Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2024 Lunedì

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2024 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Attingi alla tua gratitudine mentre la luna del Cancro si allinea con Urano questa mattina, e potresti incontrare alcune piacevoli sorprese. Cerca di non prendere impegni importanti nel corso della giornata, quando si forma un duro quadrato a T con i Nodi del Destino, che potrebbe portarti fuori strada. Cerca di non lasciare che una disposizione pragmatica ti tolga la capacità di provare gioia e invitare all’amore quando Venere e Nettuno si affrontano, anche se onorare le tue emozioni e scegliere l’ottimismo può aiutarti a superare queste vibrazioni. Pianifica di restare tranquillo nella privacy stasera, quando Plutone si agita.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: I sogni carichi di emozione potrebbero aiutarti a trovare una giusta conclusione questa mattina presto caro Leone, grazie a uno scambio di sostegno tra la luna del Cancro e Mercurio. Presta attenzione ai tuoi pensieri quando ti svegli e la Luna si connette con Urano, poiché la tua capacità di vedere gli ostacoli passati sarà intensificata con prospettive nuove e ingegnose. Le conversazioni del passato potrebbero riemergere quando si formerà un quadrato a T oggi, contribuendo a ottenere risultati positivi. Un’energia nebulosa prende piede quando Venere e Nettuno si affrontano, il che potrebbe innescare sospetti in questioni di cuore. Invece di fissarti su ciò che non puoi controllare o dimostrare, cerca opportunità per organizzarti nei tuoi affari.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Gli ingranaggi cambieranno internamente mentre la luna del Cancro si allineerà con Urano questa mattina, aiutandoti a liberarti completamente dalle cattive abitudini in modo da poter svoltare verso il benessere e l’efficienza. Cerca di non lasciarti coinvolgere nel dramma sociale nel pomeriggio quando emerge un quadrato a T, anche se ti senti protettivo nei confronti della famiglia e degli amici. Mantieni un programma di illuminazione nel corso della giornata, quando la Luna si allinea con Venere e Nettuno, mettendoti dell’umore giusto per una serata rilassante a casa. Cerca modi per rilasciare la tensione fisica stasera quando la Luna si affronterà con Plutone.

Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2024 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Presta attenzione ai tuoi pensieri quando la luna del Cancro si allinea con Urano questa mattina caro Toro, permettendoti di essere più creativo e di mentalità aperta. Tuttavia, potresti aver bisogno di più tempo per digerire nuove idee quando questo pomeriggio si forma un quadrato a T, rendendo importante creare spazio per l’introspezione. Fai attenzione ai serpenti nell’erba quando Venere e Nettuno si affrontano, soprattutto quando si tratta di volti nuovi o potenziali compagni. Fortunatamente, la Luna interviene per aumentare il tuo senso di discernimento, soprattutto quando rinforzi la tua prospettiva attraverso mantra positivi, sbocchi creativi o il supporto di amici.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti ricevere messaggi significativi attraverso incontri inaspettati quando la luna del Cancro si allinea con Urano questa mattina cara Vergine, mentre le stelle cospirano per portare benedizioni e sostegno. Considera l’idea di eliminare i vecchi post dai feed dei tuoi social media nel pomeriggio, quando si manifesta un quadrato a T, eliminando qualsiasi contenuto che non sia più in linea con chi sei oggi. Ti sentirai tentato di fluttuare in una fantasia quando Venere e Nettuno si allineeranno, anche se dovresti stare attento ai segnali di allarme quando si tratta di nuove partnership. Fai attenzione alla gelosia all’interno della tua cerchia di amici stasera, quando la Luna e Plutone si affronteranno.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Consenti al tuo lato giocoso di guidare gli incontri romantici questa mattina caro Capricorno, mentre la luna del Cancro si allinea con Urano. Che tu stia corteggiando un nuovo compagno, felicemente single o impegnato, questo clima cosmico porterà adorazione quando lasci trasparire l’autenticità. Potresti sentirti in conflitto tra il mantenimento dei confini e l’abbassamento della guardia oggi quando si manifesta un quadrato a T, anche se seguire il tuo intuito può indirizzarti verso la strada giusta. Connettiti con il tuo senso di armonia e convinzione spirituale quando la Luna si allinea con Venere e Nettuno, accendendo la tua mente e le tue capacità mentali. Pratica la cura di te stesso stasera, quando Plutone si agita, oppure potresti avere difficoltà a trovare l’equilibrio più tardi. Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2024 Lunedì : segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Dovresti svegliarti con un rinnovato senso di connettività mente-corpo cari Gemelli, grazie a un dolce scambio tra la luna del Cancro e Mercurio questa mattina presto. Prenditi un momento per concentrarti nel presente mentre noti piccoli ma bellissimi dettagli quando Urano si attiva, poiché l’allineamento con ciò che ti circonda potrebbe portare a epifanie personali. Cerca di non lasciarti coinvolgere in un dramma che non è tuo quando più tardi si formerà un quadrato a T, optando invece per mantenere un profilo basso. I confini possono confondersi nelle questioni di cuore quando Venere e Nettuno si affrontano, anche se rimanere con i piedi per terra può aiutarti a stabilizzare e proteggere il tuo cuore.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Le connessioni intime potrebbero manifestarsi all’improvviso questa mattina cara Bilancia, mentre la luna del Cancro si allinea con Urano. Permetti al tuo lato vulnerabile di trasparire, avvicinando i compagni di cui ti fidi e che adori. Tuttavia, dovresti fare attenzione a stabilire i confini quando si forma un quadrato a T nel pomeriggio, il che potrebbe causare la sfocatura delle linee. Nel frattempo, Venere e Nettuno si affrontano in alto, mettendoti in uno spazio mentale privato ma sognante. Mostra a te stesso un pò di amore in più mentre le ore passano e valuta l’idea di nasconderti dal mondo esterno stasera, quando Plutone si agita, aumentando la sensibilità mentre la tensione si diffonde nel cielo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: I movimenti planetari presenti sono molto positivi, specie se appartenete alla terza decade acquariana sostenuta adesso dal pianeta dei cambiamenti, Nettuno, attualmente nel buon vicino segno dei Pesci. In vostra compagnia c’è adesso pure un grintoso Plutone, dal Capricorno, per rendervi irresistibili.

Sognate o siete desti? Adulati e ambiti meglio di Paul Newman (celebre Aquario), raccogliete conferme del vostro fascino a destra e a manca. Una fiamma di passione, un ribollire di nuovi fermenti, di stati d’animo intriganti, vi caratterizza oggi. E siete proprio nella condizione giusta per accettare la sfida. Non vi tirerete indietro, specie se appartenete alla terza decade dell’Aquario: un cielo favorevolissimo vi infiamma di desiderio dandovi la grinta per dichiararvi.

Una nuova amicizia potrà rivelarsi d’aiuto nel lavoro: il pianeta Nettuno, il vostro governatore ideale per eccellenza, vigila su di voi, dal segno buon vicino dei Pesci. E soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 15 al 18 di febbraio. Siete liberi professionisti? Vi frullano per la testa tante idee nuove e creative. Assecondate pure la vostra vena di estro: che voi siate scrittori o architetti, musicisti o stilisti di moda, troverete in ogni modo la giusta ispirazione.

Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2024 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Presta attenzione ai tuoi sogni poiché la Luna e Mercurio formano una connessione di supporto questa mattina presto caro Cancro, che può aiutarti a trovare l’ispirazione per esprimere ciò che giace nel profondo del tuo cuore. Le sorprese sociali potrebbero trovarti quando la Luna si allinea con Urano, rendendolo un buon momento per prendere un caffè in un bar invece di restare a casa. Cerca di non lasciare che l’ottimismo offuschi il tuo giudizio quando Venere e Nettuno si affrontano, mettendoti in uno stato d’animo stravagante. La tua vita amorosa verrà messa a fuoco stasera quando Plutone si attiverà, individuando dove deve avvenire la crescita.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sogni significativi e carichi di adrenalina potrebbero trovarti nelle prime ore del giorno caro Scorpione, mentre la luna del Cancro e Mercurio cospirano per fornire messaggi dall’aldilà. Ti sentirai euforico e desideroso di diffondere amore quando la Luna si allineerà con Urano e anche il più piccolo dei gesti avrà un grande impatto su coloro a cui mostri maggiore gentilezza. Cerca di non lasciarti prendere dai dettagli quando questo pomeriggio si forma un quadrato a T, soprattutto quando si tratta di seguire i tuoi sogni. Scegli saggiamente le tue interazioni sociali quando la Luna si connetterà con Venere e Nettuno oggi, concentrandoti solo sulle relazioni positive.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sostieni le tue visioni creative trovando modi unici per esprimerti questa mattina cari Pesci, mentre la luna del Cancro si allinea con Urano. Tuttavia, ti consigliamo di rimanere con i piedi per terra questo pomeriggio, quando si manifesterà un quadrato a T, mantenendo un comportamento più cauto. Un’energia sognante prende piede quando la Luna si allinea con Venere e Nettuno oggi, spostando i tuoi pensieri verso nozioni romantiche. Tuttavia, sarebbe facile illudersi quando si tratta di vedere il potenziale degli altri, per cui è importante procedere con cautela e riconoscere i segnali di allarme. Spegni il telefono quando Plutone si agita stasera, il che potrebbe indurti a isolarti.