Ferrari 812 Competizione: 830 cavalli in edizione limitata

Ferrari 812 Competizione

Ferrari 812 Competizione: il bolide da 500mila euro solo per 999 collezionisti

L’ultima nata di Maranello, versione speciale in serie limitata, conta ben novemilacinquecento giri al minuto! Ferrari 812 Competizione è la versione speciale della berlinetta V12 812 Superfast, ma più potente, più veloce, più affilata e specialistica dell’auto da cui prende i natali.

A farle compagnia ha debuttato a sorpresa la versione A (aperta), spider dal tetto removibile in carbonio dal fascino estetico ancora maggiore, in cui alcuni elementi funzionali dell’impianto aerodinamico riportano alla mente la favolosa 250 P del 1963.

Entrambe le versioni speciali saranno prodotte in serie limitata: la coupé ha un prezzo di partenza di 499.000 euro e verrà realizzata in 999 esemplari, che scendono a 549 per la Competizione A, il cui prezzo di partenza di 578.000 euro non ha impedito di esaurirne le prenotazioni ancora prima della presentazione!

Sotto il lungo cofano anteriore urla una versione ancora più estrema del 6.5 V12 aspirato, che tira fuori ben 830 CV a 9.250 giri e ha il limitatore a 9.500 giri, mentre la coppia massima di 692 Nm è espressa a 7.000 giri. Tutta questa potenza è scaricata a terra sulle sole ruote posteriori, attraverso un cambio a 7 marce doppia frizione, più veloce del 5% rispetto a quello della 812 Superfast.

Ferrari 812 Competizione accelera da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi, da 0 a 200 km/h in 7,5 secondi e supera i 340 km/h.

Ma a fare la differenza è soprattutto il nuovo sistema di sterzata integrale con ruote posteriori indipendenti: ora l’angolo di ognuna viene regolato singolarmente, così da unire i vantaggi dell’accorciamento (virtuale) del passo in curva a una più efficace e rapida gestione della stabilità ad alta velocità. Il centro stile ha lavorato a braccetto con gli aerodinamici: sono state adottate soluzioni formali e profili estremi mai visti prima su una vettura omologata per uso stradale. Il progetto aerodinamico è stato rivisto, cercando un maggior carico, cosa che ha avuto impatto su tutta la vettura: dai nuovi convogliatori anteriori al layout di diffusore e scarico, fino all’anticonvenzionale lunotto con una struttura monolitica in alluminio, nel quale sono incastonati generatori di vortici, ogni modifica è fedele al concetto cardine di Ferrari per cui la forma segue sempre fedelmente la funzionalità.

Ferrari 812 Competizione incarna alla perfezione il DNA sportivo Ferrari e si alimenta dell’esperienza ultrasettantennale della Casa di Maranello sui circuiti di tutto il mondo, in un connubio perfetto tra prestazioni, forma e funzionalità.

Dedicata a un ristretto gruppo di appassionati e conoscitori del Cavallino Rampante, è ricca di soluzioni tecniche estreme volte a garantire il massimo piacere di guida.

Le prenotazioni dei clienti sono già partite. La 812 Competizione verrà consegnata nel primo trimestre del 2022, mentre la sorella aperta verrà consegnata nel quarto trimestre.