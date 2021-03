Classifica zodiacale Primavera 2021 Pesci: dodicesima posizione

Classifica zodiacale Primavera 2021 Pesci stilata da Excellent Magazine

La primavera non sarà fra le stagioni migliori della vostra vita. Sarete preoccupati e ansiosi, anche se saranno per lo più preoccupazioni immaginarie. In campo sentimentale sarete agitati per colpa di qualcosa del passato, oppure per amori impossibili che vi sembreranno migliori di quello che avete. I sogni però saranno di sostegno alla realtà pratica. L’immaginazione può portare a idee estremamente positive, soprattutto se lavorate nel settore dell’arte.

Classifica zodiacale Primavera 2021 Pesci: Amore

Se avete voglia di innamorarvi, dovrete aspettare il mese di maggio. Il periodo primaverile sarà comunque ottimo per dare un nuovo assetto alla vostra situazione amorosa e per toccare corde profonde del vostro animo, chiedendovi se le persone che vi circondano sono adatte o meno a voi.

Classifica Zodiacale Primavera 2021 Pesci: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, sarà una stagione molto difficile, perché sarà necessarioe sacrificio. E’ un momento importante per gettare le basi giuste per il vostro futuro, quindi non lasciatevi demoralizzare se ci sarà qualche progetto che non andrà in porto o che potrebbe creare ostacoli numerosi.