Oroscopo del Giorno 1 Agosto 2020 Sabato è il segno del Toro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 1 Agosto 2020 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Sembra che tu sia pieno di domande, Ariete. Alcune sono importanti, altre banali. Tutto quello che sai è che ti preoccupano e le risposte non sono evidenti. Non preoccuparti. Tutto ciò cambierà alla fine della giornata. Le configurazioni planetarie sono tali che tutti gli eventi confusi degli ultimi giorni inizieranno ad avere senso. Il tuo mondo sembrerà di nuovo calmo e ordinato. Divertiti!

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questo è un giorno per essere in prima fila con il partner, Leone. È possibile che la tua relazione abbia raggiunto una sorta di stallo. Sta a te riaccendere quel fuoco che brucia ancora. Come? Molto semplice: un bel vestito, una prenotazione presso il miglior ristorante e tu e il tuo amato sarete di nuovo affiatati!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se segui il tuo istinto e osi correre dei rischi Sagittario, verrai ricompensato profumatamente. Hai la capacità di realizzare un buon progetto. Fai del tuo meglio per non distrarti oggi. Tieni d’occhio il quadro generale invece di lasciarti impantanare nei dettagli. Scoprirai che quando ti occuperai dei grandi problemi, i più piccoli si prenderanno cura da soli di se stessi.

Oroscopo del Giorno 1 Agosto 2020 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sei molto individualista Toro, ma a volte è difficile per te sopprimere la tua unicità per portare a termine il lavoro.

Se ti senti come se non ti divertissi abbastanza nella tua vita o come se non stessi utilizzando a pieno il tuo potenziale creativo, questo potrebbe essere un buon momento per fare un cambiamento, un grande cambiamento. Sei pronto ad affrontare nuove sfide!

Con la famiglia ti senti un tutt’uno. Bello essere in vacanza non solo dal lavoro, ma anche dalle noie della quotidianità, dai gesti meccanici, dalle abitudini che non giovano, anzi appesantiscono… E’ ora di rinnovarsi e quale miglior periodo che questo con spazio e tempo a sufficienza per reinventarsi?

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questo è un giorno di indicibili opportunità, Vergine. Se sei preoccupato di non aver sfruttato a pieno il tuo potenziale creativo, ora puoi porre fine a tale preoccupazione. La tua creatività è illimitata e finalmente te ne accorgerai. Sei alla ricerca di opportunità insolite. Qualcuno o qualcosa che incontri potrebbe avere significativi effetti a catena su di te.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Capricorno potrai tirare quel sospiro di sollievo che attendevi da tempo. È probabile che tu sia stato preoccupato per le tue finanze. Bene, non devi più preoccuparti. Gli eventi di oggi ti mostreranno un percorso chiaro per raggiungere i tuoi obiettivi. Hai lavorato duramente per risolvere queste questioni finanziarie. Ora puoi iniziare a lavorare in modo più intelligente.

Oroscopo del Giorno 1 Agosto 2020 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo ego potrebbe essere confuso da eventi successi qualche giorno fa. Ti è mai venuto in mente che è in tuo potere correggere un torto che ritieni ti sia stato fatto? Non è una questione di confronto, ma di conversazione. La persona in questione probabilmente non è consapevole di ciò che ha fatto o detto. Entrambi vi sentirete meglio dopo aver chiarito.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi c’è tensione nell’aria, Bilancia e potresti voler mantenere un profilo basso, specialmente se devi lavorare. Cerca di evitare qualsiasi discussione. Solo perché qualcuno è conflittuale non significa che devi affrontarlo. Sarebbe meglio se non lo facessi. Abbi cura di te e tutto ciò finirà presto…

Oroscopo del Giorno 1 Agosto 2020 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le configurazioni planetarie di oggi ti stanno spingendo ad avere una prospettiva ampia sulla tua vita e sulla vita delle persone più vicine a te, Cancro. Devi ammettere che ultimamente sei stato piuttosto egoista. Non sei il centro dell’universo, quindi perché a volte ti comporti come se lo fossi? Questo è un giorno per fare ammenda con amici e persone care. Ti accoglieranno a braccia aperte.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sei un sognatore nel cuore, Scorpione. Preferisci non pensare a cose materiali. Questo spiega perché tendi a dimenticare di fare la spesa o la lavatrice. Sei più felice se le cose vengono fatte per te. Ma le circostanze oggi ti costringeranno a gestire alcune di faccende banali. Alla fine della giornata ti sentirai meglio solo sapendo che puoi essere autosufficiente anche se non vuoi esserlo.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Che tu lo riconosca o meno Pesci, la creazione è il tema centrale della tua vita. Se non sei un artista o uno scrittore, dovresti esserlo. Ci sono molte idee creative nella tua testa che chiedono a gran voce di essere espresse. Perché non provare? Non hai nulla da perdere e potresti essere stupito da ciò che sarai in grado di produrre. Il tuo cervello ha due lati. È tempo di usare entrambi.