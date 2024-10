Oroscopo del Giorno 14 Ottobre 2024 Lunedì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 14 Ottobre 2024 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: Preparati per una giornata rocciosa piena di alti e bassi caro Ariete, poiché l’eclissi solare della Bilancia porta in tavola un’energia intensa e imprevedibile. Potresti sentire che l’universo sta mettendo alla prova le tue relazioni e il senso di armonia personale. Quindi, sarà importante affrontare i colpi di scena e i problemi da un luogo di calma. Muoversi frettolosamente potrebbe portare a rimpianti e problemi più grandi in futuro, anche se restare in silenzio e praticare la cura di sé può aiutarti a sentire di avere il controllo della tua situazione. Fai attenzione ai problemi con le figure autoritarie mentre la mezzanotte si avvicina e Plutone si attiva.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Preparati per un’avventura della mente oggi caro Leone, mentre l’eclissi solare della Bilancia abbellisce i nostri cieli. L’energia in gioco potrebbe sembrare alta o affrettata, il che potrebbe farti pensare troppo a determinate relazioni o situazioni. Non sentirti costretto a prendere decisioni importanti in questo momento, soprattutto quando si tratta di questioni di cuore. Appoggiati ad attività semplici che possano aiutarti a liberare la mente, prendendo il controllo del tuo processo mentale quando possibile. Controlla il tuo fisico mentre la giornata volge al termine e Plutone si attiva, avendo cura di alleviare lo stress e trovare relax.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Aspettati di incontrare più di qualche sconvolgimento sociale oggi caro Sagittario, poiché l’eclissi solare della Bilancia attiva la tua undicesima casa solare. Questo evento astrologico porterà sicuramente sviluppi interessanti tra gli amici, anche se dovresti fare attenzione a evitare drammi, poiché le cose potrebbero diventare esplosive. Entrano in gioco anche i temi relativi alla comunità, facendoti sentire più coinvolto emotivamente nel ciclo delle notizie del solito. Sebbene sia fantastico rimanere informati, cerca di non lasciare che il tuo benessere emotivo venga colpito. Pianifica di prenderti una pausa dai tuoi schermi mentre la giornata volge al termine e Plutone si attiva.

Oroscopo del Giorno 14 Ottobre 2024 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Le stelle ti chiedono di prendere sul serio i tuoi obiettivi di salute caro Toro, poiché l’eclissi solare della Bilancia attiva il settore della tua carta che governa il benessere. Se hai chiesto troppo al tuo corpo superando la fatica o sopportando lo stress, è arrivato il momento di fermarsi. Sarà importante riconoscere i segnali sottili inviati dal tuo corpo, implementando nuovi comportamenti che promuovono energia, rilassamento ed equilibrio. Tocca la base con la tua spiritualità stasera, quando Plutone si attiva, prendendo spazio per ricaricarsi completamente e rilasciare la tensione.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sii intelligente con le tue finanze mentre l’eclissi solare della Bilancia abbellisce i nostri cieli cara Vergine, portando in tavola un’energia imprevedibile e intensa. Potrebbe essere difficile resistere agli acquisti d’impulso in queste strane vibrazioni, anche se una spesa eccessiva potrebbe portare a grossi problemi in futuro. Piuttosto che gravitare verso la terapia dello shopping o “arricchirsi velocemente”, cerca modi per sentirti sicuro con la tua situazione finanziaria. Concediti il ​​permesso di muoverti lentamente con il passare delle ore, trovando semplici indulgenze per sollevare lo spirito. Fai attenzione ai lividi dell’ego e alle lotte di potere stasera, quando la Luna e Plutone si affronteranno.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT:I confini saranno messi alla prova mentre le linee si confondono durante l'eclissi solare della Bilancia caro Capricorno, scuotendo il settore della tua carta che governa il successo, le responsabilità e la vita pubblica. Mentre gli altri membri dello zodiaco potrebbero perdere il controllo delle proprie emozioni, tu vivrai in uno stato più stoico e composto. Anche se potrebbero esserci momenti in cui ti senti particolarmente messo alla prova, mantenere la tua grazia può aiutarti a sopravvivere indenne a questo evento astrologico. Le tensioni sono destinate ad aumentare man mano che la mezzanotte si avvicina e la Luna si quadra con Plutone, rendendo importante mantenere la propria posizione senza impegnarsi in drammi o conflitti intensi.

Oroscopo del Giorno 14 Ottobre 2024 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: L’energia sarà carica mentre l’eclissi solare della Bilancia abbellirà i nostri cieli cari Gemelli, mettendoti dell’umore giusto per il divertimento. Potresti sentirti più audace del solito in questo clima cosmico, cercando modi per aggiungere vivacità ed eccitazione alla tua vita. Sebbene le vibrazioni siano adatte alla ricerca del divertimento, cerca di essere responsabile quando ti sfoghi, evitando attività rischiose che potrebbero causare problemi o infortuni. I progetti creativi trarranno vantaggio dalla tua attenzione, poiché le stelle saranno sempre più avvincenti nel portare avanti scoperte artistiche. Fai attenzione ai drammi e alle lotte di potere mentre la giornata volge al termine e Plutone si attiva.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT: Vai piano e concediti molto spazio oggi dolce Bilancia, mentre l’eclissi solare si manifesta nel tuo segno. Questo clima cosmico a volte potrebbe sembrare intenso, facendo emergere temi del passato che potrebbero farti sentire vulnerabile o esposto. Il lato positivo è che sarai in una posizione unica per mettere a tacere i ricordi dolorosi una volta per tutte, dandoti il ​​permesso di premere il pulsante di reset sulle tue emozioni. Fai attenzione alla tensione a casa mentre la giornata volge al termine e la Luna si quadra con Plutone, portando in tavola un’energia emotiva e lunatica.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’eclissi solare della Bilancia abbellisce i nostri cieli questa mattina caro Acquario, portando in tavola un’energia intensa e imprevedibile. Mentre molti perderanno l’equilibrio in questo clima cosmico, tu ti sentirai sorprendentemente energico e in pace quando la tua nona casa solare verrà attivata. Appoggiati alla tua spiritualità in onore di queste vibrazioni di supporto, scegliendo di vedere la magia mentre fai un passo indietro rispetto alle situazioni stressanti. La tua intuizione sarà molto sensibile in questo momento e sarebbe facile sentirsi sopraffatti dai suoni forti e dalle grandi folle. Mantieniti calmo man mano che le ore passano, allontanandoti dal dramma.

Oroscopo del Giorno 14 Ottobre 2024 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: La tensione a casa o nella tua vita privata potrebbe raggiungere un punto di rottura oggi caro Cancro, mentre l’eclissi solare della Bilancia abbellisce i nostri cieli. L’energia sarà stressante, lunatica e imprevedibile, facendo sì che le persone che ami si scaglino in modi inaspettati. Anche se in questo momento ti innescherai più facilmente del solito, fai del tuo meglio per rimanere calmo e concentrato, soprattutto quando hai a che fare con persone altamente emotive. Non esitare a tirarti indietro per soddisfare i tuoi bisogni se l’atmosfera diventa troppo calda, concedendoti il ​​senso di pace e sicurezza che solo la solitudine può fornire.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giornata in cui avete bisogno di movimento, di sciogliere muscoli e i nervi. Marte positivo in congiunzione in Scorpione, specie se siete nati dal 24 al 27 del mese di ottobre, vi può indirizzare efficacemente verso attività fisiche più morbide: ideale l’inizio di un corso di ballo che vi interessava da tempo.

Un profilo affettivo – astrale di tutto rispetto ve lo aprono i pianeti lenti e potenti, Saturno e Nettuno, coadiuvati da Marte, promettendo generosità, estro e una fortunata lungimiranza in amore. Non è escluso comunque qualche inciampo di poco conto nella delicata sfera familiare e sentimentale. Sarà poi il vostro intuito a farvi muovere con tatto e, nel caso, anche con la diplomazia necessaria per evitare accuratamente i rischi. Se siete in coppia Nettuno vi fa condividere col partner emozioni indimenticabili, Plutone, vostro nume tutelare, è invece l’ingrediente dell’eros che non può mai mancare, specie se appartenete alla terza decade. È possibile oggi la pianificazione di un viaggio in un paese lontano in compagnia del vostro amore. I nati a inizio novembre con Giove contrario stiano attenti agli abbagli amorosi.

Sul lavoro, un attento Mercurio guida i vostri passi. Userete il vostro profondo acume per comprendere meglio alcune difficoltà e dissapori che si sono create all’interno del vostro gruppo di lavoro. Pacatezza e diplomazia vi aiuteranno a starne fuori.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: L’atmosfera potrebbe sembrare leggermente esplosiva mentre l’eclissi solare della Bilancia abbellisce i nostri cieli cari Pesci, evocando temi intorno alla morte, alla rinascita e al ciclo delle vostre relazioni. Considera come i tuoi impegni hanno plasmato la tua vita e se sei soddisfatto o pronto per un cambiamento. Evita decisioni impulsive in questo momento, riconoscendo segnali di allarme o delusioni man mano che si presentano, prendendoti del tempo per riflettere prima di fare scelte da cui sarebbe difficile tornare indietro. Le tensioni aumenteranno facilmente, facendo sì che le emozioni superino la logica se glielo permetti. Connettiti con la tua spiritualità stasera, quando Plutone si attiverà, rilasciando ciò che non ti serve.