Oroscopo del Giorno 23 Febbraio 2021 Martedì

Oroscopo del Giorno 23 Febbraio 2021 Martedì è il segno del Capricorno il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 23 Febbraio 2021 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:Fai attenzione al mostro dagli occhi verdi oggi, Ariete. Può insorgere prima che tu possa dire la parola “gelosia”. La maggior parte delle situazioni che causano questi sentimenti nascono dall’insicurezza. Se non sei sicuro del tuo lavoro, della tua relazione o della tua famiglia e ti senti minacciato da qualcuno, è tempo di dare un’occhiata alla causa. Perché non ti senti solido come dovresti? Cosa sta causando la tua insicurezza? Cerca le risposte.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Andare d’accordo con gli altri può rivelarsi difficile oggi, Leone. L’influenza degli aspetti planetari può farti preferire ritirarti in un luogo lontano e isolarti. Potresti sentirti impaziente e infastidito. Se è così, e stare da solo è un’opzione, fallo. In caso contrario, dovrai frenare la tendenza a essere polemico o conflittuale. Esercita la pazienza ed evita i conflitti.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È ora di adottare un approccio più drastico a un problema, Sagittario? Se hai fatto diversi tentativi per risolvere il tuo problema ma senza alcun risultato, oggi potresti prenderne in considerazione altri. Finché “drastico” non significa “distruttivo”, potresti trovare successo provando qualcosa di molto più diretto e insistente. Stai attento, però. Prima pensa attentamente alle cose. Trasferisci tutte le idee che ti sono venute in mente ad un amico fidato.

Oroscopo del Giorno 23 Febbraio 2021 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti insicuro riguardo al tuo aspetto oggi, Toro. Questo può essere un circolo vizioso in cui entrare. Il risultato è quasi sempre negativo. Piuttosto che distinguerti, valuta la possibilità di trovare modi per accettare il tuo aspetto. Che si tratti del tuo peso, dell’età o di qualsiasi altra cosa, se non riesci ad accettarti, troverai sempre qualcosa che non va, indipendentemente dal numero di modifiche apportate.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Non sorprenderti se ti sentirai un pò depresso oggi, Vergine. L’influenza dei pianeti può aumentare la tua sensibilità a quasi tutto, compresi i tuoi sentimenti. Piangi se ne hai bisogno, potrebbe essere purificante. Cerca di non sguazzare troppo. Ci sono buone probabilità che le cose domani andranno meglio. Abbi cura di te oggi.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Attingi alla tua creatività per sbloccare il flusso emotivo oggi, Capricorno. Questo può essere uno strumento potente. La creatività è una parte importante di ciò che sei, quasi quanto la comunicazione. Le tue emozioni si collegano a questi due aspetti e interagiscono costantemente sotto la superficie. Se uno dei due viene bloccato, rilascialo concentrandoti sull’altro. Esprimi te stesso attraverso la creatività e considera di parlare con qualcuno vicino a te del quale ti fidi.

Sei ancora single? Non devi andare molto lontano per incontrare l’anima gemella. Dai un’occhiata nel vicinato e troverai chi già ha un debole per te. Marte e Toro favorisce in particolar modo tutti i Capricorni che festeggino il loro compleanno dal giorno 13 al 18 del mese di gennaio.

Se svolgi una professione che si occupa di gestire il rendimento di altre persone sotto la tua guida, avrai oggi la possibilità di seguirle con la massima cura, senza pericolo di mostrare atteggiamenti troppo autoritari. Ti guadagnerai così la loro stima e il loro rispetto.

Oroscopo del Giorno 23 Febbraio 2021 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:La gelosia potrebbe alzare la testa oggi, Gemelli. La chiave di tutto è capire dove e perché ti senti insicuro. Se sei geloso del partner, cosa sta succedendo nella relazione? La fiducia è un problema? Se questo succede al lavoro, è perché non ti senti riconosciuto per il tuo impegno? Esamina la causa della gelosia. È quasi sempre un sintomo di un problema più profondo.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il fanatismo o il pensiero ossessivo possono essere qualcosa con cui devi fare i conti oggi, Bilancia. Le aree comuni per tali comportamenti sono la ricerca di denaro, potere, successo e amore. C’è una linea sottile tra ambizione e ossessione. Se scopri che non pensi a nient’altro che a una fissazione, potrebbe essere il momento di parlarne con qualcuno. Lui o lei potrebbe vedere ciò che tu non vuoi vedere.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti dover affrontare la disapprovazione di qualcuno oggi, Acquario. Probabilmente verrà da qualcuno che consideri una figura superiore o autoritaria, forse un genitore. Sebbene sia importante ascoltare questa persona, se quello che dice riguarda il tuo lavoro, la tua vita personale o il modo in cui scegli di vivere, non riguarda nessuno tranne te. Non importa come fai le cose, ci sarà qualcuno che disapproverà sempre.

Oroscopo del Giorno 23 Febbraio 2021 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le arti e i mestieri potrebbero interessarti oggi, Cancro. Anche se ti avvicini maggiormente allo sport, una vena artistica sarà probabilmente piuttosto forte in te. Il processo di creazione può essere ampiamente soddisfacente, sia nel processo che nella soddisfazione di un prodotto finito. Concediti l’opportunità di esplorarlo, poiché l’energia della giornata presterà molto alle tue capacità.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non agire impulsivamente oggi, Scorpione. Potrebbe essere facile confondere questo con la spontaneità. Con l’influenza di questa giornata, assicurati di guardare bene tutto prima di trarre conclusioni affrettate. Pensa a tutto, dalle decisioni ai progetti, ai contratti. Leggi il quotidiano più di una volta. Quando si tratta di relazioni, fai attenzione a non fidarti troppo rapidamente.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tempo trascorso da soli è essenziale per tutti Pesci, ma assicurati di riconoscere quando sei isolato al punto da essere malsano. Se ti rendi conto di essere solo perché stai evitando qualcosa, potresti considerare le alternative. Le cose peggioreranno solo in queste condizioni. Affronta qualunque cosa ti turbi in modo da poter iniziare a risolvere i problemi.