Oroscopo del Giorno 20 Marzo 2021 Sabato

Oroscopo del Giorno 20 Marzo 2021 Sabato: ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 20 Marzo 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se ti svegli questa mattina e ti senti incollato al letto, forse è lì che dovresti trascorrere la giornata, Ariete. Hai lavorato duramente e a lungo in queste ultime settimane. Questo è un sabato di riposo e relax. La famiglia sopravviverà senza di te. Spegni il telefono per un pò. È probabile che dormirai meglio di come non fai ormai da molto tempo.

Al tuo risveglio, fai in modo di trascorrere la giornata (e non solo) con persone che hanno i tuoi stessi interessi e condividono i tuoi valori, Ariete. Le ore scorreranno non solo serene, ma anche produttive, dal momento che dai vostri discorsi scaturiranno un sacco di idee che aspettano solo di essere messe in pratica. Se ci metterai un pò di disciplina e di costanza ci saranno tutti gli ingredienti per il successo!

Alcuni Ariete sapranno approfittare di questa giornata in modo speciale riformando la loro vita e adattandola alle nuove occasioni. Altri invece appariranno più lenti nel cogliere queste occasioni…

LEONE ⭐ EXCELLENT:Non ti senti particolarmente socievole oggi, Leone. Saresti più felice a casa con un buon libro, un buon pasto e nessun contatto con il mondo esterno. Purtroppo, questa solitudine non è sempre possibile. Potrebbe essere necessario bilanciare il tuo bisogno di isolamento con gli obblighi verso amci e famiglia. Parte della tua scontrosità potrebbe essere dovuta ad uno stress fisico. Domani ti sveglierai con un nuovo atteggiamento!

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT:Non fidarti di nessuno oggi, nemmeno delle persone che consideri amici, Sagittario. Ci sono segni di inganno ovunque, soprattutto sul lavoro. Qualcuno potrebbe nasconderti qualcosa o persino manipolare le informazioni a proprio vantaggio. Assicurati di controllare tutti gli aspetti di ogni situazione. Non fidarti della parola di nessuno. Questo è un bel giorno per seguire il tuo consiglio piuttosto che quello di qualcun altro.

Oroscopo del Giorno 20 Marzo 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Presta attenzione oggi, Toro. Potrebbe esserci un comportamento non etico sul lavoro e potrebbe scatenare una rabbia sepolta da tempo. Potresti avere difficoltà a tenere sotto controllo le tue emozioni, ma sarà necessario farlo. La comunicazione onesta è l’unico modo per superare questa giornata. Una volta che ti sarai calmato, potresti avvicinarti alla persona che si sta comportando in modo irresponsabile.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi non è tutto tranquillo a casa, Vergine. C’è tensione nell’aria. Non puoi scrollarti di dosso la sensazione che qualcuno stia mentendo. Sei un pacificatore per natura, quindi la tua inclinazione sarà quella di reprimere i tuoi sospetti. In questo caso, il tuo istinto ha ragione. La persona che nasconde le informazioni lo sta facendo per il tuo bene e verrà da te una volta che la situazione sarà stata risolta. Potrete riderci su alla fine.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT:Non fidarti di nulla che abbia a che fare con denaro o contratti oggi, Capricorno. Non è un bel giorno per stipulare alcun tipo di contratto, che si tratti di avviare un programma di investimenti, negoziare uno stipendio o cambiare banca. Ci sono molti problemi di comunicazione e incomprensioni nell’aria. Rimanda le questioni legali e finanziarie per un altro giorno.

Oroscopo del Giorno 20 Marzo 2021 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Controlla e ricontrolla tutte le informazioni che ti arrivano oggi, Gemelli. C’è inganno e malcontento nell’aria, che è una sfortunata combinazione in ogni circostanza. Indaga prima di giudicare. È probabile che volino nell’aria molti pettegolezzi. Corri ai ripari quando è necessario. Non vorrai essere coinvolto in questo particolare giro di politica d’ufficio.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È strano come gli incidenti del passato possano ancora causare un tale dolore nel presente. Oggi potresti sentirti sopraffatto dai ricordi di un episodio particolarmente traumatico. Nessuno è più sorpreso di te dalla tua reazione. Eri sicuro di aver affrontato questo problema e di averlo lasciato alle spalle. A quanto pare c’è ancora del lavoro da fare, Bilancia.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo non è il giorno giusto per contratti o documenti legali di qualsiasi tipo, Acquario. Potresti pensare di capire tutto di un documento, ma è probabile che non sarà così. Ci sono disinformazione e incomprensioni. Oggi sarebbe meglio se rimanessi te stesso. I documenti legali possono aspettare un altro giorno.

Oroscopo del Giorno 20 Marzo 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non prendere il tuo estratto conto bancario al dettaglio oggi, Cancro. Sono probabili errori finanziari. Qualcuno potrebbe volere che tu veda le cose dal suo punto di vista, che in realtà potrebbe non essere basato sui fatti. Controlla e ricontrolla le cifre. Sei l’unico di cui ti puoi fidare. È il momento di mettere in moto la tua mente a lavorare per i tuoi interessi.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:È evidente che qualcosa di subdolo e di immorale sta accadendo oggi, Scorpione. I colleghi al lavoro potrebbero tentare di manipolare le situazioni e trarre vantaggio da informazioni riservate. Stai alla larga dalla politica dell’ufficio e astieniti dal partecipare a qualsiasi pettegolezzo. Fidati del tuo istinto. Sai di chi puoi e non ti puoi fidare.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fidati del tuo istinto riguardo a chiunque incontri oggi, Pesci. Ci sono persone moralmente non etiche in giro e una di loro potrebbe entrare nella tua cerchia di conoscenze. La stipula di contratti legali o partnership commerciali o personali di qualsiasi tipo è assolutamente fuori questione oggi. Resta a casa e risparmia contratti e burocrazia per un altro giorno.