma rimangono un segreto per tutti gli altri. Nella solitudine, coltivi il tuo interesse per la filosofia e il misticismo. Oggi è come se fossi assente dal mondo. Il tuo corpo e le tue azioni sono nel mondo reale, ma sei andato così lontano dentro te stesso che sarà difficile per le persone intorno a te tirarti fuori! Che incredibile concentrazione!



BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I tuoi pensieri sono rivolti al passato, Bilancia. Non stai andando indietro, ma potresti voler entrare in contatto con le tue radici per spostarti nel futuro. Vorresti anche capire meglio gli errori del passato. Oggi diventerai una specie di psicoanalista.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un ottimo momento per condividere i tuoi sentimenti con la persona che ami, Acquario. Potrebbe spaventarti un pò. Di solito sei una persona riservata, ma potresti sorprenderti con le dichiarazioni appassionate che riflettono la tua felicità ora. Approfittane, perché le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni. Potresti tornare in modalità solitaria!

Oroscopo del Giorno 15 Maggio 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Di solito sei l’anima della festa, ma oggi potresti voler entrare nel tuo bozzolo, lontano dal mondo e da tutto il suo rumore. Devi svuotare te stesso da tutte le idee e dai pensieri negativi. È ora di fare un pò di pulizia mentale e liberarti delle nozioni che ti sono state piantate dentro da bambino. Ora puoi ricominciare tutto da capo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le persone possono leggerti come un libro oggi, Scorpione. A causa delle attuali posizioni planetarie, sei un pò più tosto del solito. Le tue reazioni a determinate situazioni sono scritte sul tuo viso. Stai arrossendo e le tue mani stanno sudando e tremando. Ogni tuo gesto rivela un’emozione. Questo sarebbe un ottimo momento per innamorarti. Attenzione al colpo di fulmine!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti aver voglia di camminare a piedi nudi, confortare i tuoi amici o giocare con i bambini. C’è una tenerezza e un’apertura nell’aria che colpisce tutti. Sarà come una splendida giornata in campagna, dove tutti sono felici di vedersi, abbracciarsi e raccontare vecchie storie di famiglia per la centesima volta.