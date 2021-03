Oroscopo del Giorno 17 Marzo 2021 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 17 Marzo 2021 Mercoledì: BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 17 Marzo 2021 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La guarigione da alcuni traumi infantili potrebbe essere risolta oggi Ariete, forse attraverso il contatto con qualcuno che ti conosceva da piccolo. Non sorprenderti se verserai qualche lacrima. E’ normale. Potresti anche ridere all’improvviso come un matto. Una volta fatto tutto questo, rilassati a casa con un bel bagno caldo. Ti aiuterà ad alleggerirti e ti permetterà di dormire.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’intuizione potrebbe rivelarsi estremamente preziosa quando si tratta di affrontare una situazione difficile, Leone. Conosci tutte le regole, conosci tutti i metodi appropriati per qualunque cosa tu faccia, ma oggi potresti essere spinto a prendere decisioni basate su sentimenti viscerali piuttosto che su regole o logica. Consideralo un nuovo prezioso strumento per capire come trattare con le persone e trarne il massimo vantaggio.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Emozioni e ricordi che sono stati sepolti nella tua psiche potrebbero improvvisamente riaffiorare oggi, Sagittario. All’inizio potresti non essere in grado di dargli un senso. Questi ricordi potrebbero sembrare irrilevanti per la tua vita presente. Tuttavia, una piccola riflessione potrebbe rivelare perché li stai ricordando ora. Rilascia tutti i blocchi che questi ricordi potrebbero aver causato. Potresti scoprire che la tua vita è cambiata in modo sottile ma importante.

Oroscopo del Giorno 17 Marzo 2021 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcune grandi notizie potrebbero arrivare oggi Toro, forse dal partner. Potrebbe riguardare la tua relazione o potrebbe comportare una sorta di fortuna in arrivo per te o per la persona amata. Questo pizzico di fortuna potrebbe liberarvi entrambi in qualche modo per far avanzare ulteriormente la relazione in qualche modo. Niente panico, non analizzarlo troppo. Segui il tuo cuore!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcuni pettegolezzi su un amico che ha da poco iniziato una nuova relazione potrebbero raggiungerti oggi, Vergine. Potrebbe essere una sorpresa, poiché non te lo saresti mai aspettato da questa persona. Sarai felice, perché vuoi che il tuo amico sia felice. Non aver paura di chiamarlo e chiedergli tutto al riguardo. Sarà un piacere per tutti e due!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, Capricorno. Qualcuno che conosci abbastanza bene ma che non hai mai considerato un potenziale partner potrebbe improvvisamente mostrare un interesse per te e tu potresti corrispondere. Che tu scelga o meno di fare qualcosa al riguardo dipende da te. Le circostanze e le persone cambiano. Pensaci due volte prima di rifiutare questa persona. Non farlo perché pensi: “é solo un amico”.

Oroscopo del Giorno 17 Marzo 2021 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai lavorato molto duramente per aumentare il tuo reddito? Se è così Gemelli, i risultati potrebbero finalmente manifestarsi. Un reddito più alto di solito richiede un lavoro ancora più duro, ma nel tuo caso potresti essere in grado di rilassarti un pò e quindi liberarti di tutto lo stress e la tensione che si sono accumulati. Ringrazia le tue stelle fortunate e pianifica il tuo tempo libero.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Piccoli cambiamenti nella tua situazione finanziaria potrebbero rendere questa una bella giornata, Bilancia. Forse scoprirai che un errore bancario è a tuo favore, oppure verrai rimborsato per un prestito o riceverai un regalo generoso. Qualunque cosa sia, è probabile che ti consenta di effettuare un acquisto che pensavi di dover rimandare ancora per un pò. Goditi la tua fortuna e sfruttala al massimo!

È un momento in cui i transiti ti guardano sorridenti. Il tuo temperamento pacato, razionale, fondamentalmente affettuoso, trova le dritte giuste per aggiustare ogni situazione che appariva inizialmente in crisi. Successi strepitosi per i single di settembre.

Sul lavoro si realizza un accordo tra colleghi che avrà l’effetto di avvantaggiarti. Un Giove molto positivo rappresenta la fortuna che è sempre al tuo fianco, specie se sei nato nella terza decade e se hai a che fare con il lontano, l’estero, le persone straniere.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un cambiamento nella tua situazione lavorativa potrebbe fare una differenza positiva per te, Acquario. Forse ti sei trasferito in un’altra scrivania, stanza, piano o edificio. Qualunque cosa sia, sarai meno stressato. Stare vicino a persone ottimiste o sedersi vicino a una finestra da cui puoi vedere fuori può aiutarti a ricaricare le batterie e renderti più produttivo.

Oroscopo del Giorno 17 Marzo 2021 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Cancro, dovresti sentirti particolarmente attraente, romantico e sexy. Qualsiasi persona che incontrerai ti presterà probabilmente molta attenzione e vorrà fare piani per stare insieme. Questo potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno, poiché gli ultimi giorni potrebbero essere stati difficili. Svagati un pò. Tutti hanno bisogno di farlo di tanto in tanto!

SCORPIONE ⭐⭐⭐EXCELLENT:Oggi potresti sentire come se la tua mente stesse esplodendo, Scorpione. Se hai studiato una materia intellettuale o spirituale, le intuizioni potrebbero arrivare rapidamente e velocemente. Concetti che per te non hanno mai avuto senso prima d’ora, sembrano improvvisamente chiari. Avrai bisogno di scrivere tutto, perché nemmeno un elefante sarebbe in grado di ricordare tutte queste idee e rivelazioni. Approfittane!



PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcune conoscenze intellettuali che acquisisci oggi possono fare una differenza significativa in qualunque progetto creativo sul quale stai lavorando, Pesci. Un amico o il partner potrebbe aiutarti in qualche modo. Un’impresa attuale può andare in una nuova direzione o potresti iniziare un nuovo progetto. Qualunque cosa sia, ti sentirai ispirato. Non essere sorpreso dalla qualità eccezionale del tuo lavoro!