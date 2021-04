“Siamo convinti che il nostro nuovo SUV si affermerà rapidamente come leader nel segmento e guiderà una trasformazione concettuale ed estetica per un nuovo stile di vita urbano sostenibile”, ha affermato Lescow.

La nuova Smart 2022 sarà caratterizzate da tecnologie “avanzate e all’avanguardia” per rispondere alle richieste della clientela sul fronte, per esempio, dei servizi per la ricarica.

La produzione è stata dlocalizzata in Cina, precisamente nella città di Xi’an, nella provincia centrale dello Shaanxi, dove è in costruzione uno stabilimento con una capacità produttiva di circa 150 mila unità all’anno.