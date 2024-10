Oroscopo del Giorno 15 Ottobre 2024 Martedì

Oroscopo del Giorno 15 Ottobre 2024 Martedì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 15 Ottobre 2024 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un’energia assonnata e profondamente rigenerante si manifesta questa mattina presto carissimo Ariete, mentre la luna dello Scorpione e Nettuno si allineano per spazzare via le tue preoccupazioni. Le buone vibrazioni continuano a fluire mentre la giornata inizia e Plutone si attiva, spingendoti a dare peso al livello professionale, soprattutto quando si tratta di trattative importanti o di lotta per opportunità. Le stelle saranno dalla tua parte mentre il pomeriggio si avvicina e la Luna entra in Sagittario, portando significato spirituale e un pizzico di fortuna in più nella tua vita per i prossimi due giorni. Prova a considerare in che modo le tue responsabilità potrebbero ostacolare certi sogni più avanti nel corso della giornata, quando la Luna e Saturno si scontrano.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un’energia dolcemente nostalgica prende piede mentre la luna dello Scorpione si allinea con Nettuno caro Leone, chiedendoti di apprezzare il viaggio che ti ha portato fino a dove sei oggi. Cerca solo di non passare troppo tempo a passeggiare nella memoria una volta che Plutone si attiva, spingendoti a concentrarti completamente sulle tue liste di cose da fare pur continuando a coltivare il tuo fisico. Ti rallegrerai un pò mentre il pomeriggio si avvicina e la luna entra in Sagittario, ispirandoti ad esplorare nuovi interessi o sbocchi creativi. Fai attenzione alla gelosia tra i tuoi coetanei nel corso della giornata, quando Saturno si attiverà, minacciando di innescare lotte di potere.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il Sole nel segno amico della Bilancia vi rende razionali e propositivi in ambito sociale. Cielo astrale che segue la scia della giornata precedente e si presenta in linea di massima positivo o almeno non stressante.

Molto diversificati i favori planetari in campo affettivo nell’arco dei trenta gradi a voi destinati. I nati tra il 16 e il 20 di dicembre, nel pieno transito di Mercurio dall’amica Bilancia, vivono quel clima di rinnovamento, quel bisogno di realizzazione pratica che il Sagittario adora. D’altronde, Nettuno forma simultaneamente un negativo quadrato, specie se siete nati dal 15 al 18 del mese di dicembre, limitando la classica spavalderia, la grinta nell’imporre le vostre decisioni, spegnendo in certi momenti anche il desiderio sessuale, se non è accompagnato da forti impulsi emozionali. I più fortunati saranno invece i nati in novembre, liberi di vivere la loro natura passionale in spensieratezza. Passaggi volubili quest’oggi insomma, per tutti voi rappresentanti del Sagittario, segno zodiacale che fa l’amore come farebbe la guerra, poiché appartenente all’ardente Fuoco.

Quanto farete quest’oggi e specie se lo farete bene, vi ritornerà con gli interessi. Vivete la dimensione professionale in ufficio col sorriso sulla bocca, mostrandovi generosi e aperti con i vostri colleghi, alcuni dei quali incontreranno difficoltà.

Oroscopo del Giorno 15 Ottobre 2024 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna dello Scorpione manda un bacio a Nettuno carissimo Toro, elevando il tuo fascino e dando il via alla mattinata con un profondo senso di amore e sostegno. Controlla il tuo benessere spirituale quando Plutone si attiva, permettendoti di trovare potere interiore. Questo clima cosmico potrebbe anche darti un vantaggio intuitivo nelle questioni del cuore, permettendoti di comprendere meglio i tuoi cari. Ti sentirai particolarmente impegnato nei tuoi sogni quando la luna migrerà in Sagittario questo pomeriggio, spingendoti a investire molto nelle ambizioni che ti guidano verso il domani.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un’energia tenera e dolce ti circonda questa mattina presto mentre la luna dello Scorpione si allinea con Nettuno carissima Vergine. Le buone vibrazioni continuano a fluire una volta che Plutone si attiva, suscitando un senso di potere quando inserisci creatività e giocosità nella tua agenda. Percepirai un cambiamento mentre il pomeriggio si avvicina e la luna entra in Sagittario, portando un’energia allegra al tuo cuore per i prossimi due giorni e mezzo. Potresti sentirti tentato di uscire presto quando Saturno si agita oggi, ma cerca di non sottrarti alle responsabilità che non dovrebbero essere rimandate.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Considera l’idea di inviare alcuni messaggi premurosi ad amici, colleghi e conoscenti, mentre la luna dello Scorpione e Nettuno si allineano. Il rinforzo positivo sarà contagioso in questo clima cosmico. Ricorda solo di inviare alcune di quelle buone vibrazioni anche a te stesso. Il tuo ruolo di leader o membro influente della società sarà pronunciato una volta che Plutone si attiverà, spingendoti a mantenere il tuo potere. Tuttavia, potresti avere voglia di allontanarti dalle luci della ribalta mentre il pomeriggio si avvicina e la luna entra in Sagittario, chiedendoti di connetterti con la tua scintilla interiore. Oroscopo del Giorno 15 Ottobre 2024 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di iniziare presto con i tuoi compiti e le tue responsabilità Gemelli, poiché la luna dello Scorpione si allinea con il sognante Nettuno. Questo clima cosmico porta in tavola un’energia elevata che favorisce lo stabilirsi di un flusso armonioso mentre si lavora e si fanno commissioni. Un’atmosfera purificante e potenziante entra in gioco quando Plutone si attiva, aiutandoti a eliminare l’energia non necessaria o pesante dalla tua vita. La dolcezza sarà dalla tua parte quando la luna entrerà in Sagittario, incoraggiandoti ad avvicinare i tuoi cari. Tuttavia, potresti aver bisogno di un pò di spazio quando Saturno si attiverà oggi, chiedendoti di verificare le tue esigenze.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Dai al tuo corpo ciò di cui ha bisogno questa mattina carissima Bilancia, mentre la luna dello Scorpione e Nettuno si allineano per promuovere la guarigione attraverso pratiche di salute e benessere. Le opportunità di rilasciare emozioni negative entreranno in gioco quando Plutone si attiverà, portando via qualsiasi dolore che sei pronto a lasciare andare. Grandi idee ti verranno in mente una volta che il pomeriggio arriverà e la luna entrerà in Sagittario, chiedendoti di considerare quanto lontano puoi andare. Questo clima cosmico promuove anche la discussione e l’esplorazione filosofica, espandendo la mente e lo spirito. Fai attenzione alle critiche improduttive sia internamente che esternamente oggi, quando Saturno si agita.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti sentirai molto motivato a ritagliarti nuovi livelli di successo questa mattina carissimo Acquario, mentre la luna dello Scorpione e Nettuno si allineano. Questo clima cosmico farà sì che i tuoi sogni sembrino più vicini e realizzabili che mai, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi professionali e finanziari. Nel frattempo, Plutone si attiva per aiutarti a trovare potere dall’interno, aiutandoti a separarti completamente da eventuali paure o restrizioni autoimposte che ti hanno costretto a trattenerti. Coltiva la tua rete mentre il pomeriggio si avvicina e la luna entra in Sagittario, producendo un’energia comunitaria e allegra. Controlla il tuo fisico quando Luna e Saturno si confrontano e considera di prendere una pausa dai tuoi dispositivi elettronici.

Oroscopo del Giorno 15 Ottobre 2024 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un’energia dolce e profondamente spirituale ti inonda questa mattina carissimo Cancro, mentre la luna dello Scorpione e Nettuno si allineano. Usa questa energia per meditare, praticare la consapevolezza ed esplorare nuove filosofie, indirizzando tutti gli sforzi alla ricerca della pace. La cura di sé sarà particolarmente efficace quando Plutone si attiva, segnando la scusa perfetta per prenotare un massaggio o concedersi un bel cappuccino mentre vai al lavoro. L’energia si accumulerà in ufficio quando la Luna migrerà in Sagittario, anche se la tua capacità di multitasking può aiutarti a gestire programmi impegnativi con facilità.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le idee creative fluiscono liberamente questa mattina presto caro Scorpione, mentre la Luna e Nettuno condividono un dolce scambio. Ti sentirai autorizzato a parlare apertamente quando Plutone si attiverà, spingendoti a usare la tua voce in nome dell’autodifesa. La tua attenzione si sposta sul denaro e su tutto ciò che puoi acquistare una volta che il pomeriggio si stabilizza e la Luna entra in Sagittario, aprendo la porta alla prosperità. Tuttavia, sarà facile spendere troppo. Lavora con mantra positivi oggi, quando Saturno si agita, e assicurati di stabilire dei limiti con chiunque evochi insicurezze o non apprezzi il tuo valore.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’universo ti invia messaggi d’amore e di sostegno questa mattina presto Pesci, incoraggiandoti a prenderti un momento di pace prima di andare avanti con i compiti di oggi. Ti legherai facilmente con estranei e conoscenti una volta che Plutone si attiverà, segnando il momento ideale per investire nelle connessioni che speri di coltivare. Le opportunità di crescita professionale potrebbero arrivare quando la luna entra in Sagittario, rendendo importante tenere gli occhi aperti per nuovi percorsi verso il successo. Le linee potrebbero confondersi più tardi quando Luna e Saturno si confronteranno, ma cerca di non lasciare che i tuoi confini vengano meno.