Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2021 Giovedì: ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Riconnettiti con la tua autostima oggi Ariete, e dì ad alta voce: “Sono fantastico!” Sei bravo a dare il tuo cuore agli altri e ad aiutarli con i loro problemi. Ora però prendi un pò di quell’amore e cura e concentralo su di te. I problemi che hanno a che fare con l’amore sono di primaria importanza oggi. Dovresti prenderti del tempo per valutare dove ti trovi in questa fase e nutrire questa parte del tuo essere.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è un giorno fantastico per te, Leone. Hai la possibilità di ricominciare da capo su molti livelli, soprattutto quello dell’amore. Indipendentemente dal fatto che tu abbia una relazione seria, troverai tutte le tue interazioni particolarmente tenere e significative. Rafforza il tuo legame con le persone care e il tuo nucleo interiore si rafforzerà di conseguenza.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai più connesso con le persone intorno a te oggi, Sagittario. Esci e divertiti con i tuoi cari. Sperimenterai l’unità che scaturisce quando le persone riconoscono che siamo tutti parte di un tutto. Questo risuonerà forte e chiaro nel tuo nucleo oggi e sarai più sensibile ed emotivo riguardo a qualsiasi cosa ti venga detta, positiva o negativa.

Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Stasera prepara una cena deliziosa per te e per qualcuno che ami, Toro. Graviterai verso la bellezza, sia tangibile che intangibile. In effetti, potrebbe essere una buona giornata anche per fare shopping, fintanto che riesci a controllare l’impulso di spendere troppo. Non lasciare che la tua autostima venga equiparata a quanti gioielli luccicanti hai. Spendi un pò, ma cerca di non esagerare.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le cose stanno iniziando ad essere più chiare Vergine, anche se oggi potresti trovare le tue interazioni piuttosto pesanti. Non scappare da questa sensazione. Molto probabilmente è il risultato del fatto che tu o l’altra persona, consapevolmente o inconsciamente, desideriate avvicinarvi di più. La tua sensibilità è forte. È un giorno per ascoltare piuttosto che per parlare.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è molta pesantezza oggi. Potresti sentire come se le tue relazioni fossero in una situazione difficile, Capricorno. Non preoccuparti, perché le nuvole se andranno velocemente dopo oggi. Mettiti al lavoro ora e fai qualsiasi pianificazione dell’ultimo minuto che ritieni necessaria prima di partire e correre. Il cancello di partenza sta per aprirsi.

Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2021 Giovedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi può sembrare uno di quei giorni in cui tutti tranne te hanno una vita perfetta, Gemelli. Renditi conto che nessuno ce l’ha. Tutti sono tormentati da demoni di qualche tipo. E comunque non è saggio paragonarsi agli altri. Più lo fai, più ti prepari per il fallimento. Trova quel senso di amore e appagamento dentro di te.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è un giorno fantastico per far risplendere completamente la tua natura sensibile e premurosa, Bilancia. Sorprendi qualcuno con rose e una cena a lume di candela. Prenditi cura della musica e del vino. È anche un ottimo momento per fare shopping. Lascia che sia l’amore ad aprirti la strada. Il tuo nucleo interiore sarà alimentato dalle tue relazioni con gli altri.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo amore, la tua generosità e il tuo senso della bellezza sono forti oggi, Acquario. Se c’è una cosa che devi fare, è uscire e guardare il tramonto. Il lato romantico, creativo e bello di tutte le cose, incluso te, risuonerà fortemente e creerà un legame duraturo con il tuo nucleo interiore. Il tuo senso di sé sarà ripristinato attraverso teneri momenti ed esperienze sensuali.

Se il tuo cuore è ancora libero, la Giove – Marte – Saturno, creerà le condizioni della buona sorte necessarie a far scoccare la scintilla della passione. Un incontro verificatosi diverso tempo fa si rivela promettente, specie se festeggi il tuo compleanno nella prima e nella terza decade dell’Aquario. Il tuo cuore riprenderà a battere forte.

Sul lavoro, grazie a Saturno nel tuo segno, saprai organizzare al meglio gli argomenti e sistematizzarli. Marte nei Gemelli, segno che corrisponde alla matematica, aiuta gli studenti delle materie tecnico – scientifiche.

Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT: Oggi Cancro, sebbene le nuvole siano scure e minacciose, ciò non significa necessariamente che pioverà a dirotto. Le cose stanno per raggiungere il culmine nella tua vita. Il consiglio di oggi è che dovresti trovare la bellezza e la sensualità in te stesso e negli altri e rinnovare il tuo entusiasmo in ogni nuovo giorno.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Infondi qualcosa di nuovo nelle relazioni Scorpione. Aggiungi una nuova ondata di tenerezza e sensualit. Se qualcosa ti infastidisce in una relazione, non affrontarla in modo battagliero e non alzare un muro di difesa nei confronti dell’altra persona. Sii pieno di tatto e amorevole nel tuo approccio e otterrai lo stesso in cambio.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Abbassa la guardia oggi, Pesci. Non sentirti in dovere di esibirti per nessuno. Accetta l’idea di essere perfetto così come sei. Non devi dimostrare niente a nessuno. Lascia che il tuo cuore si espanda e la tua mente si riposi. Assicurati che il puro bagliore dentro di te illumini la tua strada. Non permettere che una maschera nasconda la tua vera identità.