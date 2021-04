Oroscopo del Giorno 21 Aprile 2021 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 21 Aprile 2021 Mercoledì: LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 21 Aprile 2021 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potrebbe volerci qualche minuto in più oggi per alzarti dal letto Ariete, ma ne varrà la pena quando lo farai. Scoprirai che più sei stato onesto con le persone, più riceverai in cambio. Agisci in modo forte e orgoglioso riguardo a chi sei e le ricompense arriveranno. Porta una certa dose di tenerezza in tutte le tue azioni.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è una giornata eccellente per te, Leone. Dovresti essere incoraggiato ad agire in qualsiasi ambito. Prepara una cena deliziosa e condividila con una persona cara. Dai al tuo cuore la possibilità di parlare e agire in base a ciò che sente. I tuoi lati femminili e maschili sono sulla stessa lunghezza d’onda ora. Cogli l’occasione per bilanciare questi due aspetti. Sei una calamita per l’amore!

Una splendida Luna nel tuo segno ti fa trovare di fronte a una giornata particolarmente soddisfacente sotto vari punti di vista. Se il tempo è bello attrezzati per uscire e goderti la natura che si sta risvegliando. La tua socievolezza è sempre in piena luce e ti dona un carisma in occasione di nuove conoscenze.

Hai l’opportunità di giocarti una buona occasione per spendere i tuoi soldi come si deve facendo acquisti particolarmente mirati. La razionalità combinata a un pizzico di fortuna vi offrirà il fiuto per muoverti.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è un giorno fantastico per te. La tua natura sensuale e premurosa sarà apprezzata, Sagittario. Sia che tu la persegua attivamente o che ti sieda e ti rilassi, riceverai l’amore e la fortuna che desideri. Anche la tua creatività è al culmine in questo periodo. Dovresti approfittare di questa energia e usare attivamente il tuo talento per creare qualcosa di bello e significativo

Oroscopo del Giorno 21 Aprile 2021 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Non cercare di adattarti a uno stampo a cui semplicemente non appartieni, Toro. Potresti aver subito un’importante trasformazione ultimamente. Le altre persone potrebbero ancora provare a spingerti nella solita routine. Non permetterglielo. Fai sapere alle persone che ti turba non essere trattato nel modo in cui vorresti.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Vai a tagliare l’erba in giardino oggi Vergine, e se non hai un giardino, fanne uno tuo. È importante per te entrare in contatto con la Terra oggi, quindi rimboccati le maniche e sporcati le mani. Sentire una connessione con il terreno è un passo importante per manifestare i tuoi sogni. Acquista dei semi, del fertilizzante e un annaffiatoio. Questo è un ottimo giorno per creare un bell’ambiente in cui un seme può crescere.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Essere sposati con qualcuno da molti anni richiede lavoro, Capricorno. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Hollywood promuove un paese fantastico che può far sembrare la tua vita monotona e noiosa al confronto. Renditi conto che anche la tua vita può essere bella e interessante: la realtà è persino migliore della versione cinematografica. Oggi è un buon giorno per prepararsi alla crescita futura.

Oroscopo del Giorno 21 Aprile 2021 Mercoledì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Ci possono essere messaggi sottili nelle parole delle persone oggi a cui devi prestare attenzione, Gemelli. Gli altri potrebbero provare a inviarti molti suggerimenti, non ignorare le sottigliezze nelle loro voci. Messaggi teneri e amorevoli possono essere intrisi di spine intese. Non lasciare che questa azione passi inosservata!

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:C’è una grande opportunità per l’amore oggi, Bilancia. Ama le persone con cui stai, ma non soffocarle. Più allenti la presa su una situazione, più ne acquisirai il controllo. Tagliare le catene al passato è il primo passo per andare avanti verso un obiettivo. Potresti non renderti conto di quanto una situazione passata ti trattenga finché non farai lo sforzo di lasciarla andare.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è un grande giorno per fare la tua grande mossa, Acquario. Se c’è qualcosa in amore su cui senti di dover agire, questo è il giorno giusto per farlo. Adesso o mai più. Affronta tutte le situazioni in modo pratico e premuroso. Vai avanti con fiducia e non guardarti indietro. Concediti quelle cose che ti danno piacere. Fatti fare un massaggio o un bel bagno di bolle stasera.

Oroscopo del Giorno 21 Aprile 2021 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non continuare a giocare con gli stessi giochi se non vuoi più ripetere lo stesso errore, Cancro. Mettendoti in un ruolo di vittima, ti stai aprendo alla manipolazione e al controllo da parte degli altri. Per fermare lo schema, è fondamentale alzarti in piedi e riconoscere di avere una parte importante nel tuo processo di guarigione. Riconosci di avere il potere e il coraggio di cambiare.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La natura attiva e ricettiva si stanno unendo, Scorpione. C’è un equilibrio tra questi due aspetti. Sei in grado di attirare la prosperità e l’amore che desideri grazie al modo in cui gestisci te stesso nei confronti degli altri. Oggi concentrati sull’equilibrio tra dare e avere. Assicurati che ci sia anche tra te e i tuoi cari.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Distogli la concentrazione e concentrati su qualcun altro per un giorno, Pesci. Questo non significa concentrarsi in modo che la persona si fermi e presti attenzione a te. Non significa attirare la loro attenzione in modo da avere qualcuno che ti ascolterà. Ottieni l’attenzione di qualcuno perché vuoi davvero sentire cosa ha da dire.