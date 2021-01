Moda Uomo Inverno 2021: il grande ritorno del pantalone scozzese

Moda Uomo Inverno 2021

Lo scozzese torna protagonista della Moda Uomo Inverno 2021

I pantaloni scozzesi sono tra i capi più desiderati della stagione invernale. Un grande classico che torna prepotente nella Moda Uomo Inverno 2021.

Gli appassionati dei tessuti inglesi saranno felici di scoprire per quest’inverno i pantaloni scozzesi sono un must del guardaroba maschile, ma a distinguerli dai classici ci pensano le nuove interpretazioni e le originali variazioni proposte in passerella dagli stilisti più famosi.

Ecco qualche esempio:

Dolce & Gabbana e Dries Van Noten declinano il disegno tartan in scale cromatiche di grigi o di marroni. I pantaloni scozzesi dei due stilisti itaiani hanno pence in vita, gamba ampia fino in fondo e orlo con la piega; mentre quelli dello stilista belga si distinguono per la forma affusolata sotto il ginocchio e croppata sulla caviglia.

Re Giorgio, per la sua collezione Emporio Armani Uomo 2021, rivisita il guardaroba da montagna dell’uomo moderno con pantaloni tartan a pence realizzati in lana dal disegno sottile ed elegante; mentre Comme Des Garçons, maison di Rei Kawakubo, propone come tratto distintivo le tinte violente che tanto ricordano la moda punk degli anni Settanta.

Non meno oroginali le proposte firmate Gucci e Martine Rose. Alessandro Michelesfuma il disegno a quadri in una fantasia quasi psichedelica, dalle tonalità brillanti; mentre lo stilista inglese racconta lo stile maschile forte di una microfantasia bicolore trasformandolo in un pattern urbano per capi funzionali da indossare anche durante il giorno.