San Leo Autunno 2020: gli eventi della stagione autunnale

La creazione di un’isola pedonale nei mesi di luglio ed agosto in piazza Dante Alighieri, ha permesso inoltre di vivere in sicurezza gli eventi che hanno raccolto un notevole successo di pubblico.

Un importante recupero nell’ultimo mese dovuto secondo l’amministrazione di San Leo a una campagna marketing che ha puntato molto sulla riscoperta delle piccole destinazioni. La Città di San Leo infatti, si è preparata in tempo per quest’estate ad accogliere un turismo di prossimità.

“In Aprile, in piena emergenza sanitaria, non avremmo mai pensato di aver un risultato di queste dimensioni nella stagione estiva 2020. Oggi, siamo molto soddisfatti dei risultati. Avevamo messo in preventivo che giugno e luglio sarebbero stati difficili e purtroppo il – 76% nei primi sei mesi del 2020 e – 20% di luglio ne sono la conferma. Ma siamo felici che ad agosto confermiamo gli stessi numeri dello scorso anno” – racconta il Sindaco di San Leo Leonardo Bindi.

San Leo Autunno 2020 – L’estate a San Leo non è ancora finita. Gli eventi proseguiranno ancora per tutto l’autunno e con il primo cittadino tracciamo il bilancio di questa strana e inaspettata stagione turistica.