Oroscopo del Giorno 23 Maggio 2023 Martedì

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 23 Maggio 2023 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna del Cancro si avvicina a Venere questa mattina caro Ariete, benedicendo la tua casa con vibrazioni dolci mentre ti muovi attraverso la tua routine. Assicurati di mostrare ai tuoi familiari un pò di amore in più in modo che tutti possano andare al lavoro sentendosi supportati e fiduciosi. Sfortunatamente, una dura quadratura tra Luna e Marte può macchiare questo stato d’animo rendendo importante che tu combatta per mantenere una visione positiva e credere in te stesso. Tieni gli occhi aperti alle piccole benedizioni quando la Luna si allinea con Urano poco prima che arrivi il pomeriggio e considera di fare qualcosa di carino e inaspettato per un membro della famiglia.

LEONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Cerca di iniziare la giornata con alcuni tranquilli momenti di meditazione caro Leone, mentre la luna in Cancro si connette con Venere e Giove. Queste vibrazioni ti chiederanno di prendere spazio per la guarigione, anche se così facendo intaccherai la tua tradizionale routine mattutina. Appoggiati al tuo lato non convenzionale quando la Luna si allinea con Urano questo pomeriggio, incoraggiandoti a trasformarti pensando fuori dagli schemi o facendo nuove scelte di vita. Cerca di non fare progetti mentre la serata volge al termine, poiché sarai desideroso di solitudine e vero relax prima che un’altra giornata di lavoro si avvicini.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Niente ti tratterrà dal tuo vero potenziale oggi, tranne forse te stesso. Mentre la luna in Cancro si connette con Venere e Giove, ti verrà chiesto di superare gli elementi più restrittivi del tuo ego per evolvere verso un percorso più elevato. Consenti ai problemi a cui preferiresti non aggrapparti di rotolare via, ma per favore fallo in modo responsabile. Attuare il cambiamento sembrerà una prospettiva entusiasmante quando Urano diventerà attivo questo pomeriggio, specialmente quando i tuoi obiettivi possono portare a uno stile di vita più completo e sano. Prendi in considerazione l’idea di concludere la giornata con un bagno di sale caldo e purificante, liberando l’aura o l’energia stagnante.

Oroscopo del Giorno 23 Maggio 2023 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐️ EXCELLENT: La luna del Cancro si avvicina a Venere, il tuo sovrano planetario questa mattina, portando un’energia romantica alla tua mente e alla tua voce. Appoggiati a queste vibrazioni ariose esprimendo dolci sentimenti a coloro che ami, ma assicurati di tenere alcune parole gentili per te. Sfortunatamente, una dura connessione tra la Luna e Giove potrebbe evocare schemi di pensiero negativi, quindi cerca di non essere troppo duro con te stesso. Fortunatamente, Urano interverrà per portare un pò di eccitazione nella tua giornata e allettanti pettegolezzi potrebbero atterrarti sulle orecchie, anche se dovresti evitare di ripetere qualcosa di troppo personale o scortese.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La tua popolarità beneficerà di una spinta sottile e armonizzante questa mattina cara Vergine, mentre la luna del Cancro si avvicina a Venere. Appoggiati a queste vibrazioni connettendoti con i tuoi amici e colleghi sui social media, mantenendo le tue interazioni brevi ma dolci. Cerca solo di non farti risucchiare da problemi importanti che non sei pronto ad affrontare, facendo attenzione a evitare il dumping emotivo quando la Luna si scontra con Giove. Tieni gli occhi aperti per i messaggi da oltre il velo quando Urano diventa attivo questo pomeriggio, poiché le stelle saranno ansiose di sorprenderti, deliziarti e guidarti sul tuo cammino.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: I pianeti idealmente congeniali al vostro segno sono oggi quasi tutti ben messi per il Capricorno. Ed è un fenomeno che si verifica di rado. Saturno è ben messo dai Pesci infatti, Urano e Giove dal segno fidato del Toro. Il vostro segno, con la sua fierezza e la sua imperturbabilità, è in grado di offrire interpretazioni teatrali e cinematografiche magistrali. Si guardino nelle serie Sky di maggior seguito l’agguerrita Noomi Rapace di Django o il freddo e spietato Patrick Dempsey di Diavoli.

È necessario tirare fuori la grinta per farvi rispettare, anche e soprattutto nella delicata sfera dei sentimenti. Se siete in coppia, con tutta la vostra dolcezza, saprete esporre i vostri diritti e farvi valere. La persona che avete accanto comprenderà le ragioni che vi muovono e accoglierà le vostre richieste con comprensione. Giove vi aiuta a tirare fuori la grinta che ci vuole, anche se siete un segno paziente e pure timido; a maggior ragione se festeggiate il vostro compleanno dal 21 al 27 di dicembre.

C’è un clima agitato nell’ambiente di lavoro? Fate attenzione a non irrigidirvi con superiori un po’ arroganti. Mercurio, consigliere lucido può aiutarvi con la fredda razionalità a gestire i rapporti.

Oroscopo del Giorno 23 Maggio 2023 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna in Cancro e Venere si sono accoccolate nella tua seconda casa solare questa mattina cari Gemelli, mettendoti in uno stato d’animo tranquillo e radicato. Consenti a te stesso di apprezzare appieno la bellezza che ti circonda, prendendoti del tempo per onorare e assecondare tutti e cinque i sensi mentre ti muovi durante la tua routine. Tuttavia, dovrai riprenderti quando la Luna si scontra con Giove, soprattutto se le altre persone hanno bisogno del tuo sostegno o della tua attenzione. Cerca di spremere un momento di solitudine quando Urano diventa attivo poco prima che arrivi il pomeriggio, portando idee geniali alla tua mente.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: La luna del Cancro si avvicina a Venere, il tuo sovrano planetario questa mattina carissima Bilancia, portando in tavola un’energia dolce ma seria. Queste vibrazioni sono perfette per affascinare i colleghi e andare avanti nella tua carriera, quindi assicurati di mettere su quel carisma in più. Ricorda solo di rimanere autentico quando Luna e Giove si scontrano, o i tuoi sforzi potrebbero risultare falsi. Un ronzio riempirà l’aria quando Urano diventerà attivo questo pomeriggio, ispirandoti a liberarti finalmente dalle cattive abitudini o dai vincoli che ti hanno rallentato.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di trattare bene il tuo corpo questa mattina caro Acquario, mentre la luna del Cancro si avvicina a Venere. Fatti un favore e bevi un pò d’acqua in più prima di buttare giù una sana colazione, poiché il tuo corpo avrà bisogno di un buon carburante per funzionare a pieno regime. Sfortunatamente, un quadrato tra Luna e Giove potrebbe increspare queste buone vibrazioni. L’eccitazione riempirà il tuo cuore e la tua casa quando Urano diventerà attivo questo pomeriggio, segnando la scusa perfetta per organizzare una festa da ballo improvvisata o liberarti dalle tue attività tradizionali.

Oroscopo del Giorno 23 Maggio 2023 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno questa mattina, inaugurando un’abbondanza di buone vibrazioni mentre la Luna si avvicina all’armoniosa Venere. Respira profondamente, abbraccia i tuoi cari e prenditi un momento per apprezzare la vita, anche se hai solo un momento prima che la tua lista di cose da fare richieda attenzione. Cerca solo di non esercitare troppa pressione su te stesso quando la Luna si scontra con Giove. Gli incontri casuali potrebbero portare a nuove amicizie quando Urano diventa attivo questo pomeriggio, quindi non aver paura di aprirti a qualcuno se il legame ti sembra immediato.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: L’altro lato di te ti manderà un pò di brillantezza in più stamattina caro Scorpione, mentre la luna in Cancro si avvicina all’armoniosa Venere nella tua nona casa solare. Cerca solo di non lasciare che i problemi del mondo reale portino via queste vibrazioni da sogno e trova un modo per mantenere l’ottimismo alto mentre affronti la tua agenda per la giornata. Potresti vedere un pò di eccitazione nella tua vita amorosa quando Urano diventa attivo questo pomeriggio e le scintille voleranno facilmente quando sei in presenza di spiriti affini ai tuoi. Pianifica di dedicare un pò di tempo alla mediazione prima che la giornata giunga al termine, ringraziando l’universo per il suo sostegno.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Consenti alla tua mente creativa di guidarti questa mattina cari Pesci, mentre la luna del Cancro si avvicina a Venere. Queste vibrazioni sono anche pronte a elevare il tuo ego e amplificare la tua estetica. Cerca solo di non fare affidamento sul rinforzo positivo quando la Luna si scontra con Giove, vestendoti solo per te stesso per evitare delusioni se le persone non sono dell’umore giusto per fare complimenti. Notizie entusiasmanti potrebbero arrivare alle tue orecchie quando Urano diventa attivo questo pomeriggio, e assicurati di annotare tutte le idee brillanti che ti vengono in mente.