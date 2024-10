Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2024 Giovedì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2024 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’universo donerà momenti di illuminazione ai mattinieri caro Ariete, grazie a una connessione di supporto tra la luna in Gemelli e i Nodi del Destino. Sfortunatamente, potrebbe essere difficile cambiare marcia e concentrarsi sul presente una volta che la Luna si confronta con Nettuno, rendendo importante concedersi più tempo per prepararsi alla giornata lavorativa futura. Sentirai un cambiamento nel pomeriggio quando la luna entrerà in Cancro, mettendoti in contatto con i tuoi sentimenti. Fortunatamente, Saturno interviene per aiutarti a mantenere la compostezza anche di fronte a emozioni profonde, anche se stasera vorrai nutrirti di più con te stesso.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Fai attenzione alle persone false nella tua sfera sociale questa mattina caro Leone, mentre la luna dei Gemelli si quadra con il nebbioso Nettuno. I nemici-amici si nasconderanno facilmente tra queste vibrazioni, rendendo importante salvare i dettagli intimi solo per i tuoi amici più cari. Un’energia lunatica prende piede oggi quando la Luna migra nel Cancro, mettendoti in uno stato d’animo chiuso. Nel frattempo, Saturno interviene per incoraggiare confini sani, aiutandoti a rimodellare le dinamiche. Prova a programmare un pò di tempo da solo prima che la giornata giunga al termine, dando alla tua mente la possibilità di rilassarsi.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT: Un’energia nebbiosa si insinua questa mattina presto caro Sagittario, mentre la Luna dei Gemelli si quadra con Nettuno. Cerca di non leggere strani incontri nei tuoi cari, perché così facendo potresti intessere dentro di te storie che non sono basate sulla verità. Le opportunità per cambiare emergono più tardi quando la Luna entra in Cancro, aiutandoti a spazzare via tutti gli incidenti che ti hanno colto di sorpresa questa mattina. Nel frattempo, Saturno interviene per dare forza al tuo cuore, aiutandoti a difendere te stesso di fronte a sentimenti feriti o sconvolgimenti emotivi che non possono essere nascosti.

Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2024 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarebbe facile alzarsi dal letto, prendere il telefono e perdere più tempo di quanto avresti previsto con i tuoi feed sui social media caro Toro, mentre la Luna dei Gemelli si quadra con Nettuno. Riduci le distrazioni radicandoti nel momento presente e considera di mettere il telefono sul “non disturbare” finché non raggiungi un flusso produttivo. Sentirai un cambiamento nel pomeriggio quando la Luna entrerà in Cancro, aguzzando il tuo ingegno e concedendoti il ​​permesso di metterti al passo con gli scambi sociali. Nel frattempo, Saturno interviene per aiutarti a formare confini sani con i tuoi dispositivi elettronici, rendendo più facile la connessione con te stesso.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti un pò irrequieto quando ti svegli questa mattina cara Vergine, poiché una dura connessione tra la luna in Gemelli e Venere nelle primissime ore minaccia di scatenare l’insonnia. Fai quello che puoi per rimanere in equilibrio mentre la Luna e Nettuno si confrontano, cercando modi per portare la cura di te stesso nelle tue responsabilità quotidiane. L’atmosfera si alleggerisce oggi quando la luna entra in Cancro, ispirandoti a socializzare, flirtare e connetterti in modi significativi. Nel frattempo, Saturno interviene per portare stabilità nelle tue relazioni romantiche, rendendolo un ottimo momento per programmare una serata in città con la tua dolce metà.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di mantenere la mente e il corpo allineati questa mattina caro Capricorno, mentre la luna dei Gemelli si scontra con il nebbioso Nettuno, portando in tavola un’energia poco brillante. Nel frattempo, Mercurio e Nettuno condividono una connessione sbilanciata, rendendo più facile lasciarsi prendere dalle distrazioni elettroniche. Sentirai un cambiamento nel corso della giornata quando la luna entrerà in Cancro, portando in tavola un’energia solidale e armoniosa. Nel frattempo, Saturno interviene per rafforzare il tuo cuore e la tua prospettiva positiva, soprattutto quando vengono stabiliti limiti sani. Abbandonati al romanticismo mentre la giornata volge al termine, sia che tu stia volando da solo o con qualcuno. Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2024 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi cari Gemelli, formando una dura connessione con Nettuno che potrebbe rendere difficile mantenere sani confini con te stesso e con gli altri. Non sentirti in colpa se alzi la guardia nei confronti di persone di cui non sei sicuro, ma cerca di mantenere un senso di grazia e compostezza durante l’intero processo. Un’energia terapeutica e radicante prende piede nel pomeriggio quando la Luna entra in Cancro, intensificando i tuoi sensi e l’apprezzamento per i piccoli piaceri. Le opportunità per dimostrare la tua affidabilità professionale entrano in gioco quando Saturno si attiva, quindi assicurati di farti avanti quando si presentano le opportunità giuste.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Fai attenzione ai sogni spiacevoli nelle primissime ore della mattina dolce Bilancia, mentre la luna dei Gemelli si quadra con Venere. Sforzati di mantenere un senso di armonia quando i Nodi del Destino si attivano, anche se devi richiedere supporto agli altri. Ti sentirai più in controllo oggi, quando la luna entrerà in Cancro, aiutandoti a creare strutture interne che ti permetteranno di prosperare. Nel frattempo, Saturno accentua l’importanza del lavoro di squadra, rendendo un pò più semplice delegare compiti o richiedere favori. Connettiti con il tuo bambino interiore prima che la giornata giunga al termine.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca l’approvazione dall’interno piuttosto che attraverso fonti esterne caro Acquario, mentre la luna dei Gemelli si quadra con il nebbioso Nettuno. Questo clima cosmico potrebbe portare a lividi nell’ego e a scambi confusi, anche se sostenere te stesso può aiutarti a navigare più facilmente in queste vibrazioni oscure. Sentirai un cambiamento nel pomeriggio quando la Luna entrerà in Cancro e si allineerà con Saturno, connettendoti con il tuo corpo e con le tue emozioni. Affidati a queste vibrazioni concedendoti una sessione di stretching prolungata o un succo spremuto a freddo, investendo in piaceri semplici che alimentano i tuoi obiettivi di benessere. Prenditi cura degli affari in sospeso prima che la giornata giunga al termine, evitando la tentazione di lasciare che i compiti si accumulino.

Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2024 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti preoccupato questa mattina mentre la luna continua il suo viaggio attraverso i Gemelli caro Cancro, attivando la tua dodicesima casa solare mentre si connette con i Nodi del Destino e Nettuno. Concediti spazio per sognare, ma cerca di non lasciare che sentimenti restrittivi di insicurezza si insinuino. Fortunatamente, la tua fiducia beneficia di una spinta cosmica questo pomeriggio, quando la Luna migra nel tuo segno, ricordandoti i tuoi punti di forza e il tuo carisma naturale. Dai struttura ai tuoi obiettivi personali quando Saturno si attiva, appoggiandoti a pratiche spirituali che possono aiutarti a rimanere sulla buona strada. Festeggia i tuoi successi prima che la giornata giunga al termine, dandoti una spinta all’ego.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Grazie a un bel Saturno nei Pesci risolvete qualche lieve scompiglio in famiglia, specie se avete bimbi piccoli da crescere. Niente paura, dalla vostra parte avete un pò di pianeti, pronti a sorreggervi, troverete dunque la soluzione più efficace e conveniente per mettere a posto ogni cosa con il minore sforzo possibile.

Se siete in cerca del grande amore e festeggiate il compleanno in novembre, tenete gli occhi ben aperti poiché occasioni fortunate di incontrarlo si possono adesso presentare con discreta facilità: un magico Sole nel vostro segno lavora per voi e non può tradirvi. Non date più di tanto peso a malumori della vostra dolce metà quest’oggi. Con la seduzione, i modi suadenti di cui siete capaci, riuscirete a non far scalfire il rapporto minimamente.

Se siete nel commercio, nella vendita, nella pubblicità, gli astri raccomandano oggi prudenza. Un Giove nel segno collegato al denaro e alle transazioni finanziarie, il Toro, può rendervi molto lucidi, specialmente se siete nati in ottobre.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti leggermente insensibile o di cattivo umore questa mattina cari Pesci, mentre la Luna dei Gemelli si quadra con Nettuno. Prenditi spazio per onorare e coltivare i tuoi bisogni emotivi, soprattutto se ti senti debole. Fortunatamente, la vibrazione aumenta questo pomeriggio quando la luna migra nel Cancro, aiutandoti a scrollarti di dosso le vibrazioni strane con un pò di divertimento. Nel frattempo, Saturno interviene per rafforzare la tua spina dorsale, ispirandoti a portare avanti la tua agenda e i tuoi obiettivi artistici. Considera l’idea di invitare un amico a cena e fare qualche risata prima di andare a dormire, lasciando che lo spirito di amicizia ti elevi.