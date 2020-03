Oroscopo del giorno 16 Marzo 2020 Lunedì

Oroscopo del giorno 16 Marzo 2020 Lunedì è il segno del Leone è il segno TOP di oggi

Oroscopo del giorno 16 Marzo 2020 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ TOP:Un progetto sul quale hai lavorato a lungo potrebbe farti guadagnare un pò di soldi, Ariete. Potrebbe esserci un breve ritardo di qualche tipo, forse a causa di problemi con il servizio postale. Potresti trasformare i tuoi pensieri ora in nuovi progetti. Sebbene tu abbia molte idee, oggi non è probabile che tu prenda decisioni ferme.



LEONE ⭐⭐⭐ TOP:Il lavoro potrebbe essere un vero ostacolo oggi, Leone. Ci si potrebbe aspettare di impiegare più ore del normale. È meglio finire tutto rapidamente, magari rimandando compiti non essenziali, e poi andare a casa a rilassarsi.



SAGITTARIO ⭐⭐ TOP: Anche se sembra che i prossimi mesi si configureranno come un grande momento per la tua carriera Sagittario, sfortunatamente, oggi potrebbe sembrare una giornata senza speranza. Compiti banali, di routine, non gratificanti potrebbero richiedere molto tempo. Però non lasciare che la frustrazione interferisca con le tue prospettive per il futuro!

Oroscopo del giorno 16 Marzo 2020 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ TOP: Le relazioni con gli altri sono importanti per te, Toro. Di conseguenza, hai imparato ad essere educato e gentile. Gli impegni di oggi potrebbero darti la possibilità di usare le tue abilità personali. Finirai la giornata con un forte senso di realizzazione.



VERGINE ⭐⭐⭐ TOP:Il corpo e l’anima potrebbero sembrare sbilanciati oggi. Una parte di te potrebbe desiderare di staccarsi dalla società e vivere una vita più spirituale, ma le responsabilità e l’attaccamento al tuo stile di vita attuale potrebbero ostacolarti. Queste cose non accadono dall’oggi al domani, Vergine. Devi lasciarle sviluppare a modo loro, nei loro tempi. In questo momento, trova l’equilibrio tra spirituale e materiale.



CAPRICORNO ⭐⭐ TOP:Il tuo cuore desidera ardentemente un incontro romantico stasera Capricorno. Tuttavia le circostanze attuali potrebbero interferire con i tuoi piani e potresti non essere in grado di vedere il tuo partner stasera. Ciò potrebbe causare frustrazione, insoddisfazione e forse anche un piccolo litigio tra voi. Non farti prendere dal panico, però. Passerà, probabilmente entro domani.

Oroscopo del giorno 16 Marzo 2020 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ TOP: Un forte senso di ispirazione potrebbe provenire dall’interno oggi, Gemelli. Potresti voler scrivere i tuoi pensieri o disegnare le immagini che ti vengono in mente. Potresti anche sentirti particolarmente in sintonia con i pensieri e i sentimenti degli altri, anche se potrebbe non piacerti quello che stai raccogliendo!



BILANCIA ⭐⭐ TOP:La tensione all’interno di un gruppo al quale appartieni potrebbe essere ricondotta a problemi di denaro. Forse le persone non sono d’accordo su ciò che deve essere fatto per quanto riguarda la raccolta di fondi o la gestione del bilancio. È meglio allontanarsi da questo genere di cose, se possibile, Bilancia. Stasera sogni strani potrebbero tormentare il tuo sonno, ma non farci caso. Non hanno alcun significato speciale.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ TOP: Il conflitto tra le tue responsabilità a casa e gli obblighi di carriera potrebbe rappresentare un problema oggi, Acquario. Il problema non è insormontabile, ma richiede una comunicazione onesta e aperta tra tutte le parti coinvolte. Non sarai felice di dover fare una scelta e potresti trovare i due compiti difficili da bilanciare in questo momento. Dai il massimo. Entro domani le cose dovrebbero tornare alla normalità.



Oroscopo del giorno 16 Marzo 2020 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ TOP: Le preoccupazioni per la tua carriera sono molto importanti e non ti piace essere distratto da altro. Tuttavia, queste attività, per non parlare della tua famiglia, sono importanti Cancro, e troverai un modo per occuparti di tutto anche se sarà frustrante. Ricorda, questa non è una buona giornata per spingerti oltre i tuoi limiti!



SCORPIONE ⭐⭐ TOP:Oggi potresti avere la possibilità di guadagnare qualche soldo extra. Tuttavia, ciò potrebbe interferire con un impegno preso con i tuoi familiari. Potrebbe anche causare un piccolo problema con il partner. Ricorda a te stesso che questa delusione passerà. Tieni duro!



PESCI ⭐⭐⭐⭐ TOP: Potrebbero sorgere problemi di comunicazione sul posto di lavoro. Forse un collega è di cattivo umore e non ricettivo nei confronti di ciò che dici. Potrebbe rivelarsi frustrante Pesci, e potrebbe interferire con le relazioni tra tutti. Non ti preoccupare, passerai una bella serata!