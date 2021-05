Oroscopo del Giorno 7 Maggio 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 7 Maggio 2021 Venerdì: ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 7 Maggio 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentire una gran voglia di viaggiare e desiderare qualcosa di nuovo e diverso nella tua vita. Non puoi fare a meno di essere un pò annoiato dall’ottusità della routine! Se l’avventura è ciò che desideri, perché non pianificare un viaggio? Anche se non hai i soldi adesso, puoi comunque iniziare a fare qualche ricerca. Il solo sapere che un giorno andrai ti aiuterà a risollevare il morale, Ariete.

LEONE ⭐ EXCELLENT:Non ci sono mezze misure oggi, Leone. Senti ogni emozione all’ennesima potenza. Questo potrebbe rendere la tua giornata intensa. Sforzati di calmarti. Piuttosto che inserire la tua opinione in ogni conversazione, cerca di allontanarti dal gruppo. Il discorso è già abbastanza animato senza che tu ti agiti ulteriormente. Trascorri la serata con i tuoi cari. Saranno più tolleranti con te.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo potrebbe essere il tuo giorno fortunato Sagittario, soprattutto per quanto riguarda il cuore. Potresti sentirti particolarmente vicino alla tua persona amata, così come ad altri nella tua stretta cerchia di amici. Ciò è dovuto in parte alla configurazione planetaria. Mostra il tuo intuito e il tuo ottimismo. Usali a tuo vantaggio, soprattutto se devi vendere qualcosa.

Oroscopo del Giorno 7 Maggio 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tieni gli occhi e le orecchie aperti oggi, Toro. Potresti ricevere alcune informazioni importanti su modi specifici per aumentare il tuo reddito. Questa è solo una delle tante cose meravigliose che ti succederanno. Stai benissimo e le persone rispondono ai tuoi modi calorosi e piacevoli. Goditi il bagliore di tutta la buona volontà che ti circonda. Non durerà per sempre!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente senti il desiderio di fare qualcosa di diverso e un pò pazzo. Oggi puoi soddisfare quel desiderio partecipando a un evento di gruppo. Oppure potresti assecondare una fantasia d’infanzia e andare sulle giostre. Qualunque cosa tu faccia, porta con te la persona speciale della tua vita. Il divertimento che sei destinato a provare sarà molto più dolce se condiviso con una persona cara.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non fare tutto in una volta oggi, Capricorno. La tua vita sociale si sta surriscaldando e potresti essere in preda alla frenesia per prepararti a tutti gli incontri ai quali sei stato invitato. Tutto questo in aggiunta al tuo normale carico di lavoro potrebbe mandarti in tilt. Calmati. Fai il tuo lavoro prima di pensare alla tua vita sociale. Ricorda, se fossi disoccupato, non potresti nemmeno uscire!

Oroscopo del Giorno 7 Maggio 2021 Venerdì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti fare una conoscenza importante, Gemelli. Forse un articolo ti darà lo slancio di cui hai bisogno per investire in un titolo promettente. Forse verrai a sapere che una persona famosa sta arrivando in città per tenere una conferenza. Se il tuo cuore inizia a battere nel momento in cui senti la notizia, questa dovrebbe essere l’unica motivazione di cui hai bisogno per compiere i passi successivi. Le cose buone sono destinate ad arrivare sulla tua strada se le saprai gestire.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai molti talenti, Bilancia. L’energia astrale di oggi indica che le tue capacità saranno ricompensate. Congratulazioni! Hai sicuramente lavorato a lungo e duramente per raggiungere i tuoi obiettivi. Perché non fare progetti per festeggiare? Chiama alcuni amici o il partner. Il primo giro di drink lo devi offrire!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sembra che la tua nave stia per salpare, Acquario. La configurazione planetaria indica che puoi aspettarti risorse finanziarie extra, forse un aumento. Te lo meriti! Hai lavorato a lungo e duramente in questi ultimi mesi. Ti sei guadagnato il rispetto delle figure autorevoli e l’ammirazione dei colleghi. Fai attenzione a non sprecare i soldi però. Mettine un pò da parte per il futuro.

Tra qualche mese la tua battaglia professionale sarà vinta, ma, forse, le energie che hai speso saranno state tante. Sarà opportuno concederti, a quel punto, un meritato relax!

A molti di voi questo anno sta portando molte piacevoli novità sentimentali, regalando una sorpresa dopo l’altra: un incontro del destino, la possibilità di ritrovarvi con qualcuno che credevate di aver perduto, il progetto di un matrimonio. I più fortunati che hanno programmato un figlio potranno pure ricevere questo meraviglioso miracoloso dono del cielo.

Oroscopo del Giorno 7 Maggio 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una visita a un museo o una galleria d’arte locale potrebbe commuoverti fino alle lacrime, Cancro. All’improvviso, sarai consapevole di tutta la bellezza che ti circonda e sarai ispirato a creare alcune opere originali. Hai una forte inclinazione creativa, quindi perché non vedere fino a che punto ti porterà il tuo talento? Se possibile, trascorri la serata circondato dai tuoi cari.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei bellissima oggi Scorpione, e probabilmente hai notato gli sguardi ammirati che hai ricevuto. La tua passione è alle stelle e potresti passare questa serata con una persona speciale. Realizza le tue fantasie romantiche. Accendi le candele e vestiti pensando alla sensualità. Il tuo partner apprezzerà lo sforzo. Ti auguro una serata meravigliosa!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai molta attenzione al tuo aspetto oggi e pulisci un pò la casa questa mattina. Potresti avere dei visitatori, Pesci. Invitali a entrare e mettili a proprio agio. È probabile che possano essere di grande beneficio per promuovere la tua carriera. Forse uno di loro è ben collegato ad un’azienda per la quale avresti voluto lavorare da tempo. O forse riceverai un interessante suggerimento sulle azioni da intraprendere!