Oroscopo del Giorno 17 Settembre 2020 GiovedÃ¬

Oroscopo del Giorno 17 Settembre 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 17 Settembre 2020 Giovedì è il segno dell’Acquario è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 17 Settembre 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non capita tutti i giorni di essere consapevole di quanto hai da offrire agli altri. E oggi, sotto questa mappa stellare benevola, la condivisione viene naturale. Appoggiati a questo istinto Ariete. C’è una ragione per cui le persone chiedono (o barattano) per i loro sforzi, e mentre è meraviglioso essere generosi, ricordati di essere anche giusto con te stesso!

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se una questione finanziaria richiede la tua attenzione oggi Leone, non metterla da parte. Non solo potrebbe finire per costarti di più, ma se ci salti sopra ora, potresti essere in grado di trasformare una piccola opportunità in una grossa pentola d’oro! Con una luna così intuitiva puoi sfruttare al massimo la situazione!



SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Niente e nessuno può intralciare un Sagittario in missione, che è quello che sarai oggi! Un allineamento potenziante della luna nella Vergine ti spinge a fare una mossa coraggiosa, a condizione che tu abbia fatto la ricerca e i controlli necessari. Giove è l’acquirente di rischi e quando è posizionato a favore, può trasformare una piccola opportunità in un succoso giorno di paga!



Oroscopo del Giorno 17 Settembre 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La potente mappa stellare di oggi ti spinge a correre un rischio e ad andare alla grande con uno dei tuoi sogni, Toro. Con l’ampio Giove che colpisce la luna, le cose potrebbero andare anche meglio di quanto ti aspetti! Elimina gli oppositori che non sono d’accordo con il tuo ottimismo. Non devi rallentare il tuo tiro per loro! Accetta tutte le lodi con grazia e compostezza!



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sognalo, fallo, senza analizzarlo troppo! Ti trovi in uno spazio creativo e le stelle oggi ti danno le spalle in grande stile. Oggi, la luna nel tuo segno si allinea con Giove nella tua quinta casa romantica e creativa. Questo può accendere un fuoco dentro di te e ispirarti a fare quella cosa che brucia nel tuo cuore ma non hai trovato il momento “perfetto” per iniziare.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non è il momento di riposare sugli allori o di accontentarsi, Capricorno. Con la luna nella tua casa dell’avventura, sei pronto per grandi progetti. Devi spingerti fuori dalla tua zona di comfort e accettare una sfida! Il duro lavoro sarà decidere a quale dei tuoi grandi progetti dovresti dare un pò più di carburante oggi.



Oroscopo del Giorno 17 Settembre 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Il già vissuto getta un’ombra sui rapporti, rivanghi i non detti e i torti subiti, senza trovare il coraggio di parlarne. E forse è meglio così: la soluzione c’è e si chiama amore, ma finché sei così turbato, per quanto guardi da ogni parte non riuscirai a trovarla. Blackout delle idee intorno a mezzogiorno, poi lentamente ti ripigliate ma fatichi a recuperare il ritardo accumulato.



BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti senti un pò sensibile oggi, Bilancia? Potresti anche non essere pronto per gli incontri pubblici, quindi vedi se riesci a gestire la giornata in altro modo. Ciò non solo ridurrà l’ansia, ma probabilmente porterà a una giornata molto più produttiva. Fai un elenco di tutto ciò che vuoi realizzare, tieni la testa bassa e non alzarla finché non hai finito al 90%!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi hai un asso nella manica Acquario, e non significa seguire le regole o aspettare educatamente in fila!

Il modo migliore per massimizzare i vantaggi è rimanere in modalità di osservatore ricettivo e fidarsi del proprio istinto tanto quanto ti fidi dei fogli di calcolo.

Su rancori e malintesi con il partner è tempo di seppellire l’ascia di guerra! Animosità tra fratelli in cerca di soluzione, è ora di dimenticare le gelosie infantili e tornare a collaborare.

Sul lavoro c’è un progetto interessante da centellinare in segreto: parlarne a una tal persona significa renderlo pubblico!

Oroscopo del Giorno 17 Settembre 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non lasciarti impantanare da protocolli noiosi o riunioni interminabili oggi, Cancro. La tua mente si metterà su di giri con idee innovative e dover sederti con chiamate che inducono a sonnecchiare ti renderà insensibile. Quando ti senti frustrato, attiva il tuo umorismo… in questo modo starai meglio tu e potrai fare colpo sulle persone!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non solo i numeri sono forti oggi Scorpione, ma c’è un carico di spirito di squadra che aspetta solo che tu possa farti avanti! Un ampio allineamento della generosa luna della Vergine e dell’abbondante Giove ti ricorda che non devi fare tutto da solo. Che tu stia cercando un assistente al lavoro o stia reclutando collaboratori per un progetto di passione… scegli un vincitore e vai.



PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il confine tra amico, nemico e persona di interesse è molto oscuro oggi Pesci, ammesso che ci sia anche un confine! Con il vivace Giove parcheggiato nella tua zona platonica e un ammiccante luna in Vergine, una scintilla potrebbe accendere un incendio. Se siete entrambi single e l’attrazione è reciproca, è probabile che vada bene. Ma se ci sono altre persone coinvolte, potresti dover trovare un amico che ti tenga in riga!