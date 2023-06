Oroscopo del Giorno 1 Giugno 2023 Giovedì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 1 Giugno 2023 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️ EXCELLENT: Le tue responsabilità e ciò che vorresti fare potrebbero essere in contrasto questa mattina, mentre la luna dello Scorpione si connette con Marte e Saturno. Prendi in considerazione la possibilità di trovare un supporto motivazionale attraverso i tuoi colleghi, stringendo un patto per gestire gli affari prima di abbracciare il divertimento. Un’energia fortunata permeerà l’aria mentre cala la sera e Giove si avvicina al Nodo Nord, espandendo i tuoi orizzonti mentre illumina i percorsi verso la prosperità. Queste vibrazioni sono perfette per le meditazioni e per investire nel tuo futuro finanziario, quindi assicurati di dirigere la tua energia di conseguenza, anche se vorrai concedere alla tua mente una pausa prima di andare a letto.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:I tuoi sentimenti potrebbero sembrare un pò intensi stamattina caro Leone, mentre la luna dello Scorpione si confronta con l’appassionato Marte. Tuttavia, potrebbero esserci momenti in cui le tue emozioni ti faranno congelare o andare fuori strada, una mano di Saturno ti permetterà di scrollarti di dosso queste vibrazioni, anche se potrebbe essere necessario stabilire dei limiti con il tuo cuore. Prendi in considerazione l’idea di allontanarti dall’elettronica questo pomeriggio quando il sole e la luna condividono una connessione sbilanciata. Le opportunità di crescita professionale potrebbero concretizzarsi quando Giove attraverserà il Nodo Nord questa sera, quindi assicurati di concentrarti sulle tue ambizioni professionali.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Arriva un giugno e con esso un’estate per voi da sogno. Tra poco la luminosa Venere si disporrà in angolo esaltante restando felicemente amica fino al mese di ottobre prossimo. Il vostro è un segno sportivo, si sa, ora Marte è in angolo benevolo trovandosi nell’amico Leone e stimola in voi lo sport, l’attività fisica, specie che coinvolge gli arti inferiori (tennis, canottaggio, golf, ping-pong).

Una aria nuova, primaverile, fresca decisamente romantica accompagna questa giornata che ha il sapore già di festa, aprendovi alla possibilità di condividere momenti speciali con la vostra dolce metà e specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 20 dicembre. Inondati da una carica irresistibile da un punto di vista passionale, non sarete fermi in contemplazione, se appartenete alla schiera dei cuori solitari e vi proiettate con particolare intensità verso conquiste che appaiono già da voi assaporate dal gusto della vittoria. Specie se appartenete alla seconda decade.

Alcune seccature quotidiane al lavoro oggi saranno eliminate senza alcuna difficoltà. Il Sole, pianeta che corrisponde all’attività pratica, si trova in Gemelli e non vi favorisce, specie se siete liberi professionisti, in qualsiasi mossa vogliate compiere. Tuttavia saranno molto interessanti e pilotate dalla buona fortuna le tattiche volte alla novità e al ribaltamento di situazioni precedenti.

Oroscopo del Giorno 1 Giugno 2023 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna dello Scorpione si connette con Marte e Saturno questa mattina presto carissimo Toro, chiedendoti di concentrarti sulle tue ambizioni e responsabilità. Sfortunatamente, all’inizio potrebbe essere difficile trovare la tua motivazione, anche se mostrarti un pò di amore può aiutarti a riportarti al centro. Fai attenzione alle insicurezze o alla disarmonia nella tua vita amorosa questo pomeriggio, quando il sole e la luna condividono un aspetto sbilanciato, e assicurati di radicare la tua fiducia e la tua forza se inizi a sentirti fuori posto. La fortuna ti troverà questa sera quando Giove attraverserà il Nodo Nord, quindi assicurati di tenere gli occhi aperti per nuove opportunità.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò irritabile o demotivato questa mattina cara Vergine, mentre la luna dello Scorpione si quadra con Marte. Mentre potrebbero esserci momenti in cui si insinuano schemi di pensiero negativi, una mano amica di Saturno ti permetterà di recuperare forza e grazia. Pianifica di ritagliarti del tempo per la ricerca filosofica o la pratica spirituale questa sera quando Giove attraversa il Nodo Nord, rafforzando il tuo legame con l’universo e tutti i suoi misteri. Queste vibrazioni possono anche elevare le tue capacità di manifestazione, quindi non aver paura di chiedere aiuto.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Potresti dover fare i conti con ego invadenti o intensi questa mattina caro Capricorno, mentre la luna dello Scorpione si quadra con Marte. Fortunatamente, Saturno interverrà per dare peso alla tua voce, aiutandoti a stabilire dei limiti in modo da poter difendere te stesso mantenendo la chiarezza. Fai attenzione alle distrazioni questo pomeriggio quando il sole e la luna formano una connessione sbilanciata, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi elettronici. Non aver paura di fare le cose in grande questa sera quando Giove si avvicina al Nodo Nord, portando fortuna e opportunità quando ti metti in gioco mentre permetti ai talenti naturali di trasparire.

Oroscopo del Giorno 1 Giugno 2023 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Prendi in considerazione l’idea di redigere un elenco di cose da fare e seguirlo Gemelli, mentre la luna dello Scorpione si connette con Marte e Saturno. Questo clima cosmico potrebbe farti distrarre facilmente, anche se avere uno schema per la tua agenda ti consentirà di rimanere concentrato. Controlla i tuoi bisogni fisici questo pomeriggio quando il sole e la luna formano una connessione sbilanciata, poiché sarebbe facile trascurare i sintomi associati a fame, stanchezza o disidratazione. Un’energia di buon auspicio ti troverà questa sera quando Giove attraverserà il Nodo Nord, incoraggiandoti a guardare al futuro con ottimismo.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Questa mattina potresti dover fare ulteriori passi per radicarti nel presente cara Bilancia, mentre la luna dello Scorpione si connette con Marte e Saturno. I tuoi dispositivi elettronici potrebbero essere particolarmente fonte di distrazione, anche se entrare in contatto con il tuo corpo e la tua salute può aiutarti a ritrovare un senso di ordine e chiarezza. Le opportunità di trasformazione ed evoluzione potrebbero concretizzarsi mentre Giove attraversa il Nodo Nord questa sera, quindi assicurati di fare dei passi per diventare migliore, anche se all’inizio sembrano piccoli. Fai attenzione alla tensione mentre la sera si avvicina e la Luna affronta Mercurio, avendo cura di rilassarti e trovare la pace prima di andare a letto.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️EXCELLENT: Potresti sentirti un pò rigido o sbilanciato quando ti svegli questa mattina Acquario, mentre la luna dello Scorpione si quadra con Marte. Fortunatamente, una mano amica di Saturno ti permetterà di radicarti e trovare il tuo centro, anche se potresti dover fare ulteriori passi per connetterti con il tuo corpo ed essere presente. Cerca di non perdere il contatto con la tua compostezza questo pomeriggio quando il sole e la luna formano un aspetto sbilanciato, non importa quanto ti senti annoiato o irrequieto. Un’energia gioiosa riempirà la tua casa questa sera quando Giove e il Nodo Nord si allineeranno, creando ricordi mentre ti godi la felicità domestica.

Oroscopo del Giorno 1 Giugno 2023 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Trovare il tuo punto di appoggio questa mattina potrebbe essere una piccola lotta caro Cancro, poiché la luna dello Scorpione si quadra con Marte. Fortunatamente, Saturno interverrà per aiutarti a reclamare il tuo centro, anche se potresti dover attingere al tuo potere superiore. Cerca di trovare un momento tranquillo questo pomeriggio quando il sole e la luna formano un aspetto sbilanciato, cercando modi per coltivare i tuoi interessi e i tuoi hobby personali. Un’energia di buon auspicio si stabilirà sul collettivo questa sera quando Giove attraverserà il Nodo Nord ed esplorare la tua comunità potrebbe portare a nuove amicizie.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno questa mattina caro Scorpione, formando connessioni con Marte appassionato e Saturno restrittivo. La giustapposizione di questo clima cosmico potrebbe farti sentire un pò fuori posto, anche se abbracciare la leadership come un modo per creare ordine e divertimento ti permetterà di prevalere dando il buon esempio agli altri. Ricorda solo di mantenere un comportamento calmo, soprattutto se ti senti infastidito dalle persone intorno a te. Fai attenzione alle lotte di potere o alla gelosia quando il sole e la luna condividono un aspetto sbilanciato questo pomeriggio. Fortunatamente, questa sera prevarranno vibrazioni più dolci quando Giove attraverserà il Nodo Nord, espandendo il tuo cuore e l’apprezzamento per l’amore.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:L’universo ti ricorderà che la maggior parte dei sogni si manifesta con duro lavoro, organizzazione e un pò di fortuna, cari Pesci, poiché la luna dello Scorpione si connette con Marte e Saturno. Usa questa energia per assumerti la responsabilità dei tuoi obiettivi, anche se a volte il processo per raggiungerli è banale. Se potessi usare una spinta per metterti in marcia, considera di meditare sulle tue ambizioni e chiedere alla tua dolce metà di sostenerti e assistere la tua missione. Presta attenzione ai tuoi pensieri questa sera quando Giove si allinea con il Nodo Nord, offrendo una guida e uno sguardo al futuro.