Oroscopo del Giorno 19 Giugno 2023 Lunedì

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 19 Giugno 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Segui tutte le idee creative che ti arrivano questa mattina caro Ariete, poiché una serie di vibrazioni di supporto ti incoraggiano ad esprimerti attraverso mezzi artistici. Appoggiati a queste vibrazioni celebrando i tuoi hobby e i tuoi interessi speciali, poiché così facendo darai una sana spinta al tuo ego. Saturno entra nel suo viaggio retrogrado a metà mattinata e ti farà trascorrere più tempo da solo nei prossimi mesi mentre le stelle ti chiedono di riflettere e stabilire limiti sani. La luna nuova dei Gemelli abbellisce i nostri cieli stasera, rendendo l’occasione perfetta per intraprendere un nuovo campo di ricerca.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Prendi in considerazione l’idea di contattare la tua comunità spirituale questa mattina caro Leone, mentre la luna dei Gemelli manda un bacio a Giove. Nel frattempo, Mercurio e Venere condividono un dolce scambio, amplificando la tua popolarità e il tuo desiderio di connessione. Saturno inizia il suo viaggio retrogrado a metà mattinata, minacciando di portare battute d’arresto nei prossimi mesi se resisti al processo di trasformazione. Sentirai un ronzio nell’aria stanotte, quando la luna nuova abbellirà i nostri cieli, chiedendoti di riflettere su come potresti trovare un posto migliore. Cerca solo di non lasciarti trasportare dalle tue fantasie, specialmente quando Nettuno diventa attivo prima di mezzanotte.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna in Gemelli manda un bacio all’asteroide curativo Giove questa mattina, portando un’energia di supporto alle tue relazioni più strette. Nel frattempo, Mercurio e Venere si allineeranno in alto carissimo Sagittario, spingendoti ad aprire il tuo cuore per creare connessioni ricche spiritualmente. Potresti iniziare ad apportare cambiamenti all’interno della tua sfera domestica una volta che Saturno entrerà nel suo viaggio retrogrado, il che potrebbe anche ispirarti a rivisitare vecchi progetti in casa. Usa la luna nuova stasera come scusa per stabilire intenzioni personali per migliorare la tua routine di cura di te stesso o elevare la tua vita amorosa nei prossimi sei mesi.

Oroscopo del Giorno 19 Giugno 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tentazione di indugiare a letto sarà reale questa mattina caro Toro, mentre la luna Gemelli manda un bacio a Giove. Usa questa energia per recuperare il tuo riposo e non sentirti in colpa per aver passato un pò di tempo in più sui tuoi feed sui social media prima che i tuoi piedi tocchino terra. Nel frattempo, Mercurio e Venere condividono un dolce scambio, incoraggiandoti a investire nel tuo spazio e nella ricerca della felicità domestica. La luna nuova dei Gemelli abbellisce i nostri cieli stasera, segnando l’occasione perfetta per fissare obiettivi finanziari o fare incantesimi radicati nella prosperità, nella comunicazione o nel glamour.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Grazie a una serie di aspetti trasformativi sopra la testa oggi avrai la possibilità di nasconderti e cambiare pelle, cara Vergine. Sii super gentile con te stesso mentre navighi in questo clima cosmico e non aver paura di stabilire dei limiti. Potresti notare un cambiamento che si verifica nella tua vita amorosa nei prossimi mesi mentre Saturno inizia il suo viaggio retrogrado attraverso i Pesci e la tua casa delle relazioni. La luna nuova dei Gemelli abbellisce i nostri cieli stasera, incoraggiandoti a considerare le tue ambizioni professionali e come potresti avvicinarti di più a loro.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Il detto che si adatta a voi è “Ogni montagna ha le sue vallate”. E da sempre sapete questa antica massima, che, tradotta, significa che anche le difficoltà costituiscono quel tesoro di esperienza che permette di arricchirsi nel proprio vissuto e affrontare al meglio le nuove sfide. Arricchiti da questa consapevolezza darete consiglio a una persona di famiglia, su come smussare certi suoi difetti e mettere in luce quelli che sono i suoi pregi. Vi ringrazierà con tutta la sua dedizione e il suo affetto.

Non vi lasciate frastornare dai dubbi o da pretesti di impegni lavorativi e social – mondani, per non seguire le mete sentimentali che la vita vi propone oggi. I sentimenti antichi si rafforzano, quelli nuovi fioriscono, come per incanto: il gruppo di pianeti formato da Giove, Nettuno, Urano, Saturno vi sorride in modo deciso e rispettivamente dal segno di Terra del Toro e da quello d’Acqua dei Pesci. Sappiate riconoscere, specie se siete ancora in cerca dell’anima gemella, che l’amore vero sta bussando alla vostra porta.

Infaticabili come non mai. Risulta difficile non riconoscervi al lavoro. Prendetevi però anche voi una pausa. Ricordate che pure gli eroi e i guerrieri, ogni tanto dormono, mangiano, riposano.

Avete da destinare un capitale che si è costituito per voi negli ultimi tempi. Prendetevi il tempo necessario per riuscire a capire come impiegarlo e non ascoltate chi vi vuole mettere fretta.

Oroscopo del Giorno 19 Giugno 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi carissimi Gemelli, mandando un bacio a Giove mentre Mercurio e Venere si allineano. Queste vibrazioni ti introdurranno nel divertimento, quindi non procrastinare quando si tratta di avventurarti con i tuoi amici. Saturno inizia il suo viaggio retrogrado a metà mattinata, che potrebbe portare sfide alla tua vita professionale nei prossimi mesi, anche se mettere in mostra l’intelligenza emotiva può aiutarti ad andare avanti. La luna nuova si manifesta nel tuo segno questa sera, chiedendoti di rivedere i tuoi obiettivi più importanti per i prossimi sei mesi, anche se dovrai mantenerli radicati nella realtà.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le vibrazioni saranno particolarmente dolci quando ti risveglierai carissima Bilancia, grazie a una serie di aspetti di supporto sopra la testa. Usa questa energia per concentrarti sui tuoi legami più intimi e sulla realizzazione spirituale, alleviandoti temporaneamente dallo stress. Saturno entra nel suo retrogrado attraverso i Pesci a metà mattina, il che potrebbe farti rielaborare le tue routine quotidiane nei prossimi mesi. Vorrai andare a letto a un’ora ragionevole prima che Nettuno diventi attivo più tardi.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Dovresti sentire l’amore quando ti svegli questa mattina caro Acquario, mentre una serie di aspetti utili si formano sopra la testa. Consenti a te stesso di muoverti come desideri, dando la priorità alle persone e alle attività che elevano maggiormente il tuo spirito. Entrerà in gioco anche un elemento romantico, quindi assicurati di flirtare con la tua dolce metà di lunga data o con la tua ultima cotta. Presta molta attenzione alle tue finanze una volta che Saturno inizia il suo viaggio di miglioramento a metà mattinata, il che potrebbe farti ripensare ai tuoi obiettivi monetari nei prossimi mesi. Stabilisci intenzioni creative sotto la luna nuova dei Gemelli stasera, che ti chiederà di liberare il tuo lato artistico.

Oroscopo del Giorno 19 Giugno 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Considera di raccogliere la ricompensa del successo oggi caro Cancro, poiché una serie di connessioni di supporto si manifesta in alto. Queste vibrazioni riguardano il sentirsi potenziati dal successo che hai costruito senza sembrare fuori dal mondo. Saturno inizia il suo viaggio retrogrado a metà mattina, chiedendoti di approfondire la tua spiritualità nei prossimi mesi. Se le tue strutture di consapevolezza non sono state forti di recente, questo quadro planetario ti consentirà di correggere il tiro. La luna nuova dei Gemelli abbellisce i nostri cieli stasera, incoraggiandoti a riflettere in privato mentre consideri la prossima tappa del tuo viaggio.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna in Gemelli stamattina manda un bacio a Giove carissimo Scorpione, dandoti il ​​permesso di rinunciare al pranzo con i tuoi amici per mettere ordine nella tua vita personale. Fortunatamente, scoprirai che è facile stabilire dei limiti senza deludere le altre persone, grazie all’utile alleanza tra Mercurio e Venere. Il viaggio retrogrado di Saturno attraverso i Pesci inizia a metà mattina, il che potrebbe farti ripensare al tuo stile o processo creativo nei prossimi mesi. Le opportunità di trasformarti in modi significativi si manifesteranno per te sotto la luna nuova, anche se potrebbero essere necessari sei mesi prima che tu veda risultati evidenti.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di muoverti al tuo ritmo questa mattina cari Pesci, mentre la luna dei Gemelli manda un bacio a Giove. Nel frattempo, Mercurio e Venere si allineano in alto, creando il clima cosmico perfetto per le faccende domestiche e per godersi la casa. Saturno inizia il suo viaggio retrogrado attraverso il tuo segno a metà mattinata e potresti sentirti più riservato nei prossimi mesi. Un’energia nostalgica entrerà in gioco durante la luna nuova questa sera, segnando l’occasione perfetta per entrare in contatto con la tua famiglia o gli amici d’infanzia più cari. Tuttavia, potresti avere voglia di nasconderti quando Nettuno diventa attivo poco prima di mezzanotte.