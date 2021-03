LA PRIMAVERA DI RITROVO CIBO E PASSIONE RIVABELLA

Un menù ispirato alla tradizione romagnola con piatti di carne e pesce, materie prime selezionate e ingredienti di prima qualità; non manca la famosa pizza gourmet e un nuovo spazio dedicato alla pasticceria con gustose preparazioni fatte in casa.

Il ristorante, moderno e completamente rinnovato in tutti i dettagli, è il luogo ideale in cui sentirsi a casa e trascorrere del tempo in piacevole compagnia tra buon cibo e deliziosi cocktails.