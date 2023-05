Wedding Garden Party: i giardini più belli d’Italia dove dire sì!

Il giardino di Villa Cetinale, architettura barocca vicino Siena, è stato inserito da Vivian Russell nel libro “Edith Wharton’s Italian Gardens” del 1997 e scelto tra tutti per la copertina. Un tripudio di rose e iris, tulipani e fiori di campo, cipressi e ulivi. Il giardino può accogliere sia cerimonie all’aperto che banchetti, per un massimo di 120 persone.

Giardini del Fuenti, tra Vietri e Cetara, è una location che non ha eguali nel Golfo di Salerno. Lo spettacolo a picco sul blu è la vista migliore per matrimoni scenografici sul mare. Sedici ettari di parco dove si trovano il lounge club, il beach club e due ristoranti, tra cui il Volta, che propone piatti firmati dall’Executive Chef Michele De Blasio.

In Italia il matrimonio in giardino fa rima con parchi infiniti, alberi secolari, fiori, fontane e piante rare. Sono sempre più di moda i Wedding Garden Party, luoghi spettacolari organizzati in base alle esigenze di ogni coppia.‏