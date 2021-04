Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2021 Venerdì: SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Va bene piangere oggi, Ariete. Il rilascio è fondamentale per ricevere. Se non hai alcun senso di paura e restrizione, potrebbe essere comunque difficile per te provare gioia ed eentusiasmo. Incorpora il buono con il cattivo e lascia che questi due poteri si stabiliscano armoniosamente nel tuo essere. Assicurati di essere pronto ad accettare le sfide che derivano dalla crescita.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cogli l’attimo oggi, Leone. Questo è il giorno che stavi aspettando. Non tirarti indietro. Hai il potere di andare avanti in qualunque cosa desideri realizzare in questa vita. Troverai tanta forza di volontà e disciplina. È tempo di cogliere le opportunità che ti arrivano. Fai il grande passo verso un futuro più luminoso e sii fiducioso del tuo successo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo non è un giorno qualunque per te Sagittario, di certo non è un giorno in cui dovresti dormire fino a tardi. Alzati e muoviti. Ci sono opportunità che aspettano solo che tu le afferri. Metti da parte i problemi del passato e concentrati sul futuro. Ci sono grandi forze oggi che si stanno unendo a tuo favore. Attieniti a ciò che risuona meglio con la tua anima. Un intenso scambio emotivo caratterizza la tua giornata sentimentale. È probabile che la tua dolce metà ti chieda più presenza. Raccogli i frutti di un periodo in cui hai coltivato, con pazienza e costanza, la tua passione d’amore, specie se appartieni alla terza decade. Giove nel segno dell’Aquario è favorevole alla fioritura di progetti di vita, come matrimoni, convivenze, cambiamenti di casa. Nuovo giorno lavorativo in cui troverai molti impegni che si susseguono. La cosa però non ti disturba, visto cge affronti il tuo lavoro con senso del dovere e voglia di crescere. Un bel Saturno programmatore ispira le tue mosse.

Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai qualcosa che ispira la passione dentro di te, Toro. Non lasciarti scoraggiare dalle battute d’arresto: sii motivato. Usa disciplina e pazienza per mettere in moto i tuoi sogni. Sii realistico nel tuo approccio. È giunto il momento di affrontare la realtà. Qualunque cosa tu faccia, non metterti in secondo piano e non aspettare che gli altri si prendano cura delle cose al posto tuo. L’unico che agisce nel tuo migliore interesse sei tu.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua ricerca del nuovo e non convenzionale, degli ultimi gadget e della migliore tecnologia potrebbe entrare in conflitto con una forza che ti fa riflettere oggi, Vergine. Nuovi modi di fare le cose possono essere improvvisamente messi alla prova da un approccio più tradizionale. Renditi conto che la forza dell’opposizione potrebbe anche essere la tua più grande rovina. È tempo di eliminare il vecchio e introdurre il nuovo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Capricorno, getta una solida base per il futuro. Questo è un momento molto critico in cui devi pensare in modo realistico al tuo futuro. Devi incorporare un elemento di restrizione nella tua vita prima che i tuoi sogni possano realizzarsi. Oggi è uno di quei giorni in cui puoi fondere una potente combinazione di fantasia e realtà per costruire il successo.

Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2021 Venerdì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prendi il controllo del tuo potere oggi, Gemelli. Elimina ogni bagaglio in eccesso dalla tua vita. Le cose stanno arrivando a un punto critico ora. Non è il momento di tirarsi indietro. Guarda al futuro con la stessa prospettiva che avevi da bambino. Liberati dal pensiero stanco e dalla mente annebbiata.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Affinché i sogni si realizzino, devono avere un veicolo attraverso il quale possono manifestarsi, Bilancia. Oggi è un giorno per aiutare a realizzare quei sogni. Usa l’incredibile forza che hai per espandere la tua mente e portarla sulla Terra in modo realistico. Combina l’antica saggezza con la praticità per aiutare a mettere in moto un’onda potente per il futuro. Hai tutti gli strumenti di cui hai bisogno.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Usa il tuo potente senso dell’intuizione oggi, Acquario. Che tu te ne renda conto o meno, gli oceani stanno creando uno tsunami di potere che non verrà ignorato. Assicurati di operare da una base solida prima di estenderti verso l’esterno. Fai attenzione alle maree. Può essere divertente giocare tra le onde, ma questa è una di quelle volte in cui potresti essere facilmente risucchiato dal mare.

Oroscopo del Giorno 23 Aprile 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: C’è una forza potente che si muove nella tua vita che non può più essere ignorata, Cancro. Potrebbero essere necessari aggiustamenti per sfruttare appieno l’energia che hai a portata di mano. Con un sano equilibrio di restrizione ed espansione scoprirai che puoi prendere le redini e metterti sulla strada del successo. C’è una grande intensità oggi che filtrerà in ogni aspetto della tua vita.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Combina la tua disciplina e la tua espansività oggi e guarda cosa succede. Concentrati sui tuoi investimenti e sulla casa. L’energia della giornata è abbastanza potente e non è qualcosa da prendere alla leggera. Potresti avere un controllo molto maggiore di quanto pensi. Comprendi che devi essere tu a prendere l’iniziativa per attivare la magia di oggi.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Rispetta i tuoi superiori oggi, Pesci. C’è una grande saggezza da imparare, quindi tieni gli occhi e le orecchie aperti. Le azioni affrettate sono destinate a metterti nei guai. Non entrare nelle situazioni ad occhi chiusi. Assicurati di avere tutti i fatti prima di procedere. Le informazioni sono disponibili, ma devi essere paziente per trovarle. Assicurati che i tuoi obiettivi siano giusti prima di cercare di raggiungerli.