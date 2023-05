Ugly Cakes: l’ultima tendenza del Cake Design

A far esplodere la tendenza delle Ugly Cakes in Italia è Veronica Boienti, classe 1995 che, dopo una laurea in comunicazione e un diploma di professionale di pasticciera, lancia una “one-girl bakery”: un sito web in cui ordinare torte che inizialmente definisce brutte proprio perché imperfette.

Le Ugly Cakes sono torte imperfette che fanno della loro imperfezione la propria bellezza e anzi, che si allinea al pensiero contemporaneo che promuove invece l’inclusività e la body positivity.

Le torte diventano così autentiche e speciali.

Sono torte opulente, colorate, allegre. Poi ti soffermi a leggere le scritte e ti accorgi del contrasto. Se a prima vista sembrano opere d’arte dolciaria stucchevoli e romantiche, quando metti a fuoco percepisci la graffiante battuta ironica, spesso una verità anche molto tua, ma che non volevi ammettere o non è concesso farlo.

Ugly Cakes è un invito e al tempo stesso una provocazione per andare oltre all’apparenza, per imparare ad apprezzare la sostanza nei dolci così come nelle persone!

Insomma, torte brutte per belle persone!