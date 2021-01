Oroscopo del Giorno 23 Gennaio 2021 Sabato

Oroscopo del Giorno 23 Gennaio 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La prosperità non è solo dietro l’angolo: è qui Ariete. Le tue finanze stanno migliorando, ma non fare affidamento su questi soldi. Il punto principale di una fortuna inaspettata è che è inaspettata e quindi può essere utilizzata per lussi o indulgenze che normalmente non ti concederesti. Se inizi a spendere un guadagno inaspettato prima che arrivi, non è più un guadagno inaspettato, ma solo un altro stipendio.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La configurazione planetaria di oggi ti rende propenso a raccogliere i frutti di tutto il tuo duro lavoro, Leone. Il piccolo guadagno che ricevi è bello certo, ma non pensare a tutto come divertimento. Ricordati di mettere da parte una buona somma in un conto di risparmio o per un buon investimento.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua compostezza e la tua natura gentilezza ti serviranno ora, Sagittario. La cosa migliore che puoi fare oggi è trascorrere del tempo con le persone che ami. In serata trasmetterai tanto calore ed energia positiva e le persone risponderanno in modo gentile. Concedi a tutti il piacere di crogiolarti nel tuo splendore.

Oroscopo del Giorno 23 Gennaio 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non hai mai avuto un aspetto migliore, Toro. Di conseguenza, le persone saranno attratte da te e hai una cerchia di amici insolitamente ampia. È divertente ma richiede tempo, poiché tutti sembrano desiderare un pezzo di te. Cerca di tenere i piedi per terra. Non lasciare che la tua vista venga offuscata da tutte le lusinghe che ricevi.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tieni la mente sul presente, Vergine. Per quanto ti piacerebbe essere altrove, i tuoi sogni ad occhi aperti ti stanno sfuggendo di mano. Se sei sincero nel tuo desiderio di esplorare altre terre, inizia qualche ricerca. Per ora è meglio concentrarsi su eventuali problemi che ti fanno venir voglia di scappare. Apri un dialogo con chiunque ci sia stato un malinteso. Scoprirai che questo ti porterà molto sollievo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Creatività e romanticismo sono una buona combinazione Capricorno, e oggi entrambi sono in sintonia. Perché non tirare fuori la creatività allora e scrivere una poesia d’amore che farà battere il cuore alla tua persona speciale? Soddisfa la tua natura romantica, idealmente con il partner al tuo fianco. Anche se sei solo, un buon bagnoschiuma farà miracoli per la tua anima.

Oroscopo del Giorno 23 Gennaio 2021 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei sempre stato interessato alle arti e ora vuoi esplorare quell’interesse a un livello più profondo. Perché allora non iscriverti a un corso o ad una conferenza sulla materia? Alcuni artisti, in particolare, cattureranno il tuo interesse. Cerca di concentrarti prima su chi realmente fa al caso tuo.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è passione nell’aria oggi, Bilancia. La puoi sentire. La sensazione è così forte che l’aria quasi pulsa. Cosa hai intenzione di fare?

Se hai una relazione programma una serata insieme, libera da faccende e compiti quotidiani. Ti sintonizzi con il partner alla perfezione oggi, riuscendo ad accordarvi su una questione che vi aveva visti lievemente in posizioni distanti tempo fa.

Se sei ancora single, arrivano interessi sentimentali molto promettenti. Dai un’occhiata al tuo piccolo libro nero e vedi se ci sono relazioni che vale la pena ripescare.



Cerca di rilassarti: è proprio nei momenti di ozio che arrivano le idee geniali, quelle che non si aspettano… e proprio per questo si rivelano ineguagliabili!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: È necessario ridipingere un pò? Questo è il momento perfetto per abbellire la tua casa. Piuttosto che precipitarti in un progetto di cui in seguito potresti pentirti Acquario, è meglio trascorrere la giornata con campioni di colore e tessuto. Una volta che sarai soddisfatto di uno schema, puoi prendere un pennello. Pensaci bene prima di prendere una decisione.

Oroscopo del Giorno 23 Gennaio 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: .Le commissioni sembrano dominare la giornata. Trascorrerai la maggior parte in macchina, correndo qua e là. Non sorprenderti se incontrerai un vecchio amico che non vedevi da un pò. I convenevoli casuali che scambierai potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Forse scoprirai un interesse comune e deciderai di costruire un business basato su di esso. Tieni gli occhi (e la mente) ben aperti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il sesso opposto è sempre stato così attraente? Oggi sembra così Scorpione, e catturano la tua attenzione a destra e a sinistra. Una persona, in particolare, che hai sempre considerato un amico platonico, ma oggi sembra interessata a te da un altro punto di vista. Forse questa persona sta solo captando le tue vibrazioni. Lui o lei potrebbe essere un partner meraviglioso, quindi non respingere immediatamente l’idea.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Hai la capacità creativa di dare una vera svolta alla tua musica o alla tua scrittura. Perché non utilizzarla meglio? Hai paura di correre il rischio? Oggi potresti essere ispirato ad elevarti al di sopra della tua paura mentre leggi un libro o ascolti un brano musicale che ti spinge a crearne uno tutto tuo. Non è mai troppo tardi per iniziare, Pesci.