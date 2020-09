Oroscopo del Giorno 28 Settembre 2020 LunedÃ¬

Oroscopo del Giorno 28 Settembre 2020 Lunedì

Oroscopo del Giorno 28 Settembre 2020 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una chiamata da qualcuno che non senti da un pò potrebbe generare sentimenti contrastanti, Ariete. Da un lato, probabilmente sarai felice di riprendere i contatti con questa persona. Dall’altro potrebbe crearti forti emozioni, come se non ne avessi già abbastanza nel piatto! Parla con un altro amico di come ti senti in modo da goderti la serata.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:In genere sei concentrato sul mondo materiale Leone, ma qualcosa riguardo l’energia generata dagli allineamenti planetari di oggi ti fa guardare dentro. Potresti pensare alle gioie e ai dolori delle passate riunioni di famiglia e chiederti come influenzano la tua vita ora. Questo è un processo di guarigione positivo, quindi non combatterlo. Non interferirà con quello che sta succedendo intorno a te.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’istinto e la determinazione ti spingono verso piani non convenzionali per fare soldi, Sagittario. Potrebbe essere coinvolto un consulente finanziario o un altro professionista. Potresti vederla come un’opportunità per ripristinare il tuo conto in banca che è in difficoltà. Potresti avere in mente acquisti futuri, forse anche una nuova casa. Considera attentamente i tuoi piani prima di andare avanti. Dovrai essere sicuro che sia ciò di cui hai bisogno.



Oroscopo del Giorno 28 Settembre 2020 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno che è stato malato e forse ha subito un intervento chirurgico potrebbe chiamarti oggi, Toro. Potresti invitare questa persona a unirsi a te per un piccolo incontro, magari virtuale. Potrebbero essere coinvolte diverse persone. Tutti avranno alcune informazioni interessanti e utili da offrire. Buona giornata.



VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un evento di gruppo virtuale potrebbe metterti in contatto con un numero di persone interessate a fare una meditazione curativa per il pianeta. Questo tipo di attività può fare miracoli per rafforzare il legame tra coloro che la svolgono. Potresti non parlare molto durante le discussioni, ma sarai completamente d’accordo con le idee. Buona giornata.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti provare un’attrazione per qualcuno intelligente che forse si guadagna da vivere con il diritto, l’istruzione o l’editoria Capricorno. Le conversazioni con questa persona potrebbero toccare alcune questioni profonde: quelle spirituali o sulla psiche umana. Dovresti essere profondamente influenzato, non solo dalla persona ma anche dai soggetti. Fai una passeggiata più tardi per schiarirti le idee.



Oroscopo del Giorno 28 Settembre 2020 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Con l’atmosfera planetaria di oggi, la tua natura sensuale è in piena fioritura. Se c’è un amore nelle vicinanze, quella persona dovrebbe stare in guardia! Potrebbero esserci molte altre persone in giro, quindi la possibilità di stare da soli probabilmente non si presenterà fino a questa sera. Resisti e sii paziente!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La felicità regna in casa mentre tutti sentono l’energia che cambia, Bilancia. Sembra che sia la chiusura di un ciclo e ora sei libero di iniziare un nuovo viaggio di rinascita. Soprattutto, tendi a sentire una potente intuizione, che potrebbe rivelare eventi positivi in arrivo per te e per chi ti è vicino. Alcuni dubbi potrebbero offuscare le tue impressioni, ma lasciali andare.



Con il partner nessun segreto, vi raccontate tutto perché onestà e trasparenza sono un must a cui non venite mai meno, nemmeno quando siete in difetto!

Acquisti a gogò, effettuati con entusiasmo ma anche con un pò di fortuna, ti basta volgere lo sguardo e trovi l’oggetto o l’indumento giusto a un prezzo… quasi giusto! Sei in forma, nonostante le critiche malevole di qualcuno…

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa potrebbe essere una giornata tranquilla per te e il tuo partner, Acquario. Potresti dedicare del tempo a riflettere sui risultati passati e sugli obiettivi futuri. È importante avere un quadro chiaro del passato in modo da poter trarre conclusioni e fare piani realizzabili. Se hai una famiglia, probabilmente sarai interessato ad attività che piaceranno a tutti. Prenditi del tempo per stare insieme. Lascia la tensione alle spalle.

Oroscopo del Giorno 28 Settembre 2020 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti dover giocare a fare l’infermiera, Cancro. Il partner potrebbe affermare di non sentirsi bene e potresti investire molte energie cercando di farlo sentire meglio. Non esagerare. Potrebbero esserci fattori psicologici in campo. Il tuo partner potrebbe essere geloso dell’attenzione che hai riservato a familiari e amici. Sii attento, ma entro i limiti!



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti pianificare un viaggio Scorpione, magari per scopi didattici, come partecipare a un seminario. Potresti aver accettato di fare qualche viaggio d’affari all’estero. Ora dovresti sentirti particolarmente energico, entusiasta e ottimista. Hai fatto bene grazie al tuo diligente lavoro e dovresti continuare su questa strada.



PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tutta l’energia positiva generata dall’atmosfera celeste sembra riunirsi oggi mentre provi un impeto di passione nei confronti del partner, Pesci. Un incontro inaspettato potrebbe non solo soddisfare questo desiderio ma anche avvicinarvi. Se non sei già impegnato, aspettati di discuterne stasera. Fai attenzione a mantenere la moderazione. Il tuo partner potrebbe andare nel panico se spingi troppo.