Oroscopo del Giorno 22 Maggio 2023 Lunedì

Oroscopo del Giorno 22 Maggio 2023 Lunedì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 22 Maggio 2023 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Stamattina sentirai un cambiamento nei tuoi livelli di energia e motivazione generale carissimo Ariete, mentre Marte fa il suo debutto nel focoso Leone e nella tua quinta casa solare. Puoi aspettarti che la tua sicurezza aumenti nelle prossime settimane, specialmente quando persegui attivamente interessi creativi o speciali. Le buone vibrazioni continueranno a fluire la sera quando la Luna manderà un bacio a Giove, esortandoti a usare la tua voce. Queste vibrazioni sono perfette per affrontare delicatamente argomenti delicati, evitando conflitti e onorando la verità che giace nel tuo cuore e nella tua mente.

LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Sarai più focoso e più estroverso del solito oggi carissimo Leone, poiché il pianeta d’azione Marte, fa il suo debutto nel tuo segno. Questa posizione planetaria è pronta ad elevare la tua spinta personale mentre alimenta i fuochi nelle prossime settimane, aiutandoti a muoverti con coraggio e rapidità verso il tuo prossimo grande traguardo. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso i Gemelli, mettendoti in uno stato d’animo comune perfetto per organizzare riunioni con i tuoi coetanei. Tuttavia, potresti desiderare un’esperienza più pacifica quando Giove diventa attivo questa sera, chiedendoti di cercare la guarigione attraverso pratiche spirituali, preghiera o meditazione.

SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Marte si sposta in Leone e nel settore spirituale della tua carta questa mattina caro Sagittario, riempiendoti di ispirazione, motivazione e la feroce convinzione che tutto possa accadere. Sfrutta il potere di questa posizione planetaria lavorando sodo per i tuoi obiettivi, mostrando all’universo che non hai paura di affrettarti per un domani migliore. Nel frattempo, la luna in Gemelli ti chiederà di mantenere un cuore aperto e avrai voglia di connetterti con le persone che ami. Un’ondata di energia creativa ti troverà stasera quando Giove diventerà attivo, quindi assicurati di accedere all’artista che è dentro di te.

Oroscopo del Giorno 22 Maggio 2023 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Ti sentirai motivato a seguire il tuo cuore, nutrire i tuoi cari e costruire la casa dei tuoi sogni nelle prossime settimane carissimo Toro, mentre Marte fa il suo debutto in Leone e nella tua quarta casa solare. Sebbene le tue emozioni saranno forti sotto questa posizione planetaria, osserva i tuoi impulsi ogni volta che ti senti agitato. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso i Gemelli, permettendoti di muoverti lentamente, quindi assicurati di mantenere un dialogo interno incentrato sul tempo libero. Prendi in considerazione l’idea di ritagliarti un pò di tempo per te quando Giove diventa attivo questa sera, portando guarigione anche attraverso la solitudine.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Il tuo personaggio misterioso prenderà il sopravvento nelle prossime settimane carissima Vergine, mentre Marte fa il suo debutto in Leone e nel settore della tua carta che governa la privacy. Queste vibrazioni sono l’ideale per volare sotto il radar, soprattutto se stai lavorando a progetti di passione top secret o se stai coltivando una nuova relazione che non sei ancora pronto di rendere pubblica. Nel frattempo, la luna in Gemelli ti chiederà di mantenere la calma nelle tue conversazioni, quindi cerca di evitare chiunque abbia un debole per il dramma. Un’energia purificatrice ti troverà questa sera quando Giove diventerà attivo, aiutandoti a perfezionare l’arte del lasciar andare.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Marte si sposta nell’ardente Leone e nel settore della tua carta che governa la trasformazione questa mattina caro Capricorno, riaccendendo il fuoco interiore per spingerti verso il miglioramento personale. Un feroce desiderio di fare ed essere migliore ti farà tagliare i legami con situazioni o persone che non ti serviranno più nelle prossime settimane. Tuttavia, ti consigliamo di stare in guardia da conflitti e inutili lotte di potere. Nel frattempo, la luna in Gemelli ti chiederà di organizzarti con le tue attività del fine settimana, rendendo importante che tu ti occupi delle tue commissioni prima di incontrarti con i tuoi migliori amici per pranzo.

Oroscopo del Giorno 22 Maggio 2023 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Marte si sposta in Leone e nel settore della tua carta che governa la comunicazione questa mattina Gemelli, chiedendoti di sostenere le tue parole con il movimento. Queste vibrazioni sono perfette per esplorare nuove preoccupazioni della tua mente, quindi assicurati di trovare un nuovo hobby o una nuova forma di studio nelle prossime settimane. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno, amplificando la tua popolarità e la tua intuizione. Sarai particolarmente sensibile all’energia di coloro che ti circondano, quindi assicurati di scegliere saggiamente la tua compagnia, specialmente quando l’asteroide curativo Giovw diventerà attivo questa sera.

BILANCIA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Evviva! Finalmente Marte si stacca dalla posizione negativa e entra in un segno per voi favorevolissimo, il Leone. Il pianeta resterà in questo segno fino al 10 luglio. Dalla famiglia ai rapporti di amicizia, dalla conduzione pratica del viver quotidiano agli affetti intimi, tutto sarà regolato dal dinamismo combinato con la saggezza, ogni vostro passo sarà coerente e razionale, tenendo conto delle esigenze e rispettando gli altri e, naturalmente, la loro libertà.

Se siete in una relazione di coppia stabile, vi attendono oggi progetti di largo respiro, che potete coltivare e organizzare insieme alla vostra dolce metà. Teneri, pacati e, grazie a una Luna “piccante” nel segno vostro alleato dei Gemelli, anche abbastanza passionali, vi godete la compagnia del vostro amore con tutta la completezza che sentite di poter esprimere.

Giornata di cruciale importanza per lo sviluppo di buone prospettive e per saggiare la bontà dei risultati conseguiti sul posto di lavoro: vi guadagnate la stima dei colleghi e dei capi, specie se appartenete alla prima decade. Se avete abbracciato la libera professione e aspettate risposte per le vostre proposte creative ambiziose e brillanti in ambito professionale, è moderatamente probabile che, queste risposte, saranno affermative.

ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Aspettati di vedere un pò di calore nella tua vita amorosa nelle prossime settimane carissimo Acquario, mentre Marte fa il suo debutto nel focoso Leone e nella tua settima casa solare. Anche se flirtare, incontrarsi con passione e sentirsi adorati saranno in cima alla tua lista di priorità, sarà anche importante dare al tuo spirito artistico opportunità di esplorazione. Trovare l’equilibrio sarà anche una lezione importante per te in questo momento e vorrai investire di più per mantenere il livello sotto controllo quando i livelli di stress aumentano. La tua mente creativa uscirà per giocare stasera quando Giove diventerà attivo, quindi assicurati di fare qualcosa di furbo!

Oroscopo del Giorno 22 Maggio 2023 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT:Marte lascia il tuo segno e fa il suo debutto nel focoso Leone questa mattina carissimo Cancro, portando sul tavolo un’energia motivazionale ma radicata. Farai progressi coerenti e significativi nei tuoi obiettivi, ma ti consigliamo di ricordare che chi va lento e costante spesso vince la gara. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso i Gemelli e la tua casa dell’introspezione, incoraggiandoti ad abbracciare giornate trascorse da solo. Stabilire dei confini con te stesso e gli altri sarà particolarmente curativo stasera, quando la Luna manderà un bacio all’asteroide curativo Giove.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Marte, il tuo sovrano planetario, stamattina si sposta in Leone e nella tua decima casa solare caro Scorpione, portando avanti un impeto di motivazione che ti lascerà determinato a raggiungere nuovi livelli di successo nelle prossime settimane. Usa questa energia per andare ancora oltre nelle tue aspirazioni, specialmente per quanto riguarda le ambizioni professionali. Nel frattempo, la luna in Gemelli ti aiuterà a lasciar andare ciò che non ti serve più, quindi non preoccuparti di trascinarti dietro un peso morto. Pianifica di organizzarti stasera quando Giove diventa attivo, suscitando soddisfazione quando controlli gli elementi dalla tua lista di cose da fare.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ EXCELLENT: Dovresti sentirti energico e felice nel tuo corpo questa mattina Pesci, mentre Marte entra in Leone e nella tua sesta casa solare. Questa posizione planetaria è pronta a elevare notevolmente la tua resistenza ed efficienza nelle prossime settimane. Tuttavia, l’organizzazione sarà la chiave per sfruttare al meglio queste vibrazioni di supporto. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso i lGemelli, portando un’atmosfera luminosa a casa tua, perfetta per ospitare familiari o amici. Cerca solo di non pretendere troppo da te stesso questa sera quando Giove diventa attivo, chiedendoti di rallentare, ricaricarti e goderti un pò di relax.