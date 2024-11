Oroscopo del Giorno 29 Novembre 2024 Venerdì

Oroscopo del Giorno 29 Novembre 2024 Venerdì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 29 Novembre 2024 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Appuntamento col solstizio d’inverno: il Sole entra in Capricorno alle 4 e 28 e tocca il vostro segno con un aspetto stimolante pungolandolo a una fase di riflessione razionale.

La Luna percorre oggi il segno del Toro e vi propone una fase equilibrata e gioiosa sul piano emotivo e sentimentale. Saturno pure benefico vi impone rigore e razionalità, ma l’affettività e le passioni vanno gestiti con equilibrio specie se siete nati in marzo: converrà non peccare di superficialità e non dare nulla per scontato, specialmente negli amori di lungo corso. Vi abbandonate a un momento di bilanci in relazione alla vostra coppia. Le conclusioni cui arrivate sono molto positive e vi consentono di riprendere il cammino insieme alla vostra dolce metà animati da un bell’entusiasmo e da una serena forza d’animo. Per le storie d’amore giovani, si prevedono i classici facili colpi di testa arietini, sbandamenti, avventure, di solito accolte e vissute benissimo dal vostro segno.

Sul lavoro, vi siete guadagnati ogni soddisfazione, sudando e spendendovi con la vostra sola forza di volontà. È bene che lo sappia chi pensa che tutto vi è piovuto semplicemente dal cielo! I buoni risultati che arrivano in ambito lavorativo sono tutti frutto delle vostre fatiche recenti.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La crescita arriva dove la responsabilità viene dimostrata questa mattina carissimo Leone, mentre la Luna del Toro e Giove si allineano. Non aver paura di scontrarti con le barriere, sia interne che esterne, confidando nel fatto che hai il potere di mandare in frantumi i soffitti di vetro. Modifica il tuo lavoro quando Mercurio retrogrado attraversa il sole del Capricorno, permettendoti di vedere errori che in precedenza erano stati trascurati. Ora potrebbe anche essere un buon momento per verificare le tue abitudini, eliminando comportamenti che non sono positivi per la tua salute o efficienza. Esprimi te stesso in modi che saranno unici solo per te stasera, quando Mercurio ricadrà nel Sagittario.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Connettiti con il tuo lavoro e le tue routine in modi significativi oggi, trovando apprezzamento per i dettagli sia piccoli che grandi mentre la luna del Toro e Giove si scontrano. Questo clima cosmico ti motiva anche ad abbracciare pratiche di benessere e mantenere una disposizione consapevole può aiutare ad alleviare lo stress quando le pressioni della vita si accumulano. Cerca opportunità per stabilizzare i tuoi pensieri mentre il sole del Capricorno e Mercurio retrogrado si allineano, sottolineando l’importanza della connettività tra mente e corpo. Un’energia riflessiva entra in gioco stasera quando Mercurio scivola nel tuo segno e potresti ritrovarti a imparare dalle decisioni passate. Oroscopo del Giorno 29 Novembre 2024 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le cose andranno per il verso giusto oggi caro Toro, mentre la luna continua attraverso il tuo segno e attraversa il fortunato Giove. Vai alla grande con tutte le tue ambizioni, trovando il coraggio di investire pienamente in ciò che desideri di più. Sii consapevole di apprezzare i risultati che ti hanno portato fin qui se hai bisogno di una motivazione extra per andare avanti. La guida spirituale potrebbe presentarsi sotto forma di temi ricorrenti o sincronicità mentre il sole del Capricorno e Mercurio retrogrado si allineano e potresti trovare risposte alle domande su cui hai meditato dall’inizio del mese. Concedi un riposo alla tua mente stasera, quando Mercurio scivola indietro nel Sagittario, offrendo una liberazione purificatrice.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un’energia dolce e fortunata ti circonda mentre la luna del Toro attraversa Giove questa mattina carissima Vergine, aiutandoti a manifestarti attraverso la pazienza, il duro lavoro e la fede. La tua saggezza aumenta anche in queste condizioni cosmiche, soprattutto quando ti prendi del tempo per rallentare e apprezzare la bellezza che riempie ogni giorno. I tuoi istinti creativi si intensificano quando Mercurio retrogrado attraversa il sole del Capricorno, creando un ambiente perfetto per le attività artistiche. Ora potrebbe anche essere un buon momento per ritrovare vecchi amici con cui hai perso i contatti. Pianifica di ricaricarti dalla quiete di casa stasera, quando Mercurio scivola nel Sagittario.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Investi nei tuoi sogni creativi mentre la luna del Toro attraversa Giove questa mattina, offrendoti fortuna quando ti esprimi in modo autentico e artistico. Questo clima cosmico è ottimo anche per coltivare le amicizie, soprattutto quelle che sono di supporto e offrono gioia. Scegli saggiamente le tue parole quando il sole in Capricorno e Mercurio retrogrado si allineano, il che potrebbe illuminare i difetti nelle tue idee, anche se dovresti assumerti la responsabilità se ciò si verifica mentre cerchi soluzioni. Un desiderio di solitudine si insinua stasera, quando Mercurio scivola nel Sagittario, quindi assicurati di pianificare un finale tranquillo per la tua settimana lavorativa. Oroscopo del Giorno 29 Novembre 2024 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I dialoghi interni positivi portano all’illuminazione questa mattina carissimi Gemelli, grazie ad una dolce connessione tra la luna del Toro e Giove. Anche se potresti aver bisogno della solitudine per risolvere pensieri e sentimenti profondi o contorti, trarrai beneficio dal tempo trascorso da solo con la tua spiritualità. Mercurio retrogrado e il sole in Capricorno si allineano per portare un’energia purificatrice sulla tua strada, offrendo liberazione. Usa questa energia per lasciare andare ciò di cui non hai più bisogno, mantenendo una prospettiva solidale e ottimista senza perdere il discernimento. Le seconde possibilità in amore potrebbero entrare in gioco stasera mentre Mercurio scivola nel Sagittario, rendendolo un buon momento per recuperare qualcuno che ti è mancato.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna del Toro attraversa Giove questa mattina cara Bilancia, creando un ambiente edificante e intenso che ti lascerà desiderare connessione e impegno. Appoggiati alle dinamiche che ti aiutano a sentirti sicuro, allontanandoti da coloro che non lo fanno. Fai delle scelte che diano priorità al tuo benessere generale, anche se ciò porta a qualche addio. La chiarezza emotiva e mentale ti trova mentre Mercurio retrogrado si connette con il sole del Capricorno, facendo risplendere una luce dove una volta c’era l’oscurità. Rifletti sul passato e su come ti ha plasmato stasera quando Mercurio scivola nel Sagittario, considerando come puoi imparare dalla storia.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questa mattina ti sentirai stabile, energico e ottimista caro Acquario, grazie a una dolce alleanza tra la luna del Toro e lo scintillante Giove. Troverai soddisfazione nel nutrire i tuoi cari attraverso gesti dolci e atti di gentilezza e sarà difficile resistere all’intimità di casa. Assicurati solo di programmare un pò di tempo per te appena prima che arrivi il pomeriggio e Mercurio retrogrado attraversi il sole del Capricorno, mettendoti in uno spazio mentale introspettivo perfetto per risolvere eventuali problemi che hai affrontato internamente. Avrai voglia di socializzare ancora una volta quando Mercurio ricadrà nel Sagittario in uscita stasera.

Oroscopo del Giorno 29 Novembre 2024 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non aver paura di investire in nuove frontiere sociali questa mattina caro Cancro, mentre la Luna del Toro e l’espansivo Giove si allineano. Questo clima cosmico migliora le tue capacità di networking, soprattutto quando ti avvicini a nuove dinamiche da una disposizione radicata e autentica. Le vibrazioni armoniose fluiscono quando il sole in Capricorno e Mercurio retrogrado uniscono le forze, anche se potresti dover chiarire eventuali problemi di comunicazione che hanno portato nuvole nelle tue relazioni. Queste condizioni cosmiche potrebbero anche farti desiderare l’attenzione di un ex, anche se dovresti pensarci due volte prima di tentare di riaccendere fiamme che non erano così calde all’inizio. Concentrati sull’organizzazione personale stasera quando Mercurio rientra in Sagittario.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Metti da parte le delusioni, i problemi personali e le disposizioni stoiche per far entrare l’amore caro Scorpione, mentre la luna del Toro e Giove si allineano. Le persone potrebbero sorprenderti se dai loro la possibilità di dimostrare la loro lealtà e il loro amore. Potresti ritrovarti a tornare alle conversazioni avvenute all’inizio del mese quando Mercurio retrogrado attraversa il sole del Capricorno, aiutandoti a ristabilire chiarezza, confini e strutture per migliorare le tue dinamiche. Controlla il tuo budget mentre Mercurio scivola in Sagittario stasera, soprattutto se sei uscito di più o le festività natalizie ti mettono di umore particolarmente generoso.