Porsche 718 Spyder RS: l’ultimo progetto endotermico a 500 Cv!

Il pacchetto Weissach, optional, prevede cerchi in lega di 20 pollici in magnesio forgiato in luogo degli standard in alluminio, un impianto di scarico sportivo in titanio con una coppia di terminali ispirati a quelli della Porsche 935 del 2018 e il rivestimento della parte superiore della plancia in uno speciale tessuto tecnico.

Nel prezzo della Porsche 718 Spyder RS, per ora sconosciuto, è compreso un esclusivo cronografo: realizzato in Svizzera dagli artigiani della fabbrica di orologi Porsche di Solothurn, ha la cassa in titanio, il quadrante in carbonio e il cinturino della stessa pelle utilizzata per il rivestimento dei sedili!

Non ci resta che aspettare giugno…