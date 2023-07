Oroscopo del Giorno 12 Luglio 2023 Mercoledì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 12 Luglio 2023 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Firmamento astrale di metà luglio che mostra aspetti molto belli per il vostro segno, specie se appartenete alla seconda e alla terza decade. Mercurio sta transitando in un punto dello Zodiaco favorevolissimo, il Leone e dona una notevole sicurezza in voi stessi, fermezza di polso, tanto in ambito personale e privato quanto nella sfera professionale e pubblica. Tuttavia va detto che il solito Plutone non vi è propizio trovandosi nell’altro vostro segno in contrasto, il Capricorno, se siete nati nella terza decade. Niente di grave, ma si richiede da voi ugualmente pazienza, tatto e tanta capacità di adattamento alle situazioni.

Con intelligenza, equilibrio, buon senso, date i consigli più opportuni per risolvere una questione tra voi e il vostro amore. Venere e Mercurio, in bell’aspetto dal segno vostro amico del Leone, vi aiutano a gestire una complicata situazione che riguarda la famiglia d’origine del vostro partner. L’organizzazione di una gita in un luogo che da tempo volevate visitare, vi allieta poi la serata.

La positività che vi arriva dai pianeti in Leone vi dona una grinta superiore al previsto nel settore professionale. Stupite i colleghi e i capi. Specie se siete nati nella prima decade.

LEONE ⭐️ EXCELLENT:Potresti lottare internamente mentre il sole del Cancro e Giove si affrontano caro Leone, rendendo importante adottare un approccio consapevole alla giornata. Abbi compassione per te stesso e per gli altri con il passare delle ore e considera di appoggiarti alla tua spiritualità o pratica di meditazione se inizi a sentirti sopraffatto. Lampi di intuizione possono aiutarti a superare gli ostacoli quando la luna del Toro si avvicina a Urano a metà mattinata, quindi assicurati di affrontare con coraggio qualsiasi conflitto o barriera nella tua vita. Cerca di non escludere i tuoi cari senza dare spiegazioni quando Venere si agita questa sera, ma sentiti libero di chiedere spazio se ne hai bisogno.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Competere con gli altri ti farà solo del male oggi caro Sagittario, mentre il sole del Cancro si schiera con Giove. Anche se a volte il tuo orgoglio può sentirsi sfiduciato, lasciare andare i litigi inutili ti servirà a lungo termine. Le scoperte sul lavoro ti terranno occupato quando la luna del Toro si avvicina a Urano e lavorare in squadra può spingerti al livello successivo. Controlla te stesso quando la luna e Venere si scontrano questa sera, notando se sei stato troppo distratto per coltivare la tua spiritualità. Buone vibrazioni fluiscono quando Nettuno diventa attivo stasera, portando un’energia sognante.

Oroscopo del Giorno 12 Luglio 2023 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua giornata potrebbe sembrare un pò strana caro Toro, mentre il sole del Cancro si schiera con Giove. Sebbene ci saranno molte voci che richiedono supporto, potrebbe verificarsi troppo stress se non rispetti i tuoi bisogni. Fortunatamente, la luna e Urano uniscono le forze nel tuo segno a metà mattinata, aiutandoti a liberarti da qualsiasi vibrazione che ti trova, specialmente quando abbracci il non convenzionale. Se mai c’è stato un momento per far sventolare la tua bandiera, questo è il clima giusto. Assicurati solo di ritirarti quando la Luna e Venere si scontrano questa sera, scegliendo di rilassarti in privato nella comodità di casa.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il sole del Cancro stamattina si scontra con Giove cara Vergine, minacciando di rispolverare lotte di potere, falsi amici e discussioni. Fai del tuo meglio per stare fuori dai litigi che potrebbero rovinarti la giornata, scegliendo la positività. Fortunatamente, la luna del Toro e Urano uniscono le forze per elevare il tuo spirito ed è probabile che appaiano segni o sincronicità. L’universo cercherà di guidarti in questo momento, quindi assicurati di abbracciare il mistico interiore che è dentro di te. Fai attenzione alla tensione stasera quando Luna si scontra con Venere e considera di programmare un pò di tempo da solo per prenderti cura di te stesso.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il sole del Cancro stamattina si scontra con Giove caro Capricorno, minacciando il tuo senso di controllo emotivo e compostezza. Cerca di ricordare che la delusione fa parte della vita, dandoti spazio all’onore e al dolore che deve essere risolto prima. Fortunatamente, il tuo spirito si eleverà quando la luna del Toro si accoppierà con Urano, spingendoti a divertirti senza scusarti. Queste vibrazioni sono ideali per liberarsi dalla tradizione, soprattutto per quanto riguarda le amicizie e le attività artistiche. Pianifica di fare qualcosa di creativo quando Luna e Venere si scontrano questa sera, ma cerca di non pretendere la perfezione da te stesso, optando invece per la libertà artistica.

Oroscopo del Giorno 12 Luglio 2023 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Gli impatti negativi di troppo tempo sullo schermo potrebbero pesare oggi Gemelli, mentre il sole del Cancro si schiera con Giove. Prendi in considerazione la possibilità di staccare la spina per entrare in contatto con la natura, anche se hai solo pochi minuti da perdere tra le attività e le mansioni lavorative. Presta attenzione a tutte le idee folli della tua mente a metà mattina quando la luna del Toro attraversa Urano, aprendo la porta all’illuminazione e al genio creativo che è dentro di te. La dolcezza scenderà stasera quando Nettuno diventerà attivo dandoti il ​​permesso di stabilire dei limiti per rilassarti completamente nella tranquillità che solo la solitudine può fornire.

BILANCIA ⭐️⭐️ EXCELLENT:L’atmosfera potrebbe sembrare un pò tesa nelle tue relazioni più strette oggi cara Bilancia, mentre il sole del Cancro si schiera con Giove. Cerca di non prenderla sul personale se i tuoi cari si sentono distanti e sii consapevole di come stai trattando gli altri. Le opportunità di crescita personale si realizzeranno quando la luna del Toro si unirà a Urano, segnando la scusa perfetta per abbracciare il cambiamento, agire con coraggio e provare cose nuove. Cerca solo di non preoccuparti di ciò che pensano gli altri quando la Luna e Venere si scontrano questa sera e considera di fare un passo indietro se inizi a sentirti sopraffatto.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Evita la tentazione di fare critiche oggi caro Acquario, mentre il sole del Cancro si schiera con Giove. Sebbene il tuo occhio perspicace individuerà facilmente dove è possibile apportare miglioramenti, gli ego sensibili non accetteranno di buon grado i consigli. Cerca motivi per sentirti grato quando la luna del Toro si avvicina a Urano a metà mattinata, permettendoti di rompere i blocchi emotivi che potrebbero aver lasciato un senso di stagnazione o disconnessione. La tensione potrebbe aumentare questa sera quando la Luna e Venere si scontrano, e vorrai stare in guardia dal malumore dentro di te e negli altri per evitare un conflitto aperto.

Oroscopo del Giorno 12 Luglio 2023 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il sole e Giove si scontrano oggi nei nostri cieli carissimo Cancro, il che potrebbe farti soffrire i pesi del successo. Un aumento delle responsabilità può farti sentire teso, ma cerca di non abbandonare i tuoi bisogni. Un ronzio si alzerà nell’aria a metà mattina quando la luna del Toro si avvicina a Urano, spingendoti a esplorare nuove aree della tua comunità. Appoggiati a questa energia provando un nuovo posto per il pranzo o supportando le piccole imprese della tua città. Fai attenzione alla tensione questa sera quando Luna e Venere si scontrano e scegli saggiamente le tue parole quando affronti conflitti o stress.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il sole del Cancro si schiera oggi con Giove carissimo Scorpione, fungendo da promemoria cosmico del dovere che devi a te stesso e all’universo. Anche se può essere difficile essere organizzati quando i tuoi sogni sono tanti, abbattere le grandi ambizioni in passi più piccoli aiuterà a spingersi avanti. Il tuo cuore è destinato ad alcune piacevoli sorprese quando la luna del Toro si avvicina a Venere a metà mattina, specialmente quando rimani aperto a nuove esperienze e interazioni. Tuttavia, potresti aver bisogno di spazio personale quando Luna e Venere si scontrano questa sera, soprattutto se sei in ritardo nella cura di te stesso.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il sole del Cancro stamattina si scontra con Giove cari Pesci, minacciando di portare sul tavolo un’energia appesantita e scoraggiante. Ricorda che a volte va bene sentirsi insicuri, ma cerca di non lasciare che questi sentimenti abbiano un impatto negativo sul tuo ego. Idee brillanti ti troveranno quando la luna del Toro si avvicinerà a Urano e condividere idee con altri potrebbe portare a importanti scoperte. Questo clima cosmico potrebbe anche evocare notizie inaspettate, quindi assicurati di rispondere se il tuo amico chiama. La poesia riempirà la tua testa stasera quando la Luna manderà un bacio a Nettuno, invitandoti a scappare in un mondo che hai creato tu stesso.