Oroscopo del Giorno 28 Novembre 2024 Giovedì

Oroscopo del Giorno 28 Novembre 2024 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: Le emozioni potrebbero sembrare pesanti questa mattina caro Ariete, mentre la luna del Cancro si quadra con Giove. Onora dove si trova il tuo cuore, ma cerca di trovare motivi per essere grato. L’eccitazione ti farà uscire da queste vibrazioni quando arriva il pomeriggio e la Luna si allinea con Urano, e doni o benedizioni inaspettati ti aiuteranno a sentirti nutrito. Questo scambio celeste garantisce anche il permesso di concedersi un trattamento, anche se per ora dovresti mantenere minori i lussi indulgenti. Cerca di non prendere decisioni cariche di emozioni quando i Nodi del Destino si attiveranno stasera, poiché sarebbe facile fare un passo falso.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Venere, Mercurio, Sole e Marte vi assistono alla grande. Solo Urano e Giove potranno oggi rendere le vostre armi lievemente spuntate. E la previsione globale dei pianeti vede diversi aspetti in angolo favorevole per voi.

La Luna nel vostro segno vi dona le occasioni di conoscenze che possono rivelarsi poi sorprendenti. Sognate o siete desti? Una persona che tanto vi aveva interessato e che aveva ricambiato il vostro sguardo, è finita daccapo sui vostri passi, dal momento che l’avete rincontrata! Non sarà un segno del destino? Date fondo alla vostra abilità di rintracciarla, anche con scuse divertenti e, provate ad agganciarla. Lo Zodiaco vi dà invece la possibilità di rinnovare il vostro legame di coppia se siete in una relazione da lungo tempo. Avrete così la chance di organizzare piccoli viaggi, di uscire con amici che non vedevate da tempo, di trovare tempo per andare a mostre e vernissage con la vostra dolce metà.

Marte e Mercurio in angolo completamente favorevole dal segno amico del Sagittario vi donano la naturale sicurezza in voi stessi e il necessario controllo emotivo per passare qualsiasi tipo di esame. Perché vi imponete oggi con la vostra bravura, che, in ufficio, nessuno osa mettere in discussione.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le relazioni saranno messe alla prova quando la luna del Cancro si confronterà con Giove caro Sagittario, ma cerca di non analizzare troppo le piccole fratture se inizia a mettere alla prova il tuo senso di impegno. Scoprirai che è facile lasciare andare il dramma mentre il pomeriggio arriva e la Luna si allinea con Urano, soprattutto quando adotti un approccio realistico per mantenere legami sani e intimi. Le tensioni si risvegliano ancora una volta questa sera quando i Nodi del Destino si attivano e i sentimenti di sindrome dell’impostore potrebbero portarti fuori strada se non mantieni una visione positiva. Pianifica di fare qualcosa di rigenerante a casa quando Nettuno si attiverà stasera.

Oroscopo del Giorno 28 Novembre 2024 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Evita la tentazione di prendere il telefono come prima cosa al mattino, caro Toro, concedendoti lo spazio per prepararti mentalmente per la giornata a venire. Avrai tempo per incontrare amici e familiari quando la Luna si allineerà con Urano questo pomeriggio e potrebbero essere in serbo notizie sorprendenti. Fai attenzione alle tue parole quando i Nodi del Destino si agitano questa sera, soprattutto se ti senti sopraffatto dai compiti. Scoprirai che è più facile andare d’accordo quando Nettuno si attiverà più tardi stasera, mettendoti in uno stato d’animo loquace, ottimo per ripristinare il tuo senso di comunità e cameratismo.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di non investire in lotte di potere all’interno della tua comunità o nei circoli online questa mattina cara Vergine, mentre la luna del Cancro e Giove si confrontano. Fortunatamente, scoprirai che è più facile gravitare verso influenze positive quando la Luna si allinea con Urano questo pomeriggio e nuove connessioni potrebbero portare a legami istantanei, specialmente dove c’è chimica e convinzioni condivise. Considera l’idea di prenderti una pausa dai tuoi dispositivi quando i Nodi del Destino si agitano questa sera, soprattutto se di recente ti sei sentito disconnesso dalla natura. L’amore è sospeso nell’aria quando Nettuno si attiva stasera, segnando la scusa perfetta per coccolarsi.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di non lasciare che le tue emozioni o i tuoi traumi sconvolgano l’equilibrio nelle tue relazioni caro Capricorno, mentre la luna del Cancro si quadra con Giove. Sebbene sia importante onorare i tuoi sentimenti, prendi in considerazione il modo in cui a volte ostacolano la tua capacità di connetterti. Ti sentirai elevato mentre il pomeriggio arriva e la Luna si allinea con Urano, aiutandoti a ritrovare l’armonia all’interno di dinamiche importanti attraverso la ricerca della risata e del divertimento. Riprendi le tue routine di cura di te stasera quando i Nodi del Destino si attivano, anche se ciò richiede di annullare i piani in nome del silenzio. Oroscopo del Giorno 28 Novembre 2024 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti leggermente sopraffatto dalle notizie, dall’elettronica e dal vivace mondo esterno questa mattina cari Gemelli, mentre la luna del Cancro si quadra con Giove. Abbi cura di mettere a terra come un modo per facilitare l’armonia, mettendo il telefono in un cassetto se necessario. Avrai la possibilità di superare le barriere quando la Luna si allineerà con Urano questo pomeriggio, fornendo forti momenti di illuminazione che offrono chiarezza e sicurezza. Considera l’idea di concederti qualche coccola personale e un pò di lusso stasera, quando la Luna manderà un bacio a Nettuno, chiedendoti di rilassarti alla fine di una giornata difficile.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna del Cancro si confronta con Giove questa mattina cara Bilancia, portando sul tavolo un’energia emotiva ma stoica che può alimentare confusione all’interno della tua relazione. Fortunatamente, avrai la possibilità di affrontare i problemi persistenti quando Luna e Urano si attiveranno questo pomeriggio. Tuttavia, potresti scoprire che è meglio abbracciare semplicemente attività di legame senza immergerti in discussioni serie. I muri potrebbero alzarsi ancora una volta quando i Nodi del Destino si agitano questa sera, anche se concentrarsi sul ripristino e sul nutrimento personale ti consentirà di gestire i tuoi sentimenti. Un’energia sognante entra in gioco quando Nettuno si attiva stasera, promuovendo l’ora di andare a dormire presto.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Consigli ben intenzionati potrebbero essere ricevuti come critiche questa mattina caro Acquario, mentre la luna del Cancro si quadra con Giove. Fortunatamente, le persone saranno più aperte al tuo aiuto man mano che il pomeriggio arriva e la Luna si allinea con Urano, anche se ti sentirai motivato a coltivare anche i tuoi obiettivi. Fai attenzione alla sovra stimolazione questa sera, quando i Nodi del Destino si agitano ed evita di intraprendere più lavoro di quello che puoi gestire. La dolcezza aleggia nell’aria quando Nettuno si attiva stasera, chiedendoti di coccolare il tuo corpo con cibi nutrienti, stretching e andare a letto a un’ora ragionevole.

Oroscopo del Giorno 28 Novembre 2024 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti essere costretto a fare i conti con alcuni spigoli questa mattina, mentre la luna del Cancro e Giove si scontrano nei nostri cieli. Trova distrazione nella tua comunità quando la Luna si allinea con Urano questo pomeriggio, aiutandoti a scrollarti di dosso ogni vibrazione. Questa energia potrebbe anche portare a nuove connessioni, segnando il momento perfetto per espandere la tua rete. Potresti sentirti spinto tra le tue responsabilità e il bisogno di riposo quando i Nodi del Destino si agitano questa sera. Fortunatamente, Nettuno interviene stasera per offrire guarigione, specialmente quando abbracci pratiche spirituali.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I tuoi sogni personali potrebbero sembrare leggermente fuori portata mentre la luna del Cancro si quadra con l’asteroide curativo Giove caro Scorpione, anche se trovare strategia e organizzazione può aiutarli a sembrare più realizzabili. Considera l’idea di fare qualcosa di dolce e inaspettato per una persona cara questo pomeriggio, quando la Luna si allinea con Urano, promuovendo gentilezza e piacevoli sorprese. Prenditi del tempo per te questa sera, quando i Nodi del Destino si attivano, soprattutto se sei in ritardo per l’introspezione e la solitudine. Il tuo istinto creativo si acuisce stasera quando Nettuno si attiva, segnando la scusa perfetta per dedicarsi all’arte o al diario prima di strisciare sotto le coperte.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti leggermente lontano dalla tua identità e dall’ambiente circostante mentre la luna del Cancro si quadra con Giove cari Pesci, ma cerca di trovare stabilità apprezzando le tue qualità uniche. Un brusio permane nell’aria mentre il pomeriggio arriva e la Luna si allinea con Urano e le scoperte creative o il tempo trascorso con gli amici ti aiuteranno a sentirti più te stesso. Considera l’idea di lasciare andare tutto con una meditazione purificante o un bagno salino fumante quando i Nodi del Destino si attiveranno questa sera, soprattutto se inizi a percepire la stagnazione. La tua immaginazione beneficia di una spinta cosmica quando Nettuno si attiva, aiutandoti a esplorare nuove visioni.